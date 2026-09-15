 Cele mai spectaculoase ținute de la Premiile Emmy 2026. Lista marilor câștigători ai serii
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Cele mai spectaculoase ținute de la Premiile Emmy 2026. Lista marilor câștigători ai serii

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Cea de-a 78-a ediție a premiilor Primetime Emmy a adus la Peacock Theater, în centrul orașului Los Angeles, numeroase vedete care au transformat covorul roșu într-un adevărat spectacol al modei. Rochii spectaculoase, materiale strălucitoare și croieli îndrăznețe au fost printre alegerile vedetelor pentru una dintre cele mai importante seri dedicate televiziunii.

Premiile Emmy
Premiile Emmy Foto: Facebook

 Ținutele care au atras toate privirile la gala Premiilor Emmy

Zendaya, în vârstă de 30 de ani, a optat pentru o rochie argintie Prada, cu un decolteu adânc și o croială care i-a pus în valoare silueta. Actrița și-a completat apariția cu o tunsoare pixie, iar look-ul său a fost unul dintre cele mai îndrăznețe ale serii. Soțul ei, Tom Holland, în vârstă de 30 de ani, a fost prezent ulterior în interiorul evenimentului, iar cei doi și-au etalat verighetele.

Selena Gomez, în vârstă de 34 de ani, a ales o rochie aurie Louis Vuitton, cu aspect de oglindă, accesorizată cu bijuterii cu diamante de la Tiffany & Co. Artista a pășit singură pe covorul roșu. Producția „Only Murders in the Building”, în care joacă, a fost nominalizată la categoria dedicată celui mai bun serial de comedie, însă trofeul a revenit producției „Widow’s Bay”.

Nicole Kidman, Florence Pugh și alte apariții spectaculoase

Nicole Kidman, în vârstă de 59 de ani, a ales o creație albă Chanel, decorată în zona bustului cu o margine voluminoasă din pene. Actrița a purtat pantofi negri, iar părul blond a fost prins într-un coc elegant.

Florence Pugh a mizat pe o rochie lila Vivienne Westwood, cu umerii dezgoliți și o trenă strălucitoare. Ținuta a combinat croiala elegantă cu detalii spectaculoase, atrăgând atenția pe covorul roșu.

Elle Fanning a optat pentru o rochie Ralph Lauren în nuanță acvamarin, acoperită de detalii strălucitoare. Sora sa, Dakota Fanning, a ales la rândul ei o apariție într-o cromatică monocromă.

Kristen Bell, în vârstă de 46 de ani, a apărut într-o rochie albă din mătase Alberta Ferretti, cu un singur umăr și o capă care a completat ținuta. Claire Danes a ales o rochie metalizată, cu o mânecă supradimensionată, și a venit alături de soțul său, Hugh Dancy.

Sarah Michelle Gellar a preferat o ținută roz intens și a profitat de ocazie pentru a se reîntâlni cu David Boreanaz, colegul său din „Buffy”. Keri Russell a purtat o rochie din piele, cu spatele gol și croială halter, fiind însoțită de partenerul său, Matthew Rhys.

Pe covorul roșu au mai atras atenția Jessica Belkin, într-o rochie-bustier roșu aprins, Michelle Pfeiffer, care a ales o rochie neagră elegantă cu o broșă strălucitoare, și Emmy Rossum, într-o rochie neagră cu decolteu adânc.

Olivia Munn a mizat tot pe negru, în timp ce Chase Infiniti a apărut într-o rochie aurie, acoperită de mărgele. Carey Mulligan a ales o rochie fără mâneci în nuanțe de albastru și alb, semnată The Row.

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Foto: Facebook

Care au fost marii câștigători ai serii

După parada ținutelor de pe covorul roșu, atenția s-a mutat asupra premiilor. Matthew Rhys a avut una dintre cele mai importante seri ale galei, reușind să câștige două trofee pentru roluri principale în aceeași seară.

Actorul a fost recompensat pentru „The Beast in Me”, la categoria serialelor limitate sau antologice, iar ulterior a primit premiul pentru rol principal într-o comedie pentru „Widow’s Bay”. Astfel, Rhys a devenit primul bărbat care câștigă, de-a lungul carierei, premiile Emmy pentru rol principal în toate cele trei categorii de actorie. În 2018, el câștigase deja pentru „The Americans”.

Jean Smart a obținut al cincilea Emmy consecutiv pentru rolul din „Hacks”, interpretând-o pe Deborah Vance în sezonul cinci. Ea a devenit prima femeie recompensată cu un Emmy pentru fiecare sezon al aceluiași serial.

„Doar bărbaţii rămân în picioare. Fetele pot să se aşeze”, a spus actrița în timpul discursului său, făcând referire la faptul că femeile poartă ținute și încălțăminte incomode la astfel de evenimente.

„Widow’s Bay” a fost producția care a dominat seara, cu 14 trofee obținute din 19 nominalizări la Premiile Primetime și Creative Arts Emmy. Serialul a câștigat inclusiv premiul pentru cea mai bună comedie, iar Kate O’Flynn și Stephen Root au fost recompensați la categoriile de actori în roluri secundare.

„The Pitt” a avut, la rândul său, o seară importantă. Serialul, care pornise cu 25 de nominalizări, a obținut șapte trofee și a câștigat inclusiv premiul pentru cel mai bun serial dramatic și cel pentru cel mai bun actor într-o dramă, acordat lui Noah Wyle.

Rhea Seehorn a primit premiul pentru cea mai bună actriță într-o dramă pentru „Pluribus”. La categoria serialelor limitate sau antologice, „DTF St. Louis” a fost producția cu cele mai multe premii, șapte la număr, printre câștigători aflându-se David Harbour și Linda Cardellini.

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