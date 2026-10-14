Fără permis și beat criță, un bărbat din Olt a furat o mașină în care se afla un copil și a intrat într-un cap de pod

Un incident de o gravitate extremă s-a produs în județul Olt, unde un bărbat în vârstă de 59 de ani, aflat într-o stare avansată de ebrietate și fără permis de conducere, a sustras un autoturism în care se afla un copil.

Un individ băut a sustras un autoturism în care se afla un minor Foto: arhivă

Cursa s-a încheiat violent într-un cap de pod, minorul ajungând la spital pentru îngrijiri medicale, iar individul, originar din comuna Izvoarele, a fost reținut inițial de polițiști pentru 24 de ore.

Cursă nebună oprită într-un cap de pod: copilul a fost rănit și dus de urgență la spital

Potrivit cercetărilor efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, fapta s-a petrecut pe strada Furculești din satul Alimănești. Bărbatul din comuna Izvoarele a sustras, în scop de folosință, autoturismul parcat în care se afla un minor și a demarat în trombă.

„Din primele verificări, a reieşit faptul că un bărbat de 59 de ani, din comuna Izvoarele, ar fi sustras, în scop de folosinţă, un autoturism parcat pe strada Furculeşti, din satul Alimăneşti, pe care l-ar fi condus până la intersecţia cu Drumul Judeţean 653, unde ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. În momentul în care autoturismul ar fi fost sustras, în interiorul acestuia se afla un minor” au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

Deplasarea a durat până la intersecția cu Drumul Județean 653, unde șoferul de ocazie a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului violent, copilul a suferit traumatisme și a necesitat intervenția cadrelor medicale, fiind transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Slatina, potrivit Pro Tv.

Alcoolemie de 1,17 mg/l și fără permis: individul a fost arestat preventiv pentru patru infracțiuni

La sosirea echipajelor de poliție, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru furt în scop de folosință, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și vătămare corporală din culpă. Individul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, după care a fost prezentat Judecătoriei Slatina, instanță care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.