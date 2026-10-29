Era cunoscut ca veterinar în sat, dar nu avea studii. Un viceprimar, acuzat că ar fi castrat trei țapi fără acordul proprietarilor

Viceprimarul comunei Lucieni, din județul Dâmbovița, a ajuns în atenția anchetatorilor după ce ar fi castrat fără anestezie trei țapi care intraseră pe proprietatea sa. Potrivit procurorilor, intervențiile ar fi fost făcute fără acordul proprietarei animalelor și fără ca bărbatul să aibă dreptul legal de a efectua astfel de proceduri.

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Viceprimarul fără diplomă

Surse judiciare susțin că viceprimarul acuzat este Emil Cornel Băjenaru, în vârstă de 54 de ani. Ancheta a fost deschisă după un incident petrecut pe 27 septembrie, când cei trei țapi ar fi pătruns pe terenul viceprimarului. Nemulțumit de situație, acesta ar fi decis să intervină chirurgical asupra animalelor, potrivit Digi24.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, bărbatul este acuzat că a efectuat fără drept trei operații de castrare asupra unor caprine masculi, aparținând unei femei din localitate.

Anchetatorii susțin că intervențiile au fost realizate fără anestezie, provocând animalelor suferințe fizice severe.

„Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că, la data de 27 septembrie a.c., în jurul orei 19:00, în timp ce se afla în comuna Lucieni, ar fi efectuat, fără drept, trei intervenții chirurgicale de castrare a trei exemplare de caprine, masculi, aparținând unei femei, fără consimțământul acesteia, și provocând animalelor suferințe fizice intense, întrucât intervențiile au fost efectuate fără anestezie”, a transmis IPJ Dâmbovița joi, 29 octombrie.

Nu este un incident izolat

Investigațiile nu s-au oprit însă la acest episod. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște au descoperit indicii că viceprimarul ar fi desfășurat în mod repetat activități specifice profesiei de medic veterinar, deși nu deține calificarea necesară.

Potrivit anchetei, între 2023 și iulie 2026, acesta ar fi administrat vaccinuri mai multor câini, ar fi aplicat tratamente injectabile unor animale și ar fi completat și semnat carnete de sănătate, deși nu avea studii veterinare și nici dreptul legal de a exercita astfel de activități.

„În perioada 2023 - iulie 2026, bărbatul ar fi efectuat, în mod repetat, intervenţii specifice activităţilor medical-veterinare, constând în administrarea a 11 vaccinuri unui număr de 5 exemplare canine, efectuarea unui tratament injectabil unui exemplar bovin, precum şi completarea şi semnarea carnetelor de sănătate ale animalelor, fără a deţine studii de specialitate şi fără a avea dreptul legal de a exercita astfel de activități”, au mai precizat documentele anchetatorilor.

În comunitate, bărbatul era cunoscut drept „veterinar”, însă, conform informațiilor strânse de anchetatori, ar fi lucrat în trecut doar ca ajutor al medicului veterinar din localitate.

Viceprimarul este cercetat pentru schingiuirea animalelor și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

După ce a fost reținut pentru 24 de ore, el a fost plasat sub control judiciar, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.