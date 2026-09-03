 Adina Halas, vacanță de poveste în Italia! Ce desert a impresionat-o: „A fost cel mai bun”
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Adina Halas, vacanță de poveste în Italia! Ce desert a impresionat-o: „A fost cel mai bun”

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Adina Halas a avut o vară plină de călătorii și experiențe frumoase. După Stockholm, oraș care a fascinat-o, vedeta a continuat aventura în Italia, unde a combinat plimbările prin Roma și Vatican cu zile de plajă în Torvaianica.

Adina Halas, vacanță de poveste în Italia
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Adina Halas, vacanță de poveste în Italia Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

A avut parte de artă, istorie, gastronomie, shopping, ținute spectaculoase, dar și de multă relaxare alături de familie și prieteni.

Adina spune că formula aleasă pentru această vacanță a fost perfectă pentru ea: într-o zi a mers kilometri întregi prin Roma, iar în următoarea s-a bucurat de mare și de soare.

„Am fost în Italia și am combinat plimbările prin Roma și Vatican cu zile de plajă, ceea ce pentru mine a fost formula perfectă de vacanță. Am stat în Torvaianica, o stațiune la mare aproape deRoma, așa că într-o zi puteam să mergem kilometri întregi printre monumente, muzee și străduțe italiene, iar în alta să stăm pur și simplu pe plajă, cu nisip fin și apă caldă și foarte plăcută”, ne-a spus Adina Halas pentru Click!

„Am mâncat fructe de mare, pește și vită, dar și pizza, paste, bruschette, gelato”

Roma a fost descoperită la pas. Fontana di Trevi, Panteonul, Piazza Navona, Colosseumul, Piazza di Spagna și Treptele Spaniole s-au numărat printre locurile vizitate, iar Adina a ajuns să facă zilnic 17.000-18.000 de pași.

„Având în vedere temperaturile de vară din Roma, a fost un test de anduranță. Evident că nu avea niciun sens să ajung în Italia și să încerc să transform vacanța într-un cantonament alimentar. Am mâncat fructe de mare, pește și vită, dar și pizza, paste, bruschette, gelato, crostata cu fistic și, bineînțeles, tiramisu”, a mai completat travel influencerul Adina Halas.

Vedeta a descoperit și o trattoria de familie, Ponte e Parione, unde a avut o surpriză: patroana este româncă, din Făgăraș. Iar întâlnirea a fost completată de un desert memorabil.

„Acolo am mâncat ceea ce, fără exagerare, a fost cel mai bun tiramisu din viața mea”

Adina spune că nu crede în ideea de „cheat meal”, ci preferă să mănânce conștient și să se bucure de preparatele pe care, în mod obișnuit, nu le consumă.

Prefer să mănânc conștient, să mă bucur de lucrurile pe care nu le mănânc în mod obișnuit și să-mi păstrez stilul de viață activ, nu să simt că «păcălesc» dieta”, ne-a mai zis vedeta.

Un capitol important al vacanței a fost Vaticanul. A văzut Camerele lui Rafael, Capela Sixtină și opere pe care le știa din cărți și documentare. Cel mai mult a impresionat-o însă Bazilica Sfântul Petru, dar și Pietà lui Michelangelo i-a oferit un moment pe care nu-l va uita.

Am fost atât de absorbită de ea și de tot ceea ce vedeam în jur, încât nu am filmat-o și nu am fotografiat-o. Nimic. Pur și simplu m-am topit în fața ei și am uitat că am telefon. Dar, până la urmă, poate că nu este chiar un eșec. Unele lucruri rămân doar în memoria ta și poate că e bine să mai existe și astfel de momente”, spune, fascinată de Vatican, Adina Halas.

"Am avut de toate"

La capitolul fashion, Adina a avut un moment preferat la Piazza di Spagna, unde a purtat o fustă foarte lungă.

Aveam o ținută spectaculoasă, cu o fustă foarte lungă, care parcă fusese făcută pentru decorul acela. Am măturat cu ea tot Vaticanul și jumătate din Roma, dar a meritat! Nu m-am abținut nici de la înghețată, nici de la shopping”, spune vedeta.

După zilele intense din Roma și Vatican, Torvaianica a venit cu doza perfectă de relaxare: plajă, nisip fin, apă caldă și timp petrecut alături de prietenii familiei.

Cred că asta mi-a plăcut cel mai mult la vacanța aceasta: am avut de toate. Am avut artă și istorie, momente în care am rămas efectiv fără cuvinte în fața unor opere pe care le știam de o viață, am avut Roma aceea spectaculoasă și haotică, shopping, ținute frumoase, paste, gelato și tiramisu, dar și mare și zile în care am stat pur și simplu cu picioarele în nisip”, adaugă Adina.

Acum, după o vară în care a bifat și Stockholm, și Italia, Adina a revenit la treabă. A început un nou sezon „Dialog Meducativ”, proiectul în care realizează interviuri și aduce comunității sale informații utile.

Iar Roma a rămas cu o promisiune pentru viitor: „Oricât ai vedea din Roma și Vatican, tot mai rămâne ceva pentru data viitoare”, încheie Adina Halas experiența ei italiană.

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