Adversara României, fără milă cu echipa lui Hagi: „De departe cea mai slabă”

Echipa națională a României nu mai sperie pe nimeni, adversara sa de sâmbătă, Polonia, fiind nemiloasă la adresa „tricolorilor”. Într-o analiză în perspectiva meciului, presa poloneză a catalogat-o pe selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) drept „de departe, cea mai slabă echipă”. România va primi vizita Poloniei, sâmbătă, de la 21.45, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu va face deplasarea la Bosnia-Herțegovina, pentru o partidă programată la aceeași oră.

Naționala lui Robert Lewandowski nu a iertat România, în tur Foto: Sportpictures

Situația deloc roz în care se află „tricolorii” -fără victorie, în toate cele patru meciuri de fotbal din Liga Națiunilor, așadar fără punct și pe ultimul loc din grupă- a fost tratată fără menajamente de presa poloneză, care a portretizat-o pe prima reprezentativă a țării noastre deloc măgulitor, amintind despre eșecul categoric al României din tur, când Polonia a învins cu 6-0.

„Pe hârtie, ar trebui să fie un meci ușor, fără complicații și chiar plăcut. România este, de departe, cea mai slabă echipă din grupa B4 a Ligii Națiunilor, fiind singura care nu a acumulat nici măcar un punct. Pe 2 octombrie, Polonia a învins România cu 6-0, grație unui hat-trick reușit de Robert Lewandowski. Selecționerul României, Gheorghe Hagi, a participat luni la conferința de presă și a transmis clar că polonezii vor avea o misiune dificilă sâmbătă seară, la București. În cadrul acțiunilor din septembrie și octombrie, naționala României a disputat patru partide în Liga Națiunilor, pierzându-le pe toate. «Tricolorii» nu pornesc nici de această dată cu prima șansă. Între timp, Hagi continuă să facă apel la răbdare”, a notat presa poloneză.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.