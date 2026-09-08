Panouri solare care se montează pe balcon. Cât costă acest sistem

În Germania, peste un milion de gospodării au instalat panouri solare direct pe balustrada balconului, conectate la o priză obișnuită. Legea limitează puterea fiecărui sistem la 800 de wați - suficient pentru un frigider și un laptop.

Panouri solare instalate la balcon Foto: shutterstock

Motivul este simplu: într-o țară în care 55% dintre locuințe sunt închiriate, balconul este singura „suprafață” pe care chiriașul o controlează.

De ce instalează germanii panouri solare pe balcoane

Fenomenul a devenit cel mai de succes program solar din Europa, tocmai pentru că nu implică acoperișuri, instalatori, aprobări sau lucrări complicate. Sistemele se vând în supermarketuri cu aproximativ 500 de euro, vin în cutie și se montează ca un raft: prinzi unul sau două panouri de balustradă, atașezi un invertor de mărimea unui cuptor cu microunde și conectezi cablul la o priză.

Din acel moment, energia solară intră în apartament prin priza obișnuită și alimentează electrocasnicele în funcțiune, potrivit Space Daily.

Germanii le numesc Balkonkraftwerk - „centrale electrice de balcon” - iar în 2025 registrul oficial depășise deja un milion de unități. Estimările comunităților online sugerează că numărul real este mult mai mare, balcoanele din toată țara transformându-se treptat în mici centrale fotovoltaice.

De ce funcționează cel mai bine pe balcon?

Explicația devine clară dacă privești structura locativă a Germaniei. Cu peste jumătate din populație în chirie, accesul la panouri solare tradiționale este aproape imposibil: acoperișul aparține proprietarului, chiriașul nu poate monta, finanța sau muta panourile la plecare. Balconul, în schimb, este spațiul pe care îl controlează.

Legislația germană a fost modificată treptat pentru a încuraja acest tip de soluție. Panourile plug‑in sunt tratate ca electrocasnice, nu ca instalații electrice. Nu necesită electrician, nu implică documente complicate, iar după reformele Solarpaket din 2024, înregistrarea online durează sub 30 de minute. Proprietarii și asociațiile de locatari au fost limitați legal în capacitatea de a refuza montarea lor. Iar când chiriașul se mută, panourile se demontează și pleacă odată cu el.

La toate acestea se adaugă prețurile ridicate la energie - 32–35 cenți/kWh - TVA zero pentru echipamente și subvenții locale de până la 500 de euro în orașe precum Berlin și München. Calculul devine rentabil în doar câțiva ani, iar apoi, balconul „plătește chiria”.

Ce înseamnă limita de 800 de wați

Limita legală este esențială pentru simplitatea sistemului. 800 de wați reprezintă puterea maximă pe care invertorul o poate trimite în apartament, o valoare gândită pentru siguranța instalațiilor vechi și pentru a evita inspecțiile obligatorii. Nu acoperă consumul total al locuinței, ci doar „fundalul” energetic: frigiderul, laptopul, luminile.

Un sistem obișnuit produce între 600 și 900 kWh pe an, reducând factura unei locuințe mici cu 10–25% și economisind aproximativ 300 kg de CO₂ anual. Pare puțin la nivel individual, dar multiplicat la peste un milion de balcoane, rezultatul devine impresionant: sute de megawați instalați în doar câteva semestre, baterii mici integrate în tot mai multe kituri pentru a folosi energia și seara, și o nouă categorie de cetățeni care participă la tranziția energetică fără să dețină vreodată un acoperiș.

Limitele sistemului

Capacitatea panourilor poate depăși 800 de wați - ajunge chiar la 2.000 Wp - însă invertorul rămâne limitat. Noile standarde germane reglementează și cât poate transporta o priză obișnuită, iar sistemele cu baterii intră în alt regim legal, mai complex.

De asemenea, surplusul de energie este trimis gratuit în rețea, motiv pentru care bateriile devin tot mai populare. Iar un balcon orientat spre nord, în Hamburg, va rămâne întotdeauna o „centrală” modestă.

Chiar și așa, impactul cel mai vizibil nu este doar energia produsă, ci normalizarea tranziției energetice: panouri la nivelul ochilor, pe străzi obișnuite, un balcon inspirând următorul.