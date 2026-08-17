33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?

Fost dirijor, compozitor și fondator al grupurilor „Song” și „Minisong”, Ioan Luchian Mihalea a fost ucis, cu sânge rece, în urmă cu aproape 33 de ani. Iată cum arată mormântul artistului, din cimitirul Bellu, dar și ce scrie pe cruce. Dezvăluirile vecinilor din „blocul groazei” sunt cutremurătoare.

1/5 Ioan Luchian Mihaela a fost înmormântat în cimitirul Bellu din București Foto: Blitz Click!

„Pereţii apartamentului au stat murdari de sânge multă vreme”

Pe 29 noiembrie 1993, Ioan Luchian Mihalea a fost înjunghiat și strangulat cu două cabluri, cei doi asasini fiind condamnați inițial la închisoare pe viață. Au fost însă eliberați în 2015, respectiv, 2016. Hortensia Radici, femeia care l-a găsit mort pe artist, în propriul apartament, susține că în „casa groazei” n-a mai putut locui nimeni, chiriașii fiind puși pe fugă:

„Pereţii apartamentului au stat murdari de sânge multă vreme, iar hainele lui Mihalea nu au fost luate din casă, deşi acolo locuiau chiriaşi. Multora le-a fost scârbă să stea şi din cauza asta”, povestea femeia, după decesul artistului, conform Historia.ro.

„În apartamentul groazei se aud zgomote ciudate”

O altă vecină din bloc, Emilia Petre, declara, la ceva vreme, după moartea fulgerătoare a muzicianului, că în casă se aud adesea zgomote ciudate:

„Pentru că nu mai locuieşte în Bucureşti, proprietara casei, Adina Popescu, fosta soţie a lui Mihalea, m-a împuternicit să colectez eu banii de la chiriaşii de la apartamentul 9. În toţi aceşti ani de după 1993, niciunul dintre cei care au locuit acolo nu a rezistat mai mult de o lună. Se auzeau zgomote ciudate”.

Ce s-a întâmplat la ultima repetiție cu grupul Song: „Oanță obosise, avea nevoie de tihnă!”

Rodica Jidoveanu, fostă membră a grupului Song, și-a amintit de ultima repetiție cu profesorul lor, Ioan Luchian Mihalea, desfășurată pe 28 noiembrie 1993, cu o zi înainte ca el să părăsească această lume:

„Aveam repetiție pentru concertul aniversar de 20 de ani. Veniseră toți. Acel concert era ultimul. Oanță obosise. Avea nevoie de tihnă! În noaptea de duminică spre luni s-a întâmplat nenorocirea.

Adelina Rădulescu lucra la Rompres și ea a aflat prima. Ne-am anunţat unii pe alţii. Am fost muţi de durere. O secundă am avut sentimentul că-l urăsc pentru că ne-a părăsit! Ne-a învăţat să fim discreţi, să fim respectuoși. Ne-a fost prieten și părinte. L-am visat la repetiţie, simţeam că și eu sunt acolo. N-aș fi vrut să mă trezesc…”

Denise Manoliu, o altă colegă, menționa: „Spunea că e ultimul concert”

„A fost o repetiţie reușită, veselă. Am plecat de acolo cu sentimentul că o să iasă totul bine. Deși spunea că e ultimul concert al Songului și că după aceea va rămâne prieten cu toată lumea, ne pregătea pentru un concurs de muzică corală în Spania, concurs la care mai participase cu Minisong și unde urma să ajungem și noi în vara anului următor.

Am ajuns la repetiție mai devreme, pentru că în ultima vreme vorbeam o oră înainte de repetiție despre organizarea concertului și problemele legate de festivalul din Spania”.

Ce versuri sunt scrise pe crucea artistului din Cimitirul Bellu?

La mormântul artistului, aflat în cimitirul Bellu, din București, sunt aprinse mereu lumânări pentru sufletul celui care a părăsit această lume, mult prea devreme, și într-un mod atât de șocant. Cei care i-au admirat talentul muzical se opresc adesea pentru a-i aduce un omagiu. Pe cruce sunt scrise câteva versuri:

„Soră floare, frate spine/, Faceți-mă și pe mine/, Să nu simt, să nu mă doară/, Să învăț de la izvoară/, Să tot cânt și să tot curg/, De din zori, până-n amurg/, De din zori până-n chindie/, Din vecie, în vecie...".