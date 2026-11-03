Nattasha Black, premiu controversat în Marea Britanie! Distincția primită de concurenta de la Insula Iubirii

Nattasha Black, concurenta sezonului 10 „Insula Iubirii”, se bucură de realizările sale pe plan profesional, astfel că a publicat pe rețelele de socializare premiul pe care l-a primit. Aceasta a obținut distincția pentru „Cea mai bună dominatoare în 2026”. Iată cum s-a prezentat la gala organizată în Marea Britanie.

Nattasha Black a câștigat premiul pentru „Cea mai bună dominatoare în 2026”. Foto: Instagram

Aceasta a devenit cunoscută în România după apariția sa la show-ul difuzat pe Antena 1, alături de iubitul ei, Lorenzo. Cei doi au mers la „Insula Iubirii” pentru a-și testa fidelitatea. Tot acolo, ea a dat mai multe detalii despre meseria pe care o practică.

Premiul primit de Nattasha Black

Este deja cunoscut faptul că Nattasha Black practică meseria de dominatoare în Marea Britanie, acolo unde locuiește alături de iubitul său, Lorenzo. Concurenta de la „Insula Iubirii” a participat la un eveniment dedicat industriei în care activează, fiind premiată cu trofeul pentru „Cea mai bună dominatoare în 2026”.

Aceasta a postat pe pagina sa de Instagram imagini cu trofeul, dar a dezvăluit și cum s-a îmbrăcat pentru acest eveniment. La gală, Nattasha Black a purtat o ținută neagră, formată dintr-un body din piele cu un decolteu generos, ciorapi tip plasă și o pereche de cizme negre lucioase. După ceremonie, bruneta a transmis și un mesaj.

„Sunt mândră de mine! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere”, a scris Nattasha Black pe contul personal de Instagram, după eveniment.

Nattasha Black, deranjată de comentariile ispitelor feminine

În cadrul emisiunii, Nattasha a dat câteva detalii despre activitatea sa. Ea a explicat că nu practică această meserie oricum, ci a urmat anterior niște cursuri la o școală din Londra. De asemenea, a obținut o diplomă în acest sens. Concurenta a declarat că pregătirea este importantă pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță, iar practicarea acestei meserii presupune cunoașterea unor reguli și limite clare.

Era de așteptat ca ea să creeze valuri atât în cadrul emisiunii, cât și în mediul online. În ultimul episod, Nattasha Black a urmărit câteva imagini de pe cealaltă insulă cu Lorenză, în timp ce acesta discuta cu ispitele feminine. Una dintre ele a folosit termenul de „clienți” atunci când s-a referit la bărbații care apelează la serviciile Nattashei, iar concurenta a fost deranjată și a ținut să clarifice situația.

„Vreau să lămuresc o chestie. Eu nu am clienți, la mine sunt submiși. În domeniile astea clienții sunt undeva, iar submișii sunt altundeva. Pentru domnișoarele care nu știu”, a declarat Nattasha în ultimul bonfire.