Românii fac furori în Turcia. Jucătorii de națională se remarcă în „Țara Semilunei”

Cinci fotbaliști români, dintre care patru de națională, s-au remarcat în campionatul turc, Alexandru Maxim (36 de ani), Deian Sorescu (29 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) făcând diferența pentru echipele lor. Pe deoparte, Gaziantep FK, echipa lui Maxim şi Sorescu, a consemnat o victorie în deplasare, luni, scor 4-1, în fața celor de la Göztepe SK, în timp ce duelul românilor din confruntarea Çaykur Rizespor-Alanyaspor, la cea din urmă evoluând Hagi Jr., s-a încheiat 0-1.

Ianis Hagi încearcă să-și găsească locul în Turcia Foto: Sportpictures

În primul meci al celor de la Gaziantep, de după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), noul antrenor, Orhan Ak (46 de ani), se remarcă printr-o o victorie categorică, unul dintre jucătorii decisivi fiind nimeni altul decât căpitanul Maxim, care a contribuit cu două pase decisive. Ambii jucători români legitimați la Gaziantep au prins o bună parte din meci, Maxim părăsind terenul în minutul 62, iar Sorescu în minutul 69. În clasament, Gaziantep e pe șase, cu șapte puncte, în timp ce Göztepe e penultima, cu un singur punct.

Hagi Jr., titular la echipa lui de club din campionatul din Turcia

Într-un alt meci al etapei, la Rize, s-a desfăşurat duelul românilor, în Rizespor-Alanyaspor: la cea dintâi, Valentin Mihăilă (26 de ani) a intrat în minutul 65, iar Iustin Doicaru (19 ani) a fost introdus în joc din minutul 76, în vreme ce la Alanyaspor, Hagi Jr. a fost titular şi a ieşit de pe teren în minutul 40. Cea din urmă e pe a șaptea poziție în ierarhia din campionatul Turciei, cu șapte puncte, iar Rizespor e 11 cu un punct mai puțin.

Dintre aceștia, Sorescu, Mihăilă și, desigur, Hagi Jr., fac parte din lista preliminară a „tricolorilor” din care selecționerul Gheorghe Hagi va aleg lotul României pentru parcursul din Liga Națiunilor. Țara noastră își va începe periplul în competiție în deplasare cu Suedia, urmând ca partida de acasă, împotriva celor de la Bosnia și Herțegovina, să fie fără spectatori.