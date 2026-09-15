Cele mai spectaculoase ținute de la Premiile Emmy 2026. Lista marilor câștigători ai serii
Cea de-a 78-a ediție a premiilor Primetime Emmy a adus la Peacock Theater, în centrul orașului Los Angeles, numeroase vedete care au transformat covorul roșu într-un adevărat spectacol al modei. Rochii spectaculoase, materiale strălucitoare și croieli îndrăznețe au fost printre alegerile vedetelor pentru una dintre cele mai importante seri dedicate televiziunii.
Ținutele care au atras toate privirile la gala Premiilor Emmy
Zendaya, în vârstă de 30 de ani, a optat pentru o rochie argintie Prada, cu un decolteu adânc și o croială care i-a pus în valoare silueta. Actrița și-a completat apariția cu o tunsoare pixie, iar look-ul său a fost unul dintre cele mai îndrăznețe ale serii. Soțul ei, Tom Holland, în vârstă de 30 de ani, a fost prezent ulterior în interiorul evenimentului, iar cei doi și-au etalat verighetele.
Selena Gomez, în vârstă de 34 de ani, a ales o rochie aurie Louis Vuitton, cu aspect de oglindă, accesorizată cu bijuterii cu diamante de la Tiffany & Co. Artista a pășit singură pe covorul roșu. Producția „Only Murders in the Building”, în care joacă, a fost nominalizată la categoria dedicată celui mai bun serial de comedie, însă trofeul a revenit producției „Widow’s Bay”.
Nicole Kidman, Florence Pugh și alte apariții spectaculoase
Nicole Kidman, în vârstă de 59 de ani, a ales o creație albă Chanel, decorată în zona bustului cu o margine voluminoasă din pene. Actrița a purtat pantofi negri, iar părul blond a fost prins într-un coc elegant.
Florence Pugh a mizat pe o rochie lila Vivienne Westwood, cu umerii dezgoliți și o trenă strălucitoare. Ținuta a combinat croiala elegantă cu detalii spectaculoase, atrăgând atenția pe covorul roșu.
Elle Fanning a optat pentru o rochie Ralph Lauren în nuanță acvamarin, acoperită de detalii strălucitoare. Sora sa, Dakota Fanning, a ales la rândul ei o apariție într-o cromatică monocromă.
Kristen Bell, în vârstă de 46 de ani, a apărut într-o rochie albă din mătase Alberta Ferretti, cu un singur umăr și o capă care a completat ținuta. Claire Danes a ales o rochie metalizată, cu o mânecă supradimensionată, și a venit alături de soțul său, Hugh Dancy.
Sarah Michelle Gellar a preferat o ținută roz intens și a profitat de ocazie pentru a se reîntâlni cu David Boreanaz, colegul său din „Buffy”. Keri Russell a purtat o rochie din piele, cu spatele gol și croială halter, fiind însoțită de partenerul său, Matthew Rhys.
Pe covorul roșu au mai atras atenția Jessica Belkin, într-o rochie-bustier roșu aprins, Michelle Pfeiffer, care a ales o rochie neagră elegantă cu o broșă strălucitoare, și Emmy Rossum, într-o rochie neagră cu decolteu adânc.
Olivia Munn a mizat tot pe negru, în timp ce Chase Infiniti a apărut într-o rochie aurie, acoperită de mărgele. Carey Mulligan a ales o rochie fără mâneci în nuanțe de albastru și alb, semnată The Row.
Care au fost marii câștigători ai serii
După parada ținutelor de pe covorul roșu, atenția s-a mutat asupra premiilor. Matthew Rhys a avut una dintre cele mai importante seri ale galei, reușind să câștige două trofee pentru roluri principale în aceeași seară.
Actorul a fost recompensat pentru „The Beast in Me”, la categoria serialelor limitate sau antologice, iar ulterior a primit premiul pentru rol principal într-o comedie pentru „Widow’s Bay”. Astfel, Rhys a devenit primul bărbat care câștigă, de-a lungul carierei, premiile Emmy pentru rol principal în toate cele trei categorii de actorie. În 2018, el câștigase deja pentru „The Americans”.
Jean Smart a obținut al cincilea Emmy consecutiv pentru rolul din „Hacks”, interpretând-o pe Deborah Vance în sezonul cinci. Ea a devenit prima femeie recompensată cu un Emmy pentru fiecare sezon al aceluiași serial.
„Doar bărbaţii rămân în picioare. Fetele pot să se aşeze”, a spus actrița în timpul discursului său, făcând referire la faptul că femeile poartă ținute și încălțăminte incomode la astfel de evenimente.
„Widow’s Bay” a fost producția care a dominat seara, cu 14 trofee obținute din 19 nominalizări la Premiile Primetime și Creative Arts Emmy. Serialul a câștigat inclusiv premiul pentru cea mai bună comedie, iar Kate O’Flynn și Stephen Root au fost recompensați la categoriile de actori în roluri secundare.
„The Pitt” a avut, la rândul său, o seară importantă. Serialul, care pornise cu 25 de nominalizări, a obținut șapte trofee și a câștigat inclusiv premiul pentru cel mai bun serial dramatic și cel pentru cel mai bun actor într-o dramă, acordat lui Noah Wyle.
Rhea Seehorn a primit premiul pentru cea mai bună actriță într-o dramă pentru „Pluribus”. La categoria serialelor limitate sau antologice, „DTF St. Louis” a fost producția cu cele mai multe premii, șapte la număr, printre câștigători aflându-se David Harbour și Linda Cardellini.