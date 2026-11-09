 Strategia lui Hagi în Liga Națiunilor, încă fără victorie. Declarațiile „Regelui”
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Strategia lui Hagi în Liga Națiunilor, încă fără victorie. Declarațiile „Regelui”

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Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit despre încercările sale de a ajusta strategia din Liga Națiunilor, acolo unde România ocupă ultimul loc în grupa sa, fără vreun punct acumulat, după patru meciuri disputate. În vederea partidei cu Polonia, programată sâmbătă, de la 21.45, cel supranumit „Regele” a punctat că jucătorii aleși la lot trebuie neapărat să consemneze rezultate încurajatoare în ultimele două meciuri din acest an - după duelul cu Polonia, „tricolorii” vor face deplasarea la Bosnia-Herțegovina. În perspectivă, Hagi are încredere că, până în primăvară, naționala va avea o altă „față”. „Daţi-mi timp până în martie”, a cerut selecționerul.

Gheorghe Hagi are în față două meciuri, în care își pune toate speranțele
Gheorghe Hagi are în față două meciuri, în care își pune toate speranțele Foto: Sportpictures

 „Două meciuri importante... Lucrurile nu au mers bine, am obţinut foarte puţin. Acum, vrem să producem rezultate. Avem două meciuri grele, cu echipe bune. Polonia e o echipă tehnică în regim de viteză, sperăm să jucăm foarte bine, va fi stadionul plin, sperăm să-i facem fericiţi pe suporteri. Am gândit acest stagiu cu un lot, dar s-au întâmplat acele accidentări, am rămas cu 22 de jucători şi trei portari. Avem o listă la care putem să recurgem, dacă se întâmplă ceva. Sper să fiu inspirat, obiectivul meu e să fac echipa să joace un fotbal bun”, a spus Hagi, care a făcut din nou apel la răbdare: „V-am cerut un singur lucru, puţin timp, nu cer foarte mult, dar uşor-uşor vreau să facem un grup care să câştige şi să facă suporterii fericiţi, să avem o echipă competitivă. În fotbalul modern trebuie să faci ambele faze. E important cum începi, dar mai important cum termini meciurile”.

„Naţionale îi lipseşte un singur lucru: mentalitatea de campion!”

Selecționerul a vorbit despre misiunea sa în a le ridica moralul fotbaliștilor chemați la națională și a-i motiva, în ciuda parcursului dezamăgitor de până acum. „Face parte din meseria mea, din obligaţiile mele. Trebuie să-i aduc pe jucători la un moral foarte bun ca ei să reuşească rezultate. E responsabilitatea mea totală, cred că pot să fac lucrul ăsta. E clar că în această perioadă avem nevoie de încredere şi curaj. Trebuie să ne gândim la fotbal, eu să planific totul, iar ei să demonstreze pe teren. Sperăm ca suporterii să ne susţină, cu toţii ne dorim să câştigăm”, a mai spus Hagi, care le-a transmis jucătorilor săi: „Mesajul e întotdeauna să vină cu drag la echipa naţională. Trebuie să creştem la acest aspect, să ajungem să fim eficienţi, pragmatici. Trebuie să producem rezultate. Asta se face cu jucători foarte buni, care au convingere şi mentalitate foarte bună. Am zis-o din prima zi, echipei naţionale îi lipseşte un singur lucru: mentalitatea de campion! Degeaba pentru mine un jucător joacă foarte bine la echipa lui de club, dar nu joacă la echipa naţională. Fotbalul e o variabilă destul de mare. Cei care vin la echipa naţională trebuie să producă rezultate. Victoriile aduc încredere, aduc fericire, aduc unitate. Chiar dacă perioada e foarte grea, presiunea există, dar trebuie să jucăm fotbal foarte bine”.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia: 0-1
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;
2. Bosnia și Herțegovina: 8p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

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