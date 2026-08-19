Florin Răducioiu, despre relația care i-a afectat cariera: „Am greșit și nu l-am ascultat pe Giovanni Becali”

La începutul anilor ’90, Florin Răducioiu a trăit o poveste de dragoste intensă și plină de drame cu fotomodelul Eugenia Ștefan (Janine Sârbu). Gelozia și infidelitatea au dus la retrogradarea echipei sale din Italia.

Florin Răducioiu, tânărul atacant de rasă al naționalei transferat în Italia, s-a îndrăgostit nebunește de Eugenia Ștefan, devenită ulterior Janine Sârbu, unul dintre cele mai curtate fotomodele ale vremii.

O idilă născută pe Bulevardul Dacia: „Eram căzut la meciuri, mă îndrăgostisem până peste cap”

Prima întâlnire s-a petrecut spontan în centrul Capitalei, deși fotbalistul o remarcase anterior pe Janine în juriul concursului Miss România. Aflat la volanul mașinii sale sport, Răducioiu a oprit și s-a oferit să o conducă acasă.

„Într-o zi când mă plimbam prin București, am văzut pe Bulevardul Dacia o fată care aștepta un taxi. M-am gândit: Wow, ce frumoasă este! Am intrat în vorbă cu ea și m-am oferit să o conduc. Așa am cunoscut-o. A urmat o relație foarte frumoasă, vreme de un an.”

Relația s-a transformat rapid într-o obsesie amoroasă, trăită în mare parte prin convorbiri telefonice pe fir fix, în timp ce atacantul juca în Serie A, la Verona.

Obsesia și nesiguranța i-au distrus însă randamentul pe teren în sezonul 1991-1992, an încheiat cu retrogradarea clubului italian.

„Un sezon de coşmar! Mă îndrăgostisem până peste cap de Janine, un fotomodel celebru al acelor ani. Toată fiinţa mea era legată în acea perioadă de această fată. Am retrogradat în acel sezon, fanii m-au considerat vinovat, pe bună dreptate, iar eu, peste ani, mi-am cerut scuze public pentru prestaţiile din anul dezastruos.”

Detectiv particular, infidelitate demascată și intervenția fraților Becali

Bănuielile atacantului au căpătat contur când impresarul său, Giovanni Becali, a tocmit un detectiv particular, descoperind că fotomodelul avea o relație paralelă.

„Nu eu am angajat detectivul, ci Giovani Becali și am descoperit că avea o relație… Eu simțisem asta. Apoi lucrurile au luat o turnură destul de dură. Eram acolo (n.r. când Giovani Becali a mers la Jeanine acasă). Eram afară, am rămas în mașină. Nu a fost chiar așa (n.r. – că a intrat să-i taie hainele). Îi lăsam cardurile, aveam încredere, da… Eram puțin naiv”, a declarat Florin Răducioiu pentru iamsport.ro.

Constatând că din conturile tânărului fotbalist dispăruseră sume mari de bani (estimate de impresar la circa 250.000–300.000 de dolari), frații Giovanni și Victor Becali au intervenit brutal pentru a recupera banii și bunurile de lux, inclusiv haine de blană.

„Am intrat în casă, peste ea, și i-am luat banii, că ea l-a tâlhărit pe Răducioiu. Dacă ai cheltuit vreo 250-300.000 (n.r. de dolari) și băiatul a prins-o, cu un detectiv, cu băiatul lui Voloșeniuc, Cătălin.”

Cine este Janine Sârbu

Pe numele său Eugenia Ștefan, Janine Sârbu a devenit cunoscută în România la începutul anilor '90, după ce a câștigat, în aprilie 1990, titlul de „Miss Fotbal România”, într-un concurs organizat de TVR, Federația Română de Fotbal și mai multe publicații.

Ulterior, a devenit unul dintre fotomodelele cunoscute ale acelei perioade și a avut relații cu personalități precum tenismenul Florin Segărceanu și fotbalistul Florin Răducioiu.

După relația cu Răducioiu, Janine l-a cunoscut pe omul de televiziune Adrian Sârbu, cu care a format un cuplu timp de aproximativ șase ani. Cei doi au avut împreună o fiică, Janice Arianne, iar Janine și-a continuat în paralel activitatea în lumea modei, lansând inclusiv propriul parfum, „J de la Janine”.