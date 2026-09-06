 Chivu pică mereu în picioare: Inter, victorie cu Napoli, deși a fost condusă cu 2-0
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Chivu pică mereu în picioare: Inter, victorie cu Napoli, deși a fost condusă cu 2-0

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Internazionale Milano a produs o revenire formidabilă în Serie A, acolo unde campioana Italiei a revenit și învins cu 3-2 pe SSC Napoli, cu toate că a fost condusă cu 2-0 pe San Siro. După meciul din etapa a III-a, formația lui Cristi Chivu (45 de ani) este la egalitate cu liderul clasamentului, AS Roma, fiecare având câte nouă puncte din tot atâtea posibile. 

Cristi Chivu, antrenorul român al momentului în fotbalul mare
Cristi Chivu, antrenorul român al momentului în fotbalul mare Foto: EPA

Partida dintre Inter și Napoli a fost mai mult o tatonare, pe final înteținându-se ritmul. Cea care a deschis scorul a fost formația oaspete, prin Matteo Politano (33 de ani), în minutul 50, ca doar trei minute mai târziu, danezul Rasmus Højlund (23 de ani) să majoreze la 2-0 pentru Napoli. Căpitanul lui Inter, argentinianul Lautaro Martínez (29 de ani) a fost cel care a salvat situația, reducând din diferența de scor, în minutul 56. Pe final de meci, Inter a reușit egalarea grație francezului Marcus Thuram (29 de ani), în minutul 82, ca mai apoi gruparea lui Chivu să reușească victoria în prelungirile meciului, când același Martínez a consemnat „dubla”, înscriind în minutul 90+1. 

Antrenorul român, mulțumit de arbitrajul meciului intens disputat

„Un meci frumos de văzut, distractiv, o reclamă excelentă pentru fotbalul italian! Două echipe care au jucat cu garda jos, fără să se gândească la apărarea rezultatului. Au fost multe ocazii de ambele părți, în cele din urmă am câștigat noi pentru că am fructificat ocaziile, dar Napoli merită felicitată, pentru că este o echipă puternică, cu jucători care fac diferența și este bine antrenată. În ultimele minute, a fost un adevărat infern pe stadion, publicul ne-a împins puternic de la spate și nu mai reușeam să comunicăm cu echipa pentru a le spune cum să se așeze pe teren”, a comentat Chivu, care a ținut să transmită un gând și celor care au fluierat meciul: „Vreau să îi felicit pe arbitri pentru modul în care au gestionat meciul, jocul curge și nu mai există trageri de timp. Nu am văzut faulturi fluierate la atingeri ușoare, mențin o linie care este pe placul tuturor. Despre episoade specifice nu vorbesc, pentru că nu mă interesează”.

Are pe mână un lot de peste 730 de milioane de euro

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 730,30 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (29 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani), Nicolò Barella (29 de ani), Marcus Thuram și neamțul Yann Bisseck (25 de ani), fiecare aproximați la câte 50 de milioane de euro. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 61 de meciuri - dintre acestea, 41 au fost dueluri câștigate, opt meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 12 au fost pierdute.  

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