Chivu, duel de foc în Liga Campionilor. Inter, față în față cu Realul lui Mourinho

Internazionale Milano are în față un duel tare în Liga Campionilor, acolo unde o va înfrunta pe Real Madrid, în grupa principală a celei mai tari competiții intercluburi de fotbal din lume. Partida va avea loc marți, de la ora 22.00, fiind prima confruntare dintre Cristi Chivu (45 de ani) și portughezul José Mourinho (63 de ani), în ipostaza de antrenori.

Cristi Chivu, la câteva ore distanță de un meci foarte important Foto: EPA

În prefațarea marelui meci, Chivu, care l-a avut ca tehnician pe Mourinho timp de două sezoane, între 2008 şi 2010, a avut numai cuvinte de laudă la adresa ibericului, spunând că este „o persoană specială”, pe care a avut „norocul să o întâlnească” în viaţa sa - cu Mourinho antrenor şi Chivu în echipă, Inter a câştigat trofeul Ligii Campionilor pe „Santiago Bernabéu”, în 2010, când a învins-o în finală pe Bayern München cu 2-0.

„Este o persoană specială, pe care am avut norocul să o întâlnesc în viaţa mea, care mi-a oferit un ajutor important, într-o perioadă dificilă. Nu voi uita niciodată asta!”, au fost cuvintele lui Chivu, care i-a conturat portretul lui Mourinho: „Este foarte bun la a se cufunda în realitatea echipei pe care o reprezintă şi la a transmite mentalitatea acesteia. Este un câştigător, care ştie să comunice eficient, la momentul potrivit. Este ceva ce puţini pot face ca el. A câştigat peste tot pe unde a fost şi sunt sigur că Real Madrid va avea un sezon foarte bun”.

La 90 de minute distanță de un succes istoric pe „Bernabéu”

Comparat deseori cu alți oameni din „sportul rege”, Chivu a profitat de ocazie să spună că „nu a copiat pe nimeni”, când a fost întrebat dacă l-a avut pe Mourinho drept sursă de inspiraţie: „Nu am copiat, niciodată, pe nimeni. Am propria mea idee despre fotbal, care a fost construită de-a lungul anilor mei ca jucător şi ca antrenor”.

De altfel, Inter este la 90 de minute de un succes istoric. „Acest stadion a fost renovat şi este şi mai frumos. Are o mare tradiţie, iar astăzi este mai frumos şi mai modern. Ne face plăcere să jucăm un meci de Liga Campionilor pe acest stadion. Să joci pe «Bernabéu» nu este uşor pentru nimeni. Inter nu a mai câştigat un meci pe «Bernabéu» de 60 de ani (n.r. împotriva lui Real Madrid). Vom face tot posibilul şi vrem să arătăm că suntem competitivi şi că suntem dornici să fim dominanţi. Nu există o modalitate perfectă de a înfrunta Real Madrid, deoarece au jucători care fac diferenţa, indiferent de planul tău”, a conchis Chivu.

Programul primei etape din grupa principală de Liga Campionilor

Marți:

AEK Atena-LASK Linz: 19.45

Club Brugge-Aston Villa: 19.45

Borussia Dortmund-Villarreal CF: 22.00

FC Porto-Manchester City: 22.00

Lille OSC-Real Betis: 22.00

Real Madrid-Internazionale Milano: 22.00

Miercuri:

FC Barcelona-Feyenoord Rotterdam: 19.45

VfB Stuttgart-Viking FK: 19.45

Liverpool FC-Atlético Madrid: 22.00

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: 22.00

Sporting Lisabona-Galatasaray Istanbul: 22.00

Napoli SSC-Arsenal Londra: 22.00

Joi:

Fenerbahçe Istanbul-AS Roma: 19.45

PSV Eindhoven-Şahtior Doneţk: 19.45

Como FC-RB Leipzig: 22.00

Bayern München - FK Bodø/Glimt: 22.00

Manchester United-Sabah FK

Slavia Praga-FC Lens: 22.00

Programul lui Inter în Liga Campionilor

Real Madrid-Internazionale Milano: 8 septembrie, ora 22.00

Internazionale Milano-Club Brugge: 13 octombrie, ora 22.00

Internazionale Milano-Șahtior Donețk, 21 octombrie, ora 22.00

Feyenoord Rotterdam-Internazionale Milano: 3 noiembrie, ora 22.00

Internazionale Milano-VfB Stuttgart, 25 noiembrie, ora 22.00

Borussia Dortmund-Internazionale Milano: 9 decembrie, ora 22.00

Internazionale Milano-Liverpool FC: 19 ianuarie, ora 22.00

Slovan Bratislava-Internazionale Milano: 27 ianuarie, ora 22.00

Are pe mână un lot de peste 730 de milioane de euro

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 730,30 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (29 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani), Nicolò Barella (29 de ani), Marcus Thuram și neamțul Yann Bisseck (25 de ani), fiecare aproximați la câte 50 de milioane de euro. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 61 de meciuri - dintre acestea, 41 au fost dueluri câștigate, opt meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 12 au fost pierdute.