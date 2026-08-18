 Caz macabru în Vaslui! Un bărbat și-ar fi ținut tatăl mort în fotoliu săptămâni întregi ca să-i ia pensia
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Caz macabru în Vaslui! Un bărbat și-ar fi ținut tatăl mort în fotoliu săptămâni întregi ca să-i ia pensia

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O descoperire cutremurătoare a avut loc în satul Vinețești, unde un veteran de război de 97 de ani a fost găsit decedat în casă, în stare avansată de descompunere. Poliția a deschis un dosar penal, în timp ce fiul este bănuit că a ascuns decesul pentru a încasa banii bătrânului. 

politia facebook jpg

Scene de groază într-o localitate din județul Vaslui, unde trupul neînsuflețit al unui veteran de război în vârstă de 97 de ani a fost găsit zăcând într-un fotoliu, după săptămâni întregi în care fiul său ar fi ascuns decesul.

Macabra descoperire a fost făcută de poștașul comunei, venit să livreze pensia de aproximativ 6.700 de lei, care a refuzat să mai înmâneze banii fără să-l vadă personal pe bătrân.

Suspiciunile poștașului și ușa legată cu sfoară: „Am văzut o masă informă, în stare de descompunere”

Agentul poștal Costel Cârlan îl văzuse pe bătrân în același fotoliu și cu o lună în urmă, însă atunci fiul i-a spus că tatăl său se simte rău și se odihnește. Când a revenit pe 14 august pentru noua plată, bărbatul a încercat din nou să evite contactul direct, susținând că părintele său face baie.

Observând că un geam era acoperit cu o cârpă, iar ușa de la intrare era legată strâns cu o sfoară, poștașul a intrat în locuință și a dat peste o imagine terifiantă.

 „Și acum am imaginea bătrânului decedat în fața ochilor și nu cred că o voi putea uita prea curând. Niciodată nu m-am mai confruntat cu o astfel de situație. N-am mai crezut în ce îmi spune băiatul în momentul în care am văzut ușa legată cu sfoară. Am intrat și l-am văzut pe bătrân decedat, în stare de descompunere”, spune poștașul pentru Vremea nouă. 

Chiar și după ce a realizat că poștașul a descoperit cadavrul și sună la 112, fiul a continuat să ceară banii, motivând că are nevoie de ei pentru înmormântare. Ulterior, acesta ar fi sunat chiar și la primar pentru a cere intervenția acestuia pe lângă poștaș.

Dosar penal deschis de polițiști: ce urmează să stabilească necropsia

Vecinii susțin că bărbatul obișnuia să consume alcool și că ar fi încercat să ascundă moartea tatălui său exclusiv pentru a nu pierde venitul lunar generos asigurat de pensia de veteran.

Trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate data și cauzele decesului.

„La data de 14 august, polițiștii Postului de Poliție Oltenești au fost sesizați de către agentul poștal despre faptul că a găsit un bărbat decedat în locuință. În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși pentru stabilirea tuturor împrejurărilor”, IPJ Vaslui. 

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