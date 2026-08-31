Unde a fost înmormântată Dolly Parton, în mare secret. Artista a cerut prin testament o ceremonie restrânsă

Legenda muzicii country Dolly Parton a fost condusă pe ultimul drum într-un cadru restrâns la Nashville, conform dorinței sale exprese, fiind înmormântată alături de soțul său, Carl Dean. Artista a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu o formă agresivă de cancer.

Dolly Parton a fost înmormântată lângă soțul său Foto: Profimedia

Ceremonie discretă și plină de emoție pentru una dintre cele mai iubite figuri ale scenei mondiale. Dolly Parton își doarme somnul de veci alături de bărbatul care i-a fost alături timp de aproape șase decenii, lăsând în urmă o moștenire culturală de neegalat și amintiri neprețuite celor apropiați.

Înmormântare restrânsă la Nashville, conform dorinței regretatei artiste

Dolly Parton a fost înmormântată la cimitirul Woodlawn Memorial Park and Mausoleum din Nashville, într-o ceremonie privată la care au participat exclusiv membrii familiei apropiate, potrivit Guitar Player.

Serviciul religios a respectat cu strictețe cerința formulată chiar de marea artistă înainte de trecerea în neființă.

Potrivit relatărilor din presă, cântăreața își găsește liniștea alături de Carl Dean, soțul său timp de aproape 60 de ani, trecut la cele veșnice în martie 2025.

Locul de veci este marcat de o placă comemorativă pe care sunt inscripționate numele ambilor soți, data căsătoriei lor, simbolul a două verighete împletite și reprezentările a două case emblematice, printre care și modesta căsuță în care a copilărit Dolly înainte de a pleca la 18 ani spre faimă cu o chitară Martin veche.

Mesajul copleșitor al nepoatei Lainey Parton: „Nu mi-a spus doar să-mi urmez visele”

La o zi după funeralii, nepoata artistei, Lainey Parton, a publicat pe Instagram o serie de fotografii de familie însoțite de un omagiu profund, reflectând asupra rolului matern pe care celebra cântăreață l-a jucat în viața copiilor din familie:

„Este o postare foarte grea pentru mine. Am vrut să aștept până după ce bunica mea a fost înmormântată ieri, înainte de a încerca să transpun totul în cuvinte. De când eram mică, a știut mereu cum să mă facă să simt că sunt de ajuns. Nu a făcut niciodată ca visele mele să pară prea mari sau să mă facă să simt că nu pot realiza ceva. A crezut în mine înainte ca eu să învăț cum să cred în mine însămi. Fiindcă nu a putut avea propriii săi copii, ne-a făcut mereu pe noi să ne simțim ai ei. Ne-a iubit așa, iar eu voi fi veșnic recunoscătoare pentru asta.”

Lainey a povestit cum artista a sprijinit-o necondiționat când a ales să urmeze o școală de estetică în locul facultății, plătindu-i cursurile și ajutând-o să-și lanseze cariera profesională, dar și bucuria de a cânta alături de ea pe albumul „Smoky Mountain DNA” sau de a juca împreună într-un film.

„Mă simt incredibil de norocoasă că am putut să-i spun «bunico». Mulțumesc că ai crezut mereu în mine, că m-ai iubit și m-ai făcut să simt că pot face orice. Te iubesc, bunico. Pentru totdeauna.”

Ce se întâmplă cu averea sa

Dolly Parton a lăsat în urmă o avere estimată la 500 de milioane de dolari, însă cea mai mare parte a banilor ar urma să fie donată în scopuri caritabile.

Cântăreaţa a murit marţi, 25 august, la 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. Potrivit unor surse, şi-a modificat testamentul după moartea soţului său, Carl Dean, în martie 2025, iar artista s-ar fi asigurat astfel că averea sa va fi împărţită exact aşa cum şi-a dorit.