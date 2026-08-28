A murit Nae Ungureanu! Legenda Craiovei Maxima, găsită fără viață la câteva ore după meciul Universității

Doliu în fotbalul românesc. Nicolae „Nae” Ungureanu, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai legendarei Craiova Maxima, a murit vineri, 28 august, la vârsta de 69 de ani. Fostul internațional român a fost găsit fără viață dimineață, după ce cu numai câteva ore înainte urmărise alături de fostul său coechipier Nicolae Negrilă partida europeană a Universității Craiova.

Nicolae Ungureanu s-a stins din viață la 28 august 2026 Foto: Facebook

Vestea morții lui Nae Ungureanu a căzut ca un trăsnet peste fotbalul românesc. Fostul mare fundaș al Universității Craiova, Stelei și echipei naționale s-a stins la numai 69 de ani.

Ultimele ore din viața fostului fotbalist au fost petrecute chiar alături de unul dintre vechii săi colegi din Craiova Maxima. Nicolae Negrilă și Nae Ungureanu au urmărit împreună, joi seară, meciul Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, pierdut cu 1-0 de olteni.

Nicolae Negrilă l-a găsit fără viață

După partidă, cei doi s-au retras în camere separate. Vineri dimineață, Nicolae Negrilă a mers să vadă ce se întâmplă cu prietenul său și l-a găsit fără viață.

„Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat”, a povestit, printre lacrimi, Nicolae Negrilă pentru ProSport. La fața locului au ajuns medicii legiști.

Șocul a fost uriaș și pentru Sorin Cârțu, un alt simbol al Craiovei Maxima. Acesta a dezvăluit că vestea i-a fost dată chiar de fiica lui Nae Ungureanu, printr-un telefon primit în jurul orei 4 dimineața. „Sunt consternat, nu am cuvinte pur și simplu”, a spus Sorin Cârțu, profund afectat de dispariția fostului său coechipier.

Nae Ungureanu, unul dintre eroii Craiovei Maxima

Născut pe 11 octombrie 1956, la Craiova, Nicolae Ungureanu a devenit unul dintre cei mai importanți fundași stânga ai fotbalului românesc.

A jucat timp de zece ani pentru Universitatea Craiova, între 1977 și 1987, și a făcut parte din extraordinara generație a Craiovei Maxima, care a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 1982-1983.

În tricoul alb-albastru a cucerit două titluri de campion și trei Cupe ale României. A strâns 284 de meciuri și 17 goluri pentru Universitatea Craiova.

În 1987 s-a transferat la Steaua, alături de care a mai câștigat două titluri și a făcut parte din echipa care a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, pierdută în fața lui AC Milan.

A evoluat și la Rapid, iar în tricoul echipei naționale a României a adunat peste 50 de selecții.

În urmă cu cinci ani, în 2021, Nae Ungureanu trecuse printr-un moment dificil din punct de vedere medical, după ce suferise un accident vascular cerebral.

Dispariția sa lasă încă un gol uriaș în generația care a făcut istorie pentru fotbalul craiovean și românesc.