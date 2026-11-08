Pancu, dezlănțuit. Discurs care a șocat audiența: „Clachează! Te simți mic”

Daniel Pancu (49 de ani) a avut un discurs necruțător, după ce Rapid a încheiat la egalitate duelul de sâmbătă, din deplasare, cu Farul Constanța, 1-1, în etapa a XV-a din Superliga României. Antrenorul giuleștenilor n-a avut deloc clemență cu fotbaliștii săi, pe care „i-a înfierat” fără rezerve.

Daniel Pancu, nemulțumit de „căderea” mentală a rapidiștilor Foto: Sportpictures

Cu toate că cei care au deschis scorul au fost giuleștenii, prin muntenegreanul Vladan Bubanja (27 de ani), în minutul 32 și au trecut pe lângă șansa majorării scorului, constănțenii au reușit să egaleze, grație lui Răzvan Tănasă (23 de ani), în minutul 48, ca mai apoi partea secundă de joc să fie lipsită de faze importante.

„Sunt lucruri care mă depășesc. Suferim cu toții”

„E un punct într-o deplasare foarte grea, cu o echipă care marchează mult pe teren propriu. Cred că e echitabil! Noi am scăzut nivelul, nu e prima dată... Sunt lucruri care mă depășesc, vin din trecut. Jucătorii sunt ultimii vinovați. Nu poți să ai jocul sub control și să iei patru goluri, după! Azi, dacă luam al doilea gol, tot patru primeam! Sunt lucruri de mentalitate. De trei ani de zile, clachează când ajung în puncte importante. Se pierd când sunt în avantaj. Tot ce a fost înainte nu e întâmplător, locurile cinci-șase, cu meciurile acelea pierdute în serie. Ne pierdem echilibrul, multe din formele de organizare, suferim cu toții. Poate văd eu lucrurile diferit, poate sunt obișnuit cu un Rapid care să domine. Suntem la mijlocul unui proces. Jucătorii pot să depășească aceste lucruri, dar nu la Rapid. La Rapid am obiectiv contractual să jucăm în play-off. Între timp, lumea vorbește de campioană, șanse la campionat, Rapid în primele trei. Poate ar trebui să ne întoarcem la obiectivele stabilite în vară. Și FCSB ne-a călcat în picioare în a doua repriză! Sunt momente în care te simți mic. Am știut că un gol nu e suficient la Constanța. Am primit un gol la o fază în care nu se anunța nimic. După, am pierdut toate formele de organizare”, „a tunat” Pancu. Cel care a adus un punct formației din Giulești, Bubanja, a fost pe jumătate fericit pentru reușita sa, pe jumătatea dezamăgit pentru jocul echipei din partea secundă a jocului: „Am jucat bine în prima repriză. Am avut niște probleme în repriza a doua, trebuie să analizăm, să îmbunătățim lucruri, să remediem ce a fost greșit. Sunt o echipă bine, joacă foarte bine acasă, știam asta. Vedem ce se va întâmpla pe viitor”. De cealaltă parte, nici Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) n-a fost încântat de formația constănțeană. „Până la urmă, nu putem să arătăm așa jucând acasă, ca în prima repriză, și trebuie să mergem sus să punem presiune. În prima repriză ei controlau jocul, găseau acele mingi. Ne-au pus mari probleme!”.