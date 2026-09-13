 Mihai Bendeac, criticat de vedetele din România după mesajul despre Carmen Tănase: „Urâtă specie de om ești”
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Mihai Bendeac, criticat de vedetele din România după mesajul despre Carmen Tănase: „Urâtă specie de om ești”

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Mihai Bendeac a reacționat în mediul online după ce au apărut informații potrivit cărora Carmen Tănase ar urma să nu mai facă parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, locul ei fiind ocupat de Nadia Comăneci. Mesajul actorului nu a trecut neobservat și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților, împărțind opiniile celor care îl urmăresc.

Carmen Tănase și Mihai Bendeac.
Carmen Tănase și Mihai Bendeac. Foto: Instagram

Mihai Bendeac: „Nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie”

Cunoscut pentru declarațiile sale tranșante, Mihai Bendeac a făcut o afirmație extrem de dură la adresa actriței, cu toate că nu i-a menționat numele, dar toată lumea s-a dus cu gândul la Carmen Tănase, în contextul controverselor legate de perioada pandemiei. Acesta și-a exprimat public opinia printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie”, a fost mesajul lui Mihai Bendeac scris pe rețelele de socializare, potrivit Libertatea

Lia Bugnar: „Părea efectiv omul tău preferat din univers”

Lia Bugnar nu a trecut cu vederea mesajul colegului său de breaslă și a reacționat public la afirmațiile făcute de Mihai Bendeac. Actrița a apelat la rețelele de socializare pentru a-și exprima dezaprobarea și i-a amintit acestuia de un episod petrecut în urmă cu aproximativ un an, când s-ar fi întâlnit întâmplător cu Bendeac și Carmen Tănase.

„Măi, Mihai Bendeac, eram în drum spre nu mai știu ce oraș cu un spectacol de-al meu în care jucau Marius, Maria și Carmen. Acu' vreun an. Și, într-o benzinărie pe șoselele patriei, s-a-ntâmplat să ne-ntâlnim cu tine care mergeai și tu nu știu unde cu nu știu ce spectacol. Îmi amintesc perfect cât ai putut s-o pupi pe Carmen la propriu, dar mai ales la figurat, dacă-nțelegi unde bat. Părea efectiv omul tău preferat din univers, că am și întrebat-o dup-aia în mașină de unde e așa de prietenă cu tine, dacă ați lucrat împreună ceva sau cum s-a consolidat așa afectiune între voi.”

„Trebuie să fie tare neplăcut să fii Mihai Bendeac”

Lia Bugnar susține că, la acel moment, actorul ar fi avut o atitudine extrem de apropiată față de Carmen Tănase, lucru care a determinat-o ulterior să o întrebe pe actriță despre relația dintre cei doi. În acest context, Bugnar pune sub semnul întrebării schimbarea de atitudine a lui Mihai Bendeac și îl acuză de ipocrizie.

„Acuma te întreb eu pe tine, tu așa te comporți cu «cineva care a omorât oameni în pandemie»? Arunci cu complimente și glumițe în neștire, după care trântești o demascare națională pe internet? Totuși ești un om încă tânăr, de unde atâta ipocrizie înghesuită-n tine?! Dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, aș mai fi zis, da' ai fost lingușeala pe două picioare. Părea că întâlnirea aia ți-a făcut ziua, luna, anu'. Ca acum s-o demaști ca pe-o criminală ce se află. Urâtă specie de om ești, băiatule... trebuie să fie tare neplăcut să fii Mihai Bendeac”, i-a transmis Lia Bugnar.

Florin Răduță a reacționat și el

Printre persoanele publice care au reacționat la mesajul lui Mihai Bendeac s-a numărat și Florin Răduță, câștigătorul „X Factor”. Acesta a avut, la rândul său, un mesaj dur la adresa actorului, contestând afirmațiile sale despre Carmen Tănase și punându-le pe seama unor presupuse probleme personale. Aceste acuzații reprezintă însă opiniile exprimate de Florin Răduță și nu sunt prezentate ca fapte confirmate.

„Știam că ai probleme cu capul sau cu drogurile, una dintre ele ca altfel nu ne explicam de unde vin aberațiile de genul ăsta. Sau poate ești doar invidios pe nivelul actoricesc pe care îl are doamna Carmen? Cel mai probabil, pt că nu l-ai avut niciodată.

Orice ai vrea tu să faci în viața asta profesional sau din orice alt punct de vedere nu te compari cu Carmen Tănase. Să nu mai vorbim de moralitate și principii, că tu nu ai avut niciodată așa ceva. Nu îi ajungi nici măcar la degetul mic. Ești la limita inferioară a moralității.

Ați ajuns să dezbinați oamenii, la fel ca politicienii pe care i-ați ales! Uită-te în comentarii, panaramo, măcar din respect nu trebuia să instigi oamenii la așa ceva. Mai rău, sunt oameni care te aplaudă pt asemenea afirmații. Să fie de capul vostru dacă vi se pare amuzant, să îți dea Dumnezeu după suflet. Vorbești despre criminalii pe care i-ai votat”, a spus fostul câștigător X Factor Florin Răduță.

Cine face parte din juriul „Românii au talent”

Carmen Tănase nu s-ar mai regăsi în noua formulă a juriului emisiunii „Românii au talent”, după cum reiese din anunțul făcut de PRO TV pe pagina oficială de Instagram. Postul de televiziune a prezentat componența juriului pentru noul sezon, iar numele actriței nu se regăsește printre cele patru vedete anunțate: Andi Moisescu, Mihai Bobonete, Andra și Nadia Comăneci.

Astfel, Nadia Comăneci revine în prim-planul emisiunii, urmând să ocupe unul dintre cele patru locuri de la masa juriului, alături de Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Andra.

„Ei sunt noul juriu Românii au talent! Tu ești gata să le arăți ce poți?

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