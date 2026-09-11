Cum împart românii banii în cuplu: „Aveam totul la comun din primele zile”

Felul în care își împart banii partenerii poate fi un subiect delicat pentru români. Unii preferă să pună toate veniturile la comun încă de la începutul relației, în timp ce alții aleg să își păstreze banii separat și să aibă fiecare independență financiară.

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Există și cupluri care aleg o variantă de mijloc, în funcție de cât câștigă fiecare și de cheltuielile pe care le au. O discuție pornită pe Reddit a stârnit numeroase opinii și a scos la iveală cât de diferit văd românii banii într-o relație.

Cum își împart românii banii în cuplu: „Tot ce construim împreună e comun”

Un utilizator Reddit a deschis o discuție pe platformă prin care a dorit să afle cum își împart cuplurile din România cheltuielile.

„Din punctul meu de vedere, tot ce se construiește împreună este comun. Fie că suntem căsătoriți sau nu. În 13 ani de relație, din care 8 de căsătorie, nu am împărțit vreodată nota la vreun restaurant sau banii pe vreo vacanță. Nu am așteptat ca partenera să îmi vireze banii pentru a plăti chiria sau pentru a cumpăra lucruri pentru casă. Și viceversa este valabilă.

Când s-au cumpărat proprietăți, s-au pus mereu la comun, chiar dacă nu eram căsătoriți și obligați să facem asta. Singurele lucruri individuale sunt asigurările de viață și investițiile, pentru că era o bătaie de cap să facem cont comun”.

Răspunsurile n-au ezitat să apară.

Un bărbat povestește că, în 13 ani de relație, nu a împărțit niciodată nota la restaurant și nu a cerut bani pentru chirie sau vacanțe. Proprietățile au fost puse la comun chiar înainte de căsătorie. Singurele lucruri separate: asigurările și investițiile, din motive logistice.

Pentru el, ideea e simplă: „Dacă tragem la aceeași căruță, banii se calculează la un loc.”

O femeie confirmă aceeași abordare: „Din momentul în care suntem familie, totul e la comun. Mi se pare absurd să facem calcule 70-30. Soțul câștigă mai mult, dar asta nu schimbă dinamica”.

Un alt cuplu cu 11 ani de căsnicie spune că banii sunt la comun indiferent cine câștigă mai mult. Cheltuielile casnice se împart natural, fără discuții, iar responsabilitățile legate de copil sunt 50-50.

Modelul flexibil

Există și cupluri care nu au o regulă fixă, ci un echilibru intuitiv. Un bărbat povestește că, într-o relație în care partenera câștiga de patru ori mai mult, împărțeau cheltuielile aproximativ 35-65, fără calcule rigide: „Atâta timp cât sunt bani și nimeni nu cheltuie fără cap, e irelevant”.

Alt cuplu funcționează cu un sistem simplu: iubitul îi transferă salariul ei, își păstrează doar banii pentru o rată, iar ei folosesc cardul ei. „Avem zile diferite de salariu, așa că se echilibrează natural”.

Un alt bărbat explică o formulă realistă: la început, fiecare își plătește partea, iar el acoperă integral când simte. Dar dacă partenera are așteptarea ca el să plătească tot, „n-am ajuns la vârsta la care să întrețin pe cineva”.

Un alt participant ridică o întrebare importantă: dacă banii sunt complet la comun, atunci toate cheltuielile trebuie discutate. Dar dacă unul câștigă de patru ori mai mult și vrea să facă o achiziție pe care celălalt o consideră iresponsabilă, apare senzația de control.

Pentru unii, normalitatea înseamnă totul la comun. Pentru alții, independența financiară e vitală. Iar pentru mulți, formula se ajustează în funcție de venituri, responsabilități și încredere.