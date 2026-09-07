 Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea
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Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea

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Un stil de viață sănătos este mult mai ușor de implementat decât am fi crezut. De acest lucru s-a convins și o antrenor personal în vârstă de 60 de ani, care a reușit să-și corecteze metabolismul făcând numai câteva schimbări simple în rutina sa.

A reușit să-și regleze metabolismul la 60 de ani
A reușit să-și regleze metabolismul la 60 de ani Foto: Chris Freytag

Antrenoarea personală Chris Freytag ducea un stil de viață activ însă, indiferent de cât de mult sport făcea, tot se simțea tot mai epuizată. Inițial, ea a crezut că acest lucru se datorează schimbărilor metabolice care vin odată cu înaintarea în vârstă. Însă, câteva schimbări în rutina zilnică i-au demonstrat că acest lucru nu era adevărat, potrivit yahoo!creators.

„Timp de aproximativ doi ani, după ce am împlinit 50 de ani, am fost convinsă că ceva se dereglase definitiv în corpul meu. Mă antrenam cu clienții, țineam cursuri, mâncam ceea ce credeam că este destul de sănătos și, cu toate acestea, mă târam până la ora 15:00 de parcă aș fi fost lovită de un autobuz”, a povestit Freytag.

În cele din urmă, ea nu a mai pus problemele pe seama vârstei și și-a dat seama că șapte schimbări simple în rutina zilnică îi pot schimba complet viața.

Somnul era mult mai important decât credea

Primul lucru pe care Freytag l-a făcut a fost să nu mai subestimeze importanța somnului. Acum, ea doarme mereu undeva între 7 și 9 ore pe noapte.

„Fără telefon lângă pat, fără televizor înainte de culcare și magneziu glicinat în majoritatea serilor”, spune antrenoarea.

Proteinele nu trebuie să lipsească de la masă

De asemenea, la fel de important pentru Freytag a fost consumul unei cantități optime de proteine.

„Proteinele protejează masa musculară, care este esențială pentru menținerea metabolismului activ, iar acest lucru devine extrem de important pe măsură ce îmbătrânim. Iar femeile au nevoie de mai multe proteine pe măsură ce înaintează în vârstă, nu de mai puține”, spune aceasta.

Nu a ignorat orele de masă

Un alt detaliu important pentru antrenoare a fost renunțarea la obiceiul de a sări peste mese.

„Intervalul care funcționează pentru mine este să mănânc la fiecare trei până la cinci ore. Proteine slabe, carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase, iar alimentele ultraprocesate să rămână la periferia săptămânii mele”, explică aceasta, conform sursei citate.

A redus consumul de zahăr

Freytag spune că încă servește desert, dar are mult mai multă grijă la nivelul de zahăr din diversele băuturi pe care le consumă de-a lungul zilei.

Ridică greutăți mai mari

În plus, antrenoarea spune că ridică greutăți mai mari, pentru a-și menține masa musculară.

„Pe măsură ce îmbătrânim, pierdem masă musculară în fiecare deceniu, iar mușchii sunt țesutul cu cea mai intensă activitate metabolică din organism. Mai puțină masă musculară înseamnă un metabolism mai lent, fără doar și poate. Antrenamentul de forță este singurul lucru care poate inversa acest proces și, nu, ridicarea greutăților nu te va face masiv”, spune Freytag.

Hidratarea este crucială pentru sănătate

Antrenoarea spune că este foarte important să bea îndeajuns de multă apă pentru a nu se deshidrata.

„Când sunt bine hidratată, pofta mea de mâncare se reglează, antrenamentele decurg mai bine, iar nivelul meu de energie se menține pe parcursul după-amiezii. Îmi propun să beau aproximativ 9 căni de apă pe zi”, explică femeia.

A redus nivelul de stres

Iar, nu în ultimul rând, Freytag a spus că a fost important să scape de stresul care o afecta, în loc să-l ignore.

„Stresul cronic menține nivelul de cortizol ridicat, iar nivelurile crescute de cortizol sunt asociate cu creșterea în greutate, oboseala și un somn de proastă calitate”, explică Freytag.

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