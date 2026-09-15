 A murit Bob Mackie, „Sultanul Paietelor” de la Hollywood. Designerul i-a îmbrăcat pe Cher, Elton John și Marilyn Monroe
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A murit Bob Mackie, „Sultanul Paietelor” de la Hollywood. Designerul i-a îmbrăcat pe Cher, Elton John și Marilyn Monroe

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A murit Bob Mackie, cel care i-a îmbrăcat pe Cher, Tina Turner, Dolly Parton și Elton John. Creatorul de modă american, cunoscut și ca „Sultanul Paietelor”, a câștigat un premiu Tony, nouă premii Emmy și a primit trei nominalizări la Oscar de-a lungul carierei sale.

Bob Mackie.
Bob Mackie. Foto: Instagram

Bob Mackie s-a stins din viață la 87 de ani, după o carieră petrecută printre cele mai mari staruri de la Hollywood. Ținutele sale au intrat în istoria modei și au rămas emblematice chiar și până în acest moment.

A murit Bob Mackie, creatorul de modă al celor mai legendare vedete

„Cu inima grea vă împărtășim vestea că domnul Bob Mackie a decedat astăzi. A trăit cei 87 de ani la maximum, îndeplinindu-și visul de a fi designer de modă și costume, ceea ce este tot ce și-a dorit dintotdeauna să facă. Geniul și designul său extraordinar vor dăinui pentru totdeauna, continuând să aducă frumusețe în această lume”, au scris reprezentanții lui pe pagina sa de Instagram.

Bob Mackie a lucrat cu vedete legendare, cunoscute în întreaga lume. El a avut o influență mare în cariera cântăreței Cher și i-a creat ținuta Mohawk, pe care a purtat-o la premiile Oscar din 1986. A devenit cunoscută drept ținuta ei „de răzbunare”, deoarece nu a fost nominalizată la niciun premiu.

Cher, scoasă în față de creatorul de modă american

Cher avea o coafură tip mohawk cu pene și s-a prezentat la eveniment cu abdomenul descoperit, apariție controversată la acea vreme. Costumul a intrat în istoria modei ca fiind unul dintre cele mai scandaloase și extravagante apărute vreodată la premii.

„Nu am fost nominalizată pentru un film pentru care toată lumea credea că voi câștiga [Mask] - la fel a fost și cum m-am îmbrăcat în seara aceea, ca un fel de răzbunare”, a explicat Cher în documentarul din 2024, Bob Mackie: Naked Illusion. Mackie a declarat pentru BBC în 2010 că, atunci când Cher a început să cânte, „arăta ca nimeni altcineva din industria divertismentului la acea vreme”.

„Toată lumea a înnebunit după această femeie, pentru că putea purta orice”, a adăugat el, conform BBC. Se spune că Cher a fost prima femeie care și-a arătat buricul la televiziunea americană, iar creațiile lui Mackie au jucat un rol extrem de important.

Elton John, îmbrăcat de Bob Mackie

Bob Mackie a fost omul și din spatele ținutelor lui Elton John. El este cel care a creat emblematica ținută strălucitoare pe care artistul a purtat-o în timpul spectacolelor sale de pe Dodger Stadium din Los Angeles în 1975.

„De fiecare dată când puneam ceva făcut de Bob, mă simțeam foarte, foarte special. Costumele lui erau opere de artă, iar el va rămâne ca unul dintre cei mai legendari designeri de la Hollywood”, a scris artistul pe Instagram.

Și cântăreața Pink a purtat câteva dintre creațiile lui Mackie, inclusiv în timpul turneului său Funhouse din 2009. „Am fost atât de norocoasă să fiu îmbrăcată de el atât de mult timp. A fost iubitor, extrem de amuzant și un geniu absolut”, a scris artista pe pagina sa de Instagram.

Sabrina Carpenter și Miley Cyrus, în creațiile lui Mackie

Bob Mackie și-a dus pasiunea până la capăt și a lucrat până în ultimul moment. Sabrina Carpenter a purtat una dintre creațiile sale la Premiile MTV Video Music Awards anul trecut. 

De asemenea, el a creat rochia pe care Miley Cyrus a purtat-o ​​în timpul spectacolului său de la Premiile Grammy din 2024. Ea a câștigat un premiu Grammy în acel an pentru melodia ei de despărțire, Flowers.

Marilyn Monroe, printre primele sale modele

Cariera sa în design a început ca artist de schițe pentru Jean Louis, un designer de costume franco-american. Una dintre primele misiuni ale lui Mackie a fost să deseneze o rochie pentru Marilyn Monroe. Regretata actriță urma să poarte creație acestuia când a cântat „Happy Birthday, Mr. President” pentru președintele John F. Kennedy în 1962.

Bob Mackie s-a născut în Monterey Park, California și s-a căsătorit cu cântăreața și actrița de la Hollywood Lulu Porter în 1960, dar au divorțat trei ani mai târziu. Au avut împreună un fiu, Robin, care a murit din cauza unei boli asociate cu SIDA. Mackie a avut și o relație cu creatorul de modă iranian Ray Aghayan din 1963 până la moartea lui Aghayan, în 2011. 

„Cred că sunt cel mai în vârstă designer în viață din Hollywood”, a declarat Mackie pentru The Guardian în 2018. Când a fost întrebat dacă se va retrage vreodată, răspunsul său a fost simplu: „Sper că nu”.

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