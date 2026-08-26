Cum a ajuns Dolly Parton la o avere de 450 de milioane de dolari și pe ce a cheltuit banii

Dolly Parton a fost una dintre cele mai cunoscute artiste din muzica country, însă succesul său nu s-a rezumat doar la hituri și la o carieră muzicală de zeci de ani. Cântăreața a reușit să construiască, în timp, un adevărat imperiu financiar, iar averea sa era estimată la 450 de milioane de dolari.

Dolly Parton Foto: Shutterstock

Dolly Parton a murit pe 25 august 2026, la vârsta de 80 de ani, în Nashville. Reprezentantul artistei a anunțat că aceasta a avut o luptă scurtă cu cancerul și a murit la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi.

O parte importantă din averea artistei provenea din muzică, însă unul dintre cele mai valoroase active ale sale era legat de afacerile dezvoltate în Tennessee. Parcul de distracții Dollywood, alături de alte proiecte din turism și divertisment, a avut o contribuție importantă la averea pe care a acumulat-o.

Dolly Parton nu s-a remarcat doar prin succesul financiar. De-a lungul timpului, artista a investit sume importante și în proiecte caritabile, de la educația copiilor până la cercetarea medicală și ajutorarea persoanelor afectate de dezastre naturale.

Muzica i-a adus milioane de dolari

Dolly Parton a început să compună încă de la o vârstă fragedă. Prima sa piesă a fost scrisă când era copil, iar la 13 ani a urcat pentru prima dată pe scena Grand Ole Opry din Nashville. Albumul său de debut, „Hello, I'm Dolly”, a fost lansat în 1967.

De-a lungul carierei, artista a lansat zeci de albume de studio și a avut numeroase piese ajunse pe primele locuri în clasamentele country. A devenit una dintre cele mai de succes artiste din istoria genului, cu peste 100 de milioane de discuri vândute la nivel mondial.

Catalogul său muzical era estimat la aproximativ 150 de milioane de dolari, reprezentând o parte importantă din averea totală.

Dolly Parton deținea aproape toate drepturile de publicare pentru muzica sa. După expirarea contractului cu Combine Music, în 1966, artista și-a înființat propria companie de publishing împreună cu unchiul și managerul său de atunci, Bill Owens.

Astfel, ea continua să încaseze bani atunci când piesele sale erau difuzate la radio sau folosite în filme și producții de televiziune. Potrivit informațiilor prezentate în sursa furnizată, Parton ar fi câștigat între 6 și 8 milioane de dolari anual doar din redevențe.

Dollywood, cea mai valoroasă afacere a artistei

Deși muzica reprezenta o parte importantă din averea sa, unul dintre cele mai valoroase active financiare ale lui Dolly Parton era Dollywood, parcul de distracții din Pigeon Forge, Tennessee.

În 1986, artista a intrat într-un parteneriat pentru transformarea și relansarea unui parc deja existent, Silver Dollar City, care a devenit ulterior Dollywood. Locul avea o semnificație specială pentru cântăreață, care crescuse la mai puțin de 10 mile de această zonă, potrivit businessinsider.com.

„Întotdeauna am crezut că, dacă voi avea succes în ceea ce mi-am propus să fac, vreau să mă întorc în partea mea de țară și să fac ceva important, ceva care să aducă multe locuri de muncă în această zonă”, declara Dolly Parton în 2010.

Parcul se întinde pe 160 de acri, în zona Great Smoky Mountains, iar participația de 50% deținută de artistă era estimată la aproximativ 165 de milioane de dolari.

Afacerea era completată de parcul acvatic Dollywood's Splash Country, unde participația sa era evaluată la circa 20 de milioane de dolari, dar și de DreamMore Resort and Spa, în care Dolly Parton avea o participație estimată la 15 milioane de dolari.

Vedeta își diversificase sursele de venit și prin alte proiecte comerciale. Avea colecții de obiecte pentru casă, produse pentru animale sub brandul „Doggy Parton”, dar și mai multe produse alimentare realizate în colaborare cu Duncan Hines.

A donat milioane și sute de milioane de cărți pentru copii

În ciuda averii impresionante, Dolly Parton s-a remarcat și prin numeroasele proiecte caritabile pe care le-a susținut. În 1988, artista a fondat The Dollywood Foundation, iar unul dintre cele mai cunoscute programe ale organizației a fost Imagination Library.

Prin acest proiect, milioane de cărți au fost oferite gratuit copiilor din întreaga lume. Inițiativa a fost inspirată de propriul tată al artistei, care nu știa să scrie și să citească.

„Totul a început pentru că tatăl meu nu putea să citească și să scrie și am văzut cât de mult îl putea afecta acest lucru”, spunea Dolly Parton în 2022.

Programul a ajuns să ofere peste 100 de milioane de cărți copiilor, iar activitatea caritabilă a artistei nu s-a oprit aici. Până la moartea sa, Imagination Library ajunsese să distribuie sute de milioane de cărți copiilor.

Dolly Parton a sprijinit și dezvoltarea unui centru medical în zona sa natală, a finanțat burse pentru elevi și a contribuit cu un milion de dolari la cercetarea care a avut un rol important în dezvoltarea vaccinului Moderna împotriva coronavirusului.

Artista a explicat simplu modul în care privea actele de caritate: „Pur și simplu dăruiesc din inimă. Nu știu niciodată ce voi face sau de ce o voi face. Văd o nevoie și, dacă o pot acoperi, atunci o voi face”.

Dolly Parton a donat, de asemenea, în total 2 milioane de dolari pentru ajutorarea persoanelor afectate de uraganul Helene, un milion provenind din averea sa personală și încă un milion prin intermediul afacerilor sale.

„Nu pot suporta să văd pe cineva suferind, așa că am vrut să fac ce pot pentru a ajuta după aceste inundații cumplite”, a transmis artista.