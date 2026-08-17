 33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fost dirijor, compozitor și fondator al grupurilor „Song” și „Minisong”, Ioan Luchian Mihalea a fost ucis, cu sânge rece, în urmă cu aproape 33 de ani. Iată cum arată mormântul artistului, din cimitirul Bellu, dar și ce scrie pe cruce. Dezvăluirile vecinilor din „blocul groazei” sunt cutremurătoare. 

Ioan Luchian Mihaela a fost înmormântat în cimitirul Bellu din București Foto: Blitz Click!
1/5
Ioan Luchian Mihaela a fost înmormântat în cimitirul Bellu din București Foto: Blitz Click!

„Pereţii apartamentului au stat murdari de sânge multă vreme”

Pe 29 noiembrie 1993, Ioan Luchian Mihalea a fost înjunghiat și strangulat cu două cabluri, cei doi asasini fiind condamnați inițial la închisoare pe viață. Au fost însă eliberați în 2015, respectiv, 2016. Hortensia Radici, femeia care l-a găsit mort pe artist, în propriul apartament, susține că în „casa groazei” n-a mai putut locui nimeni, chiriașii fiind puși pe fugă:

„Pereţii apartamentului au stat murdari de sânge multă vreme, iar hainele lui Mihalea nu au fost luate din casă, deşi acolo locuiau chiriaşi. Multora le-a fost scârbă să stea şi din cauza asta”, povestea femeia, după decesul artistului, conform Historia.ro.

„În apartamentul groazei se aud zgomote ciudate”

O altă vecină din bloc, Emilia Petre, declara, la ceva vreme, după moartea fulgerătoare a muzicianului, că în casă se aud adesea zgomote ciudate:

„Pentru că nu mai locuieşte în Bucureşti, proprietara casei, Adina Popescu, fosta soţie a lui Mihalea, m-a împuternicit să colectez eu banii de la chiriaşii de la apartamentul 9. În toţi aceşti ani de după 1993, niciunul dintre cei care au locuit acolo nu a rezistat mai mult de o lună. Se auzeau zgomote ciudate”.

Ce s-a întâmplat la ultima repetiție cu grupul Song: „Oanță obosise, avea nevoie de tihnă!”

Rodica Jidoveanu, fostă membră a grupului Song, și-a amintit de ultima repetiție cu profesorul lor, Ioan Luchian Mihalea, desfășurată pe 28 noiembrie 1993, cu o zi înainte ca el să părăsească această lume:

„Aveam repetiție pentru concertul aniversar de 20 de ani. Veniseră toți. Acel concert era ultimul. Oanță obosise. Avea nevoie de tihnă! În noaptea de duminică spre luni s-a întâmplat nenorocirea.

Adelina Rădulescu lucra la Rompres și ea a aflat prima. Ne-am anunţat unii pe alţii. Am fost muţi de durere. O secundă am avut sentimentul că-l urăsc pentru că ne-a părăsit! Ne-a învăţat să fim discreţi, să fim respectuoși. Ne-a fost prieten și părinte. L-am visat la repetiţie, simţeam că și eu sunt acolo. N-aș fi vrut să mă trezesc…”

Denise Manoliu, o altă colegă, menționa: „Spunea că e ultimul concert”

„A fost o repetiţie reușită, veselă. Am plecat de acolo cu sentimentul că o să iasă totul bine. Deși spunea că e ultimul concert al Songului și că după aceea va rămâne prieten cu toată lumea, ne pregătea pentru un concurs de muzică corală în Spania, concurs la care mai participase cu Minisong și unde urma să ajungem și noi în vara anului următor.

Am ajuns la repetiție mai devreme, pentru că în ultima vreme vorbeam o oră înainte de repetiție despre organizarea concertului și problemele legate de festivalul din Spania”.

Ce versuri sunt scrise pe crucea artistului din Cimitirul Bellu?

La mormântul artistului, aflat în cimitirul Bellu, din București, sunt aprinse mereu lumânări pentru sufletul celui care a părăsit această lume, mult prea devreme, și într-un mod atât de șocant. Cei care i-au admirat talentul muzical se opresc adesea pentru a-i aduce un omagiu. Pe cruce sunt scrise câteva versuri:

„Soră floare, frate spine/, Faceți-mă și pe mine/, Să nu simt, să nu mă doară/, Să învăț de la izvoară/, Să tot cânt și să tot curg/, De din zori, până-n amurg/, De din zori până-n chindie/, Din vecie, în vecie...".

Ghid de cumpărături

Andreea Esca, foto captura YouTube png
FotoAndreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la malul mării. „Să nu mi se vadă burta!” Vedete românești
9 litoral romanesc jpg jpeg
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot” Național
image
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii adevarul.ro
image
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat de la români adevarul.ro

Parteneri

image
Giovanni Becali a vorbit despre noua rachetă din SuperLiga: „E ca Dennis Man”. Ce contract are? Exclusiv www.fanatik.ro
image
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie observatornews.ro
image
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei www.antena3.ro
image
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO” www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții as.ro
image
Ce se întâmplă cu vechiul buletin după solicitarea Cărții Electronice de Identitate. Îl mai poți folosi sau trebuie predat playtech.ro
image
Ce nebunie! Se pregătește bomba pe piața transferurilor: Messi – Suarez – Neymar www.fanatik.ro
image
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Elena Udrea i-a lăsat pe toți mască, pozând în costum de baie. Arată senzațional la 52 de ani okmagazine.ro
image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească okmagazine.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi historia.ro
Dan Bittman FOTO Instagram
Dan Bittman, surprins alături de o femeie misterioasă. Cine este aceasta: „Doar ne distrăm” Vedete românești
image png
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția Vedete românești
elena udrea inquam jpg
Elena Udrea, imagini surprinzătoare de la malul mării. Cum arată fosta ministră în costum de baie Vedete românești
selly smaranda instagram jpg
Smaranda Știrbu, în lacrimi la Nibiru! Ce a făcut-o pe iubita lui Selly să plângă Vedete românești
Antonia , Alex Velea și cei trei copii Sursa: Instagram
Alex Velea, mărturisiri despre Maya, fiica Antoniei. Cum este relația dintre cei doi: „Încerc” Vedete românești
Mihai Bobonete jpg
FotoMihai Bobonete și-a uimit fanii cu o schimbare de look. A slăbit considerabil și arată cu 15 ani mai tânăr: „Credeam că e Smiley în prima poză” Vedete românești
andreea popescu jpg
Andreea Popescu, în culmea fericirii! A obținut permisul de conducere la 42 de ani: „Sora voastră a luat carnetul” Vedete românești
rita ora header jpg
FotoRita Ora și-a etalat silueta într-un bikini minuscul. Cum s-a fotografiat pe iaht Vedete internaționale
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net