Câți copii a avut Toma Caragiu. Astăzi se implinesc 101 ani de la nașterea regretatului actor

Pe 21 august 2026 se împlinesc 101 ani de la nașterea lui Toma Caragiu, unul dintre cei mai apreciați actori români de teatru, film și televiziune. Numele său a rămas legat de numeroase personaje memorabile, însă viața marelui actor a fost una discretă atunci când venea vorba despre familie.

Toma Caragiu a fost căsătorit de două ori și a avut o singură fiică. Copilul nu a fost însă unul biologic, ci o fetiță pe care actorul a adoptat-o împreună cu prima sa soție, actrița Maria Bondar.

Toma Caragiu nu a avut copii biologici, dar a înfiat o fetiță

Toma Caragiu și Maria Bondar s-au căsătorit în 1952, pe când actorul avea 26 de ani. Cei doi au decis să adopte o fetiță, care avea aproximativ trei ani la momentul adopției și care a primit numele Maria Doina Caragiu.

Căsnicia celor doi s-a încheiat în 1962, iar după divorț, fetița a rămas în grija mamei sale adoptive. Relația dintre Toma Caragiu și fiica sa a fost una complicată, mai ales după despărțirea actorului de Maria Bondar.

Într-un interviu acordat cu mai mulți ani în urmă, Doina Caragiu a vorbit despre relația cu tatăl său și despre faptul că, după divorțul părinților, acesta nu a mai fost prezent în viața ei în același mod.

„El ca tată a fost tată până pe la 4 ani, apoi a fost pensie alimentară și, de câteva ori pe an, vizite, ori eu, ori el. Dar nu a fost așa cum e un tătic. În momentul în care părinții sunt despărțiți, relațiile nu mai sunt ca într-o familie”, a povestit aceasta.

După divorțul de Maria Bondar, actorul s-a căsătorit în 1963 cu Elena Caragiu. Toma Caragiu nu a mai avut alți copii. A murit la 51 de ani, pe 4 martie 1977, în timpul cutremurului devastator care a lovit România.

Actorul se afla în locuința sa din București, iar în aceeași tragedie și-a pierdut viața și regizorul Alexandru Bocăneț.

Cu ce se ocupă în prezent fiica regretatului actor

Maria Doina Caragiu a dus, de-a lungul timpului, o viață departe de lumina reflectoarelor. Potrivit unei informații publicate în 2025, fiica adoptivă a lui Toma Caragiu, ajunsă la vârsta de 68 de ani, deține o pensiune în stațiunea Sărata-Monteoru și trăiește discret.

Mare iubitoare de animale, este înconjurată de câțiva câini, iar în activitatea zilnică este ajutată de o angajată de încredere, care lucrează alături de ea de mulți ani.

Numele lui Toma Caragiu continuă însă să fie strâns legat de memoria publicului român. Actorul a jucat în 39 de filme și a avut numeroase apariții în teatru, televiziune și radio. Printre producțiile în care a putut fi văzut se numără „Operațiunea Monstrul”, „Actorul și sălbaticii”, „Brigada Diverse” și „Buzduganul cu trei peceți”.

Născut pe 21 august 1925, în Grecia, Toma Caragiu și-a legat însă destinul artistic de România, în special de Ploiești și București. În 2026, la 101 ani de la nașterea sa, rămâne unul dintre actorii ale căror personaje continuă să fie urmărite și apreciate de generații întregi.