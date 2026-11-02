 Anamaria Ferentz, Halloween printre apariții TV și interviuri! Artista își promovează piesa în El Salvador și Republica Dominicană: „Am câte 4–5 emisiuni în fiecare zi”
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Anamaria Ferentz, Halloween printre apariții TV și interviuri! Artista își promovează piesa în El Salvador și Republica Dominicană: „Am câte 4–5 emisiuni în fiecare zi”

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Anamaria Ferentz are o toamnă plină de muzică și călătorii. Artista se află într-un turneu de promovare în America Latină, iar programul încărcat abia îi mai lasă timp să posteze pe rețelele sociale.

Anamaria Ferentz, Halloween printre apariții TV și interviuri!
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Anamaria Ferentz, Halloween printre apariții TV și interviuri! Foto: click.ro

După o săptămână în El Salvador, cântăreața a ajuns în Republica Dominicană, unde continuă întâlnirile cu presa și aparițiile la radio și televiziune.

Halloweenul a prins-o pe Anamaria Ferentz în plin turneu de promovare. Pe Instagram, artista a publicat și o imagine în spiritul sărbătorii, alături de un decor cu o siluetă înfricoșătoare. Însă, între deplasări și emisiuni, timpul pentru postări a fost limitat.

Asta a fost de Halloween, că n-am apucat nici să mai postez, nici să mai fac mare lucru, pentru că eu sunt acum în Republica Dominicană, am ajuns ieri. Am fost în El Salvador, pentru că sunt în media tour”, ne-a povestit Anamaria Ferentz.

Câte o săptămână în fiecare țară și mai multe emisiuni pe zi

Artista își promovează muzica printr-un program intens de interviuri și apariții în emisiuni. Spune că ritmul este chiar mai alert decât cel cu care era obișnuită în România, dar se bucură de această perioadă.

Câte o săptămână acolo, câte o săptămână aici, pe la televiziuni, radio, deci emisiuni radio și TV, ca și în România, numai că mult mai multe. Am câte 4–5 în fiecare zi. Super, super frumos!”, ne-a mai spus cântăreața pentru Click!

Își promovează piesa „SOS” și le arată fanilor imagini din turneu

Pe contul său de Instagram, Anamaria Ferentz a publicat afișe care anunță promovarea single-ului „SOS” în cele două țări, dar și imagini din studiourile în care a fost invitată. În postări apar momente de la radio, întâlniri cu gazdele emisiunilor și secvențe în care artista cântă în fața camerelor.

Unul dintre afișe anunță prezența sa în emisiunea „De Extremo a Extremo”, de la Telemicro, pe 2 noiembrie, la ora locală 11:00. Alte postări surprind opririle din El Salvador, inclusiv vizite în studiouri radio.

„Vedeți la mine pe Instagram toate postările, pe unde merg, la ce emisiuni”, ne-a îndemnat artista.

Pentru Anamaria Ferentz, zilele acestea înseamnă deplasări, interviuri și muzică. Chiar dacă pentru postările de Halloween a găsit mai greu răgaz, cântăreața își ține urmăritorii aproape și le arată, pas cu pas, cum se desfășoară turneul de promovare.

Un nou prieten patruped îi este alături după pierderea cățelului său

După suferința provocată de moartea cățelului său, Anamaria Ferentz și-a deschis din nou sufletul pentru un prieten patruped, de care este acum nedespărțită. Noul companion își găsește propriul loc în viața artistei, alături de amintirea celui pe care l-a pierdut. Artista și-a găsit o mică alinare în Tanja, o cățelușă în vârstă, care a avut, la rândul ei, o legătură specială cu Supai. 

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