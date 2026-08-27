 Dolly Parton a avut o căsnicie de 59 de ani. Experții spun care a fost secretul relației cu soțul său
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Dolly Parton a avut o căsnicie de 59 de ani. Experții spun care a fost secretul relației cu soțul său

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Îndrăgita cântăreață de muzică country, Dolly Parton, a decedat în cursul zilei de marți, 25 august, după o scurtă luptă cu cancerul. Decesul vine la un an după ce soțul artistei, Carl Thomas Dean a murit. Cei doi au fost căsătoriți 59 de ani, iar experții vorbesc despre secretul care a ajutat această relație să treacă testul timpului. 

Dolly Parton a fost căsătorită timp de 59 de ani
Dolly Parton a fost căsătorită timp de 59 de ani Foto: Reddit

Cum a început povestea lor de dragoste

Dean și celebra artistă country s-au cunoscut cu mult timp înainte ca ea să devină faimoasă. Parton avea doar 18 ani când drumurile lor s-au intersectat în fața unei spălătorii din Nashville, la scurt timp după ce ea se mutase în oraș pentru a-și urma visul de a deveni cântăreață.

Doi ani mai târziu, în 1966, s-au căsătorit, dar Dean nu și-a dorit faimă, în timp ce interpreta piesei „Jolene” devenea tot mai cunoscută.

Nu am avut copii pentru că am crezut că Dumnezeu nu a vrut să am, astfel încât copiii tuturor să poată fi ai mei. Am putut să fac lucruri precum Imagination Library, pentru că, dacă nu aș fi avut libertatea de a munci, nu aș fi reușit să fac toate lucrurile pe care le-am făcut”, a explicat ea. „Nu aș fi fost în poziția de a face tot ce fac acum.

Dolly Parton și regretatul ei soț, Carl Dean, nu au avut copii în cei aproape 59 de ani de căsnicie. Cântăreața a dezvăluit anterior într-un interviu cu Oprah Winfrey că lipsa copiilor i-a permis să muncească mai mult pe parcursul carierei sale, relatează publicația People.

„Deoarece nu aveam copii, iar soțul meu era destul de independent, aveam libertate”, a declarat Parton într-un episod din noiembrie 2020 al emisiunii The Oprah Conversation. „Cred că un factor important al succesului meu este faptul că am fost liberă să muncesc.”

Carl Dean s-a stins din viață în Nashville, orașul în care cei doi au locuit încă de la începutul căsniciei lor. „Cuvintele nu pot exprima iubirea pe care am împărtășit-o timp de peste 59 de ani. Vă mulțumim pentru rugăciuni și condoleanțe. Familia cere intimitate în aceste momente dificile.”, a scris Dolly Parton pe Instagram.

Ce spun experții despre relația celor doi

De-a lungul celor multe decenii petrecute împreună, Dolly Parton a fost adesea întrebată care este secretul relației ei cu Carl Dean. Mesajul ei este unul care poate inspira cuplurile care își doresc legături la fel de durabile. Iată ce a spus artista și de ce specialiștii cred că relația lor a rezistat în timp.

Parton a mărturisit că, în multe privințe, ea și Dean sunt opuse ca fire. „El iubește să plece în vacanțe sau în mici excursii, dar nu vrea să stea plecat mult timp”, declara artista pentru People în 2015. „Vrea să fie mai mult pe acasă. Știe că eu sunt exact invers. Eu nu pot merge în destule locuri, nu pot face destule lucruri.”

Diferențele pot întări o relație - însă doar în anumite situații. Amy Morin, psihoterapeut și autoarea volumului „13 Things Mentally Strong Couples Don’t Do”, explică faptul că un partener mai liniștit poate fi atras de cineva foarte sociabil, iar activitățile sociale devin mai ușoare când persoana extrovertită preia inițiativa, potrivit CNBC

Totuși, dacă valorile de bază ale celor doi sunt diferite sau dacă nu împărtășesc aceeași dorință de a rămâne împreună, menținerea relației devine dificilă, spune Morin.

Râsul împreună, un aspect important al oricărei relații

Sara Nasserzadeh, autoarea premiată a cărții „Love by Design: 6 Ingredients to Build a Lifetime of Love”, subliniază că compatibilitatea în privința umorului este unul dintre cei mai importanți indicatori ai satisfacției pe termen lung într-o relație.

„Cercetările arată constant că compatibilitatea umorului este un predictor major al longevității unei relații”, spune ea. „Un simț al umorului împărtășit indică atât compatibilitate culturală, cât și intelectuală. Când două persoane râd de aceleași lucruri, înseamnă că procesează informațiile prin lentile cognitive similare, înțeleg aceleași nuanțe și împărtășesc o viziune comună asupra a ceea ce este amuzant, absurd sau sacru”.

Nasserzadeh explică și că o relație stabilă poate deveni fundația pentru realizări în restul vieții: „Un parteneriat sigur și bine ancorat eliberează o energie creativă și profesională uriașă, permițând cuiva să iasă în lume și să facă lucruri extraordinare”.

În cazul lui Dolly Parton, Carl Dean ar fi putut fi un element esențial în ascensiunea ei.

Psihoterapeuta Amy Morin completează această perspectivă: „Nu încerca să‑ți schimbi partenerul. Susține‑l în ceea ce este și în ceea ce își dorește să realizeze”.

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