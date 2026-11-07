 Șoc pentru medicii din Iași. O femeie a stabilit recordul de alcoolemie, iar un bărbat a ajuns de trei ori în comă în 24 de ore
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Șoc pentru medicii din Iași. O femeie a stabilit recordul de alcoolemie, iar un bărbat a ajuns de trei ori în comă în 24 de ore

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Șefa UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a relatat o serie de cazuri extreme provocate de consumul excesiv de alcool, subliniind gravitatea acestei probleme în rândul societății, care afectează atât bărbații, cât și femeile. O femeie deține recordul de alcoolemie, în timp ce un tânăr a ajuns de trei ori în 24 de ore la spital în comă alcoolica.

Cazuri incredibile la spitalul din Iași.
Cazuri incredibile la spitalul din Iași. Foto: magnific.com

Recordul de alcoolemie la spitalul din Iași, deținut de o femeie

În cadrul emisiunii Medika Antidrog, medicul a atras atenția că problemele legate de consumul de alcool nu ocolesc reprezentantele sexului frumos. Unul dintre cele mai impresionante cazuri înregistrate de laboratorul unității medicale a fost cel al unei femei care a ajuns la Urgențe cu o alcoolemie de 7 grame la mie.

„Femeile sperăm că sunt mai cumpătate, dar vreau să vă spun că recordul de alcoolemie pe care noi îl avem a fost stabilit în urmă cu câţiva ani. E vorba de şapte grame la mie pe laboratorul nostru, e un pic diferită metoda faţă de cea de la Institutul de Medicină Legală. Şi toţi vecinii care ne-au furnizat informaţii ne-au spus că vecina duce, o priveau cu mare admiraţie.

Asta este o problemă de societate, este o problemă de percepţie a oamenilor care admiră o femeie matură care consumă alcool astfel încât este deasupra multor bărbaţi de pe aria respectivă şi care, şi la o alcoolemie foarte mare, a fost tratată, a fost spitalizată şi a plecat acasă pe propriile picioare, în stare foarte bună, nu ştim dacă e meritul ei sau al echipei medicale", a declarat dr. Diana Cimpoeşu la Medika TV.  

Un tânăr în divorț, a intrat de trei ori într-o zi în comă alcoolică

De asemenea, medicul a mai relatat o întâmplare, a unui tânăr care se afla în divorț și care a ajuns la Urgențe de trei ori în 24 de ore. Dacă prima oară medicii l-au trimis acasă pe picioarele sale crezând că nu va mai bea, după câteva ore o ambulanță l-a luat de pe stradă, tot în comă alcoolică.

„Prima dată doar o intoxicaţie acută cu etanol, adică se mai ţinea pe picioare, ca să ne exprimăm plastic. A fost tratat şi a plecat, noi am sperat că a mers la domiciliu, pentru că după câteva ore el a fost adus de ambulanţă, dintr-un loc public, în comă etanolică. Tânărul acesta se afla în divorţ cu soţia, pentru că ne-a declarat că asta este cauza consumului de etanol. Din nou l-am tratat şi din nou a semnat să meargă la domiciliu.

A revenit la fel, după câteva ore, cu ambulanţa, tot dintr-un loc public şi tot în comă etanolică, cu alcoolemie peste 4 grame la mie. A treia oară am anunţat părinţii, pentru că şi părinţii erau foarte implicaţi în situaţia acestui bărbat, care avea studii superioare, aveau o situaţie economică şi familială bună, dar ajunsese într-o situaţie foarte gravă din cauza consumului de etanol. Şi părinţii ne spuneau disperaţi că încearcă să găsească o soluţie, dar nu pot să îl convingă”, a mai menționat dr. Cimpoeșu

A fost găsit căzut în fața casei după ce a băut la cârciuma din sat

Un alt caz pe care dr. Cimpoeșu și-l amintește este acela unui bărbat care a ajuns, iarna trecută, la Unitatea de Primiri Urgenţe de două ori în hipotermie severă, generată de consumul de alcool şi căderea în stradă.

„A fost de două ori resuscitat, a avut mai multe vieţi şi poate că supravieţuieşte şi acum. El s-a externat în condiţii foarte bune. Prima oară a venit în stare de comă, a făcut stop, a fost resuscitat, a fost internat, a ieşit cu bine pe propriile picioare şi peste aproximativ o săptămână ne-a fost adus din faţa căsuţei în care locuia, undeva în mediul rural. Fusese la cârciumioara din sat şi nu mai ajunsese să mai deschidă uşa la căsuţa lui, căzuse în faţa căsuţei", a mai povestit Diana Cimpoeşu, vineri seară, în emisiunea Medika Antidrog de la Medika TV.

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