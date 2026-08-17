A trăit printre cimpanzei și a schimbat știința. Povestea extraordinară a cercetătoarei Jane Goodall

Jane Goodall a plecat în Africa fără o diplomă universitară și fără experiență de cercetare, dar cu o curiozitate uriașă și un vis din copilărie. Astfel, a ajuns să petreacă zeci de ani studiind cimpanzeii, iar observațiile sale au schimbat fundamental felul în care oamenii de știință privesc aceste animale și propria noastră relație cu natura.

Valerie Jane Morris-Goodall s-a născut la 3 aprilie 1934, la Londra. Într-o Anglie aflată în prag de război, o fetiță cu ochi curioși visa la Africa și la aventuri cu animale sălbatice. Părinții nu au avut mijloace pentru călătorii, dar i-au cultivat libertatea. După liceu, a lucrat ca secretară și asistentă de producție. Nu avea studii universitare, nici conexiuni științifice, dar avea o curiozitate insistentă și o răbdare care o făcea să observe acolo unde alții treceau mai departe.

Din Anglia în junglă

În 1957, un telefon avea să-i schimbe viața: Louis Leakey, celebrul paleoantropolog, căuta un observator pentru un proiect în Africa de Est. Jane, fără experiență, dar cu multă curiozitate și pasiune, a fost aleasă. Trei ani mai târziu, în 1960, se instala singură într-o tabără la Gombe Stream, în Tanzania, pentru a studia cimpanzeii în habitat natural.

La vremea aceea, ideea părea nebunească. O femeie singură, fără pregătire academică, în junglă? Jane a reușit. A învățat să stea zile întregi nemișcată, să observe, să noteze, să tacă. Și tăcerea i-a vorbit: a văzut lucruri pe care nimeni nu le mai văzuse.

Cimpanzeii și omul

Goodall a fost prima care a documentat comportamente care au zguduit știința. A văzut cimpanzei care foloseau bețe pentru a pescui termite – un gest care, până atunci, era considerat exclusiv uman. A observat empatie, joacă, solidaritate, dar și violență și lupte teritoriale.

Descoperirile ei au forțat comunitatea științifică să-și regândească o dogmă veche: că oamenii sunt singurii capabili de gândire complexă și cultură. „Dacă cimpanzeii pot face unelte, atunci poate că nu mai avem unică distincție între noi și ei‟, spunea Leakey după ce a citit rapoartele ei.

De la cercetare la misiune globală

Succesul de la Gombe a propulsat-o în prim-planul științei mondiale. În 1965, a obținut doctoratul la Cambridge, deși nu avusese nici măcar o diplomă de licență; era o performanță fără precedent. Totuși, Jane n-a rămas blocată în laboratoare. A înțeles repede că a studia animale nu e suficient dacă nu le protejezi mediul.

În 1977, a fondat Jane Goodall Institute, care sprijină conservarea habitatelor și comunitățile locale. Mai târziu, în 1991, a creat Roots & Shoots, o rețea de tineri din întreaga lume care acționează local pentru schimbări reale: curățarea mediului, protejarea speciilor, educație civică.

„Să nu spui niciodată că e prea târziu‟ – filozofia ei de viață

Jane Goodall a refuzat mereu să se retragă. Până la 90 de ani a ținut conferințe, a călătorit și a pledat pentru un alt fel de progres – unul care să includă natura, nu să o distrugă. Spunea adesea: „Fiecare dintre noi are un rol. Fiecare alegere contează.‟

A înțeles că speranța nu e o stare de spirit, ci o decizie conștientă; căci pentru Jane, optimismul nu însemna ignoranță, ci încăpățânarea de a nu ceda în fața indiferenței.

Jane, cercetătoarea empatică

Puțini oameni de știință au reușit să mențină un echilibru atât de delicat între rigoare și empatie. Goodall a demonstrat că poți face cercetare serioasă fără să renunți la compasiune. Pentru ea, cimpanzeii nu erau „subiecți de studiu‟, ci indivizi cu personalitate și emoții. A refuzat să le dea numere, le-a dat nume: David Greybeard, Flo, Fifi. Unii colegi au ironizat-o pentru asta, dar timpul i-a dat dreptate. Jane nu doar că a umanizat știința, ci a readus știința în slujba umanității.

O viață trăită în acțiune, nu în teorie

Viața personală a lui Goodall a fost plină de provocări. S-a căsătorit, a avut un fiu, dar și-a petrecut mare parte din viață în teren. A trăit printre febre tropicale, animale sălbatice și lipsuri, fără să se plângă. „Nu există descoperire fără disconfort‟, spunea ea.

Până târziu în viață, a călătorit aproape 300 de zile pe an. Nu pentru glorie, ci pentru a menține atenția lumii asupra crizei climatice, asupra speciilor pe cale de dispariție, asupra responsabilității fiecăruia.

Ultimul mesaj

Jane Goodall s-a stins din viață la 91 de ani, pe 1 octombrie 2025, în timpul unui turneu de conferințe. Până în ultima clipă, a vorbit despre legătura noastră cu natura și despre nevoia de a repara ceea ce am distrus.

@GettyImage, Facebook/Dr. Jane Goodall