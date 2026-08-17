 A trăit printre cimpanzei și a schimbat știința. Povestea extraordinară a cercetătoarei Jane Goodall
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A trăit printre cimpanzei și a schimbat știința. Povestea extraordinară a cercetătoarei Jane Goodall

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Jane Goodall a plecat în Africa fără o diplomă universitară și fără experiență de cercetare, dar cu o curiozitate uriașă și un vis din copilărie. Astfel, a ajuns să petreacă zeci de ani studiind cimpanzeii, iar observațiile sale au schimbat fundamental felul în care oamenii de știință privesc aceste animale și propria noastră relație cu natura.

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Valerie Jane Morris-Goodall s-a născut la 3 aprilie 1934, la Londra. Într-o Anglie aflată în prag de război, o fetiță cu ochi curioși visa la Africa și la aventuri cu animale sălbatice. Părinții nu au avut mijloace pentru călătorii, dar i-au cultivat libertatea. După liceu, a lucrat ca secretară și asistentă de producție. Nu avea studii universitare, nici conexiuni științifice, dar avea o curiozitate insistentă și o răbdare care o făcea să observe acolo unde alții treceau mai departe.

Din Anglia în junglă

În 1957, un telefon avea să-i schimbe viața: Louis Leakey, celebrul paleoantropolog, căuta un observator pentru un proiect în Africa de Est. Jane, fără experiență, dar cu multă curiozitate și pasiune, a fost aleasă. Trei ani mai târziu, în 1960, se instala singură într-o tabără la Gombe Stream, în Tanzania, pentru a studia cimpanzeii în habitat natural.

La vremea aceea, ideea părea nebunească. O femeie singură, fără pregătire academică, în junglă? Jane a reușit. A învățat să stea zile întregi nemișcată, să observe, să noteze, să tacă. Și tăcerea i-a vorbit: a văzut lucruri pe care nimeni nu le mai văzuse.

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Cimpanzeii și omul

Goodall a fost prima care a documentat comportamente care au zguduit știința. A văzut cimpanzei care foloseau bețe pentru a pescui termite – un gest care, până atunci, era considerat exclusiv uman. A observat empatie, joacă, solidaritate, dar și violență și lupte teritoriale.

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Descoperirile ei au forțat comunitatea științifică să-și regândească o dogmă veche: că oamenii sunt singurii capabili de gândire complexă și cultură. „Dacă cimpanzeii pot face unelte, atunci poate că nu mai avem unică distincție între noi și ei‟, spunea Leakey după ce a citit rapoartele ei.

De la cercetare la misiune globală

Succesul de la Gombe a propulsat-o în prim-planul științei mondiale. În 1965, a obținut doctoratul la Cambridge, deși nu avusese nici măcar o diplomă de licență; era o performanță fără precedent. Totuși, Jane n-a rămas blocată în laboratoare. A înțeles repede că a studia animale nu e suficient dacă nu le protejezi mediul.

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În 1977, a fondat Jane Goodall Institute, care sprijină conservarea habitatelor și comunitățile locale. Mai târziu, în 1991, a creat Roots & Shoots, o rețea de tineri din întreaga lume care acționează local pentru schimbări reale: curățarea mediului, protejarea speciilor, educație civică.

„Să nu spui niciodată că e prea târziu‟ – filozofia ei de viață

Jane Goodall a refuzat mereu să se retragă. Până la 90 de ani a ținut conferințe, a călătorit și a pledat pentru un alt fel de progres – unul care să includă natura, nu să o distrugă. Spunea adesea: „Fiecare dintre noi are un rol. Fiecare alegere contează.‟

A înțeles că speranța nu e o stare de spirit, ci o decizie conștientă; căci pentru Jane, optimismul nu însemna ignoranță, ci încăpățânarea de a nu ceda în fața indiferenței.

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Jane, cercetătoarea empatică

Puțini oameni de știință au reușit să mențină un echilibru atât de delicat între rigoare și empatie. Goodall a demonstrat că poți face cercetare serioasă fără să renunți la compasiune. Pentru ea, cimpanzeii nu erau „subiecți de studiu‟, ci indivizi cu personalitate și emoții. A refuzat să le dea numere, le-a dat nume: David Greybeard, Flo, Fifi. Unii colegi au ironizat-o pentru asta, dar timpul i-a dat dreptate. Jane nu doar că a umanizat știința, ci a readus știința în slujba umanității.

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O viață trăită în acțiune, nu în teorie

Viața personală a lui Goodall a fost plină de provocări. S-a căsătorit, a avut un fiu, dar și-a petrecut mare parte din viață în teren. A trăit printre febre tropicale, animale sălbatice și lipsuri, fără să se plângă. „Nu există descoperire fără disconfort‟, spunea ea.

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Până târziu în viață, a călătorit aproape 300 de zile pe an. Nu pentru glorie, ci pentru a menține atenția lumii asupra crizei climatice, asupra speciilor pe cale de dispariție, asupra responsabilității fiecăruia.

Ultimul mesaj

Jane Goodall s-a stins din viață la 91 de ani, pe 1 octombrie 2025, în timpul unui turneu de conferințe. Până în ultima clipă, a vorbit despre legătura noastră cu natura și despre nevoia de a repara ceea ce am distrus.

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@GettyImage, Facebook/Dr. Jane Goodall

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