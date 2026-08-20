 Pare desprinsă dintr-un film! Unde se află insula „pictată” în aceeași culoare. Casele, podurile și străzile sunt violet
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Pare desprinsă dintr-un film! Unde se află insula „pictată” în aceeași culoare. Casele, podurile și străzile sunt violet

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Există un loc în Coreea de Sud care pare desprins dintr-o poveste fantastică. Casele, acoperișurile, podurile și numeroase elemente din peisaj au fost transformate într-o singură culoare, iar rezultatul este spectaculos.

Insula Violet, locul unde totul este „pictat” în aceeași culoare / foto: captură video
Insula Violet, locul unde totul este „pictat” în aceeași culoare / foto: captură video

Este vorba despre „Insula Violet” („Purple Island”), o destinație devenită cunoscută în întreaga lume datorită peisajului său neobișnuit. Aflată în comitatul Sinan, în provincia Jeollanam-do, în sud-vestul Coreei de Sud, zona cuprinde în special insulele Banwol și Bakji, legate prin poduri pietonale.

Un colț de Coreea în care violetul este peste tot

Odată ajunși pe insulă, turiștii descoperă un peisaj greu de confundat cu orice alt loc. Acoperișurile caselor sunt violet, la fel ca anumite drumuri, garduri, indicatoare și alte elemente din sat.

Chiar și podurile care leagă insulele au fost vopsite în aceeași nuanță, astfel încât întregul loc pare construit în jurul unei singure culori. Autoritățile locale și locuitorii au transformat treptat zona într-o destinație turistică aparte, inspirându-se inclusiv din florile violet care cresc în mod natural pe insule.

Peisajul este completat de lavandă și alte plante cu flori violet, ceea ce face ca locul să fie spectaculos în fotografii, indiferent de anotimp. Primăvara are loc și un festival dedicat lavandei, iar toamna zona este decorată de florile de aster.

Podurile violet, una dintre principalele atracții

Unul dintre cele mai spectaculoase obiective este „Purple Bridge”, podul pietonal care traversează marea și leagă insulele. Potrivit Organizației Coreene de Turism, traseul are aproximativ 1.500 de metri și permite vizitatorilor să meargă pe jos de la o insulă la alta.

În realitate, zona permite explorarea a trei insule — Anjwado, Banwol și Bakji — printr-o serie de poduri și trasee pietonale. Astfel, turiștii pot combina plimbările deasupra apei cu traseele de coastă și priveliștile asupra mării.

Cum a devenit insula violet

Transformarea locului nu a fost întâmplătoare. Autoritățile din Sinan au început un proiect de revitalizare a zonei, folosind culoarea violet ca element distinctiv.

Ideea a pornit inclusiv de la vegetația specifică insulelor, unde cresc plante și flori în nuanțe de violet. Treptat, acoperișurile, podurile și alte elemente ale infrastructurii au fost vopsite în aceeași culoare, iar insulele au început să atragă tot mai mulți turiști.

Rezultatul a fost unul spectaculos: un sat pescăresc obișnuit s-a transformat într-unul dintre cele mai fotografiate locuri din Coreea de Sud. Presa internațională, inclusiv CNN și Fox News, a remarcat transformarea neobișnuită a insulei.

O destinație premiată la nivel internațional

„Purple Island” nu este doar un loc popular pe rețelele sociale. În 2021, zona Banwol și Bakji a fost inclusă de Organizația Mondială a Turismului pe lista „Best Tourism Villages” („Cele mai bune sate turistice din lume”), o recunoaștere acordată comunităților rurale care își dezvoltă turismul păstrând și promovând patrimoniul local.

Astăzi, „Insula Violet” este una dintre destinațiile neobișnuite ale Coreei de Sud, iar pentru turiști reprezintă ocazia de a păși într-un peisaj în care aproape fiecare colț pare pregătit pentru o fotografie.

De la case și poduri până la flori și elemente de decor, violetul domină întregul peisaj, transformând cele două mici insule într-un loc care pare, la prima vedere, ireal.

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