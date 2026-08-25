Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”

După ce a lăsat agitația din București, Dragoș Bucur a vrut să reînvie un obicei ce se practica în majoritatea satelor din România, și anume claca. Actorul le-a cerut urmăritorilor să vină în ajutorul său pentru a turna o fundație. Surpriza pe care a avut-o acesta.

Dragoș Bucur Foto: Facebook

Munca era răsplătită. Dragoș Bucur a anunțat că oferă mâncare, băutură și un grătar ca la carte. Cu toate acestea, rezultatul a fost unul neașteptat. Actorul s-a trezit singur pe șantier.

Experimentul lui Dragoș Bucur a eșuat

Cu doar două zile în urmă, Dragoș Bucur s-a hotărât să facă un experiment. Mutat de câțiva ani la țară cu întreaga familie, el a anunțat că dorește să organizeze o clacă. Aceasta este o veche tradiție românească în care vecinii și oamenii din comunitate se strâng pentru a munci împreună, ca la final să mănânce și să bea împreună.

În același timp, actorul a specificat că nu este vorba despre o petrecere, ci despre muncă. Avea de săpat, mutat moloz și cărat de materiale. Surpriza a fost mare atunci când a constatat că nimeni nu a venit.

Actorul s-a trezit singur pe șantier

Dragoș Bucur a revenit pe rețelele de socializare și a arătat că este singur pe șantier. Niciunul dintre cei care îi urmăresc activitatea în mediul online n-a venit la casa lui din Moșteni-Greci, chiar dacă apelul său a strâns peste 10.000 de reacții. Actorul s-a văzut nevoit să continue proiectul fără ajutoare.

Urmăritorii săi au reacționat și în acest caz. O femeie susține că s-a așteptat la acest rezultat și relatează cum bunicii săi de la țară organizau claca. De asemenea, ea subliniază faptul că oamenii care veneau erau apropiați și se cunoșteau bine.

„Era de așteptat să nu vină nimeni pentru că o clacă este formată din vecini, săteni cu care te cunoști și ai o relație de prietenie. Asta înseamnă să vă ajutați unul pe celălalt, să ieșiți împreună, să mâncați împreună într-o zi de sărbătoare, să fie o relație de amiciție. Și bunicii mei făceau clacă la țară ,însă nu cu necunoscuți sau cu tot satul.

Mamaia făcea clacă cu câteva vecine și rude la țesut la război și la scărmănat lână, iar tataia cu bărbații cărau, lemne, porumb sau când avea de construit, reparat sau dărâmat câte ceva prin curte”, a spus aceasta în secțiunea de comentarii.

Un alt internaut susține că și el căuta oameni la muncă, pe care îi și plătește, însă nu găsește. „Eu caut oameni pe care să-i plătesc și nu vine nimeni. Preferă barurile și umbra”.

Și alte comentarii au atras atenția asupra faptului că românii nu mai sunt dispuși să lucreze. „Dacă anunțul era pentru un chef mare cu mâncare, băutură și manele, cu siguranță....”.