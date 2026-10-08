 Ai diabet? Aceste fructe au impact mic asupra glicemiei
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Ai diabet? Aceste fructe au impact mic asupra glicemiei

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Iată care sunt câteva dintre fructele pe care trei endocrinologi le consumă pentru un control mai bun al glicemiei.

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Foto: Shutterstock

1. Merele

Dr. Bree Willis, medic specializat în sănătate metabolică și director medical adjunct la Twin Health, spune că mănâncă mere pentru a susține controlul glicemiei.

„Merele consumate cu coajă sunt bogate în fibre și încetinesc golirea stomacului, ceea ce încetinește digestia și previne creșterile bruște ale glicemiei”, a declarat ea pentru Health.

Cercetările susțin această afirmație, arătând un răspuns favorabil al glicemiei după consumul de mere atât la persoanele cu prediabet, cât și la cele fără prediabet. În prediabet, glicemia este crescută, dar nu a ajuns încă la valorile caracteristice diabetului.

„Le poți combina și cu brânză sau unt de migdale ori le poți adăuga într-o salată, pentru un răspuns glicemic mai redus după masă”, adaugă Willis.

2. Fructele de pădure

Fructele de pădure obișnuite, precum zmeura, căpșunele și afinele, sunt alegeri excelente pentru controlul glicemiei, spune dr. Andres Splenser, endocrinolog la Memorial Hermann Health System din Texas.

„Le aleg cu prioritate pentru raportul lor excelent dintre fibre și carbohidrați”, a declarat el pentru Health. Spenser spune și că fructele de pădure sunt bogate în polifenoli, compuși vegetali care acționează ca antioxidanți și despre care s-a demonstrat că au efecte favorabile asupra glicemiei.

3. Kiwi

Kiwi este o altă sursă excelentă de fibre, ceea ce îl face unul dintre fructele preferate pentru controlul glicemiei de dr. Richard Siegel, endocrinolog și codirector al Centrului pentru Diabet și Lipide de la Tufts Medical Center.

„Acest fruct poate avea beneficii suplimentare pentru intestin, prin efectul său prebiotic”, a declarat el pentru Health. Prebioticele hrănesc bacteriile benefice din intestin, ceea ce poate susține o sensibilitate mai bună la insulină și reglarea glicemiei.

Nu ocoli nici coaja de kiwi: ea poate crește conținutul de fibre al fructului cu aproximativ 50%. Siegel spune că preferă kiwi galben, deoarece „coaja este puțin mai ușor tolerată de stomac”.

4. Avocado

Poate că nu te gândești la avocado ca la un fruct, dar din punct de vedere botanic este unul. Avocado conține atât fibre, cât și grăsimi sănătoase, care pot încetini golirea stomacului și pot determina un răspuns glicemic favorabil.

„Unul dintre modurile mele preferate de a-l mânca este pe pâine prăjită”, spune Willis. „Sau îl folosesc ca sos în care înmoi alte legume, precum țelina, roșiile și morcovii.”

5. Fructul dragonului

Deși poate fi mai greu de găsit, fructul dragonului este o alegere excelentă pentru controlul glicemiei, spune Siegel.

„Are un interior suculent, pe care îl poți mânca cu lingurița, un indice glicemic scăzut și o aromă mai delicată decât alte fructe”, explică el. „În plus, este bogat în antioxidanți.”

O analiză a cercetărilor publicată în 2017 a constatat că fructul dragonului părea să reducă glicemia măsurată pe nemâncate la persoanele cu prediabet. Totuși, nu a îmbunătățit semnificativ glicemia la persoanele cu diabet de tip 2.

6. Perele

Splenser consumă și pere pentru a susține controlul glicemiei. Asemenea merelor, perele sunt bogate în fibre, în special fibre solubile, care formează un gel în intestin și încetinesc digestia și absorbția zahărului, explică el.

Perele tind să conțină chiar mai multe fibre decât merele, ceea ce le face o alegere ușor mai bună pentru glicemie. Totuși, ambele fructe au fost asociate cu un risc mai mic de diabet de tip 2.

7. Açaí

Numit adesea „superaliment”, açaí este o alegere excelentă pentru glicemie, spune Siegel. Fructele de culoare violet închis sunt bogate în antocianine și polifenoli, antioxidanți care pot contribui la reducerea inflamației și la menținerea unei glicemii sănătoase.

În plus, açaí este bogat în fibre, care pot atenua și mai mult creșterea glicemiei după consum. Ai grijă să alegi açaí neîndulcit, fără zahăr adăugat.

Sursa: Health 

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