 Dezastru vestimentar pe covorul roșu de la Emmy 2026. Shailene Woodley și Lisa Ann Walter, pe lista celor mai prost îmbrăcate
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Dezastru vestimentar pe covorul roșu de la Emmy 2026. Shailene Woodley și Lisa Ann Walter, pe lista celor mai prost îmbrăcate

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Ceremonia premiilor Emmy 2026 a adunat luni seară numeroase vedete la Peacock Theatre, iar covorul roșu a fost, ca de fiecare dată, unul dintre punctele de atracție ale evenimentului. Dacă unele dintre celebrități au impresionat prin alegerile vestimentare, altele au ajuns în centrul atenției din motive complet diferite.

Meg Stalter
Meg Stalter Foto: Facebook

Printre aparițiile considerate neinspirate s-a numărat cea a actriței Shailene Woodley. Aceasta a optat pentru o combinație formată din pantaloni aurii supradimensionați, acoperiți de paiete, și un top albastru intens, cu decolteu adânc.

Ținuta a fost completată de mănuși din piele într-o nuanță bordo, care ajungeau până la coate, dar și de un colier masiv, multicolor. Piesele vestimentare au fost foarte diferite ca stil și culoare, rezultând o apariție încărcată.

Nici Lisa Ann Walter nu a trecut neobservată. Actrița a ales o rochie neagră fără bretele, cu un corset cu efect de fronseuri și o fustă amplă, evazată. Rochia a fost completată de mâneci dramatice din tul negru și de o coafură ridicată, foarte voluminoasă, scrie Daily Mail.

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Foto: Facebook

Meg Stalter s-a transformat în trofeul Emmy

Unul dintre cele mai neobișnuite look-uri ale serii i-a aparținut lui Meg Stalter. Actrița și comediana nu s-a limitat la o ținută inspirată de gala premiilor, ci a ales să reproducă efectiv imaginea trofeului Emmy.

Stalter și-a acoperit corpul cu vopsea aurie metalizată și a purtat aripi aurii supradimensionate integrate în coafură. Apariția a fost completată de pantofi aurii, pantaloni scurți foarte mici și un top tip halter, cu croială scurtă.

Derek Hough a optat și el pentru o ținută într-o singură zonă cromatică. Prezentatorul și dansatorul a purtat un costum supradimensionat din mătase verde închis, cu detalii negre pe sacou. Sub acesta a avut o cămașă din mătase verde, iar ținuta a fost completată cu pantofi loafer verzi, cu finisaj metalizat.

Lisa Rinna a mers într-o direcție complet diferită. Actrița a apărut într-o rochie neagră strălucitoare, cu mâneci foarte voluminoase și decolteu adânc. Ținuta avea și o despicătură înaltă pe picior și a fost completată de o coafură cu părul pieptănat pe spate și o bijuterie argintie purtată la gât.

Roz transparent, pene și rochii care au ridicat semne de întrebare

Lista aparițiilor vestimentare controversate a continuat cu jurnalista Keltie Knight. Aceasta a purtat o fustă roz deschis din satin, cu tiv asimetric și volum în partea de jos, alături de un top alb scurt. Pantofii roz din satin, cu rubine în zona vârfului, au fost asortați cu cercei lungi aurii.

Eunice Bae a mizat pe o rochie galbenă foarte îndrăzneață, realizată din pene. Creația avea croială halter, un decolteu adânc în formă de V și un tiv asimetric. Vedeta și-a completat apariția cu sandale argintii cu barete și ruj roșu.

Cynthia Nixon a ales o rochie bordo cu un aspect puternic structurat. Ținuta avea o talie accentuată și o croială spectaculoasă pe un singur umăr. Actrița și-a prins părul într-un coc foarte bine fixat și a purtat pantofi nude Manolo Blahnik, recunoscuți prin detaliul argintiu de la vârf.

Lisa Kudrow a ales o variantă inspirată din garderoba masculină. Actrița a purtat o rochie neagră din mătase, fără bretele, peste care a adăugat un sacou scurt. În ceea ce privește accesoriile, Kudrow nu a apelat la bijuterii, cu excepția verighetelor.

Rachel Sennott a apărut într-o rochie roz aprins, transparentă, cu detalii strânse în zona bustului și a umerilor. Creația îi lăsa picioarele la vedere, iar actrița și-a completat look-ul cu o coafură prinsă pe jumătate și bijuterii cu diamante.

Ținute care au părut desprinse din alte anotimpuri sau decenii

Tiffany Haddish a ales o rochie verde-lime din mătase, cu detalii drapate peste umăr. Ținuta a fost accesorizată cu o brățară mare cu diamante, însă culoarea și materialul au făcut ca apariția să pară mai degrabă potrivită pentru sezonul cald decât pentru o gală desfășurată toamna.

Sarah Pidgeon a mers pe o estetică retro, alegând o rochie lila din material satinat, asemănătoare unui slip dress. Creația era decorată cu cristale în zona decolteului în formă de U și pe bretele. Un colier lung cu diamante a completat apariția.

Toate aceste apariții au contrastat cu ținutele vedetelor care au reușit să impresioneze pe covorul roșu. La Emmy 2026, atenția publicului nu s-a concentrat însă doar asupra câștigătorilor și nominalizaților, ci și asupra alegerilor vestimentare făcute înainte de începerea ceremoniei.

Gala, găzduită de Mariska Hargitay la Peacock Theatre, i-a reunit pe cei mai cunoscuți actori ai momentului. Zendaya s-a numărat printre nominalizatele la categoria pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic, pentru rolul din „Euphoria”, însă premiul a fost câștigat de Rhea Seehorn. Noah Wyle a plecat acasă cu trofeul pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, pentru rolul din „The Pitt”.

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