 Culmea tupeului! Bărbat venit beat cu mașina la Poliție
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Culmea tupeului! Bărbat venit beat cu mașina la Poliție

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Vremurile în care „a fi nevoit să dai cu subsemnatul la poliție” era considerat o mare rușine, au fost înlocuite de teribilismul unora, iar acesta nu are limite. Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Giurgiu, a fost arestat după ce a condus mașina beat chiar până la postul de poliție, unde trebuia să semneze controlul judiciar.

Un bărbat a venit beat la secția de Poliție din Giurgiu
Un șofer beat a venit la Poliție cu o mașină fără certificat de înmatriculare.Foto: giurgiuveanul.ro Foto: giurgiuveanul.ro

Cum a ajuns șoferul băut la secția de Poliție 

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, în jurul orei 09:00, scriu jurnaliștii de la româniatv.net. Bărbatul s-a prezentat la postul de poliție din localitatea Joița, pentru a-și îndeplini obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar, în urma unor fapte pentru care era cercetat.

După ce a intrat în sediul secției, în urma discuțiilor cu polițiștii, aceștia din urmă au constatat că suspectul ar fi venit cu autoturismul și, întrucât mirosea puternic a alcool l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare mare, de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Suspectul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii exacte a concentrației de alcool.

Ce au mai descoperit polițiștii la „musafirul” beat 

Verificările polițiștilor au arătat și că autoturismul avea certificatul de înmatriculare retras, ca urmare a expirării inspecției tehnice periodice. Pentru această abatere, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.946 de lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce. În urma evenimentului, bărbatul a primit o dovadă fără drept de circulație. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. 

În urma administrării probatoriului și sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, bărbatul a fost reținut, luni, pentru 24 de ore. Sfidarea făcută de suspect fiind considerată prea mare, instanța a dispus marți arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. 

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