 Andi Moisescu și-a surprins fanii cu o fotografie alături de David. Cu ce se ocupă fiul prezentatorului
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FotoAndi Moisescu și-a surprins fanii cu o fotografie alături de David. Cu ce se ocupă fiul prezentatorului

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Andi Moisescu a surprins recent pe rețelele de socializare cu o apariție rară alături de fiul său cel mare, David. Juratul emisiunii „Românii au talent” a publicat pe Instagram mai multe imagini în care apare împreună cu tânărul de 19 ani, iar fotografiile au atras imediat atenția urmăritorilor.

Andi Moisescu
Andi Moisescu Foto: Facebook

Prezentatorul a fost mereu rezervat atunci când a venit vorba despre viața de familie, astfel că momentele în care apare alături de cei doi fii ai săi sunt puține. De această dată, însă, Andi Moisescu a ales să împărtășească imagini cu David, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Fanii au remarcat în special asemănarea dintre tată și fiu și au lăsat numeroase mesaje în secțiunea de comentarii. Printre reacțiile primite s-au numărat aprecieri precum „Ce băiat frumos!” și „Acel moment memorabil din viață”.

David, fiul cel mare al lui Andi Moisescu, are 19 ani

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au căsătorit în anul 2004 și au împreună doi băieți, Luca și David. Cei doi s-au despărțit ulterior, iar prezentatorul a continuat să fie discret în ceea ce privește viața copiilor săi.

Într-un interviu acordat anul trecut pentru Unica, Andi Moisescu a vorbit despre preocupările celor doi băieți și despre direcțiile pe care aceștia ar putea să le urmeze în viitor.

La acel moment, Luca avea 17 ani, iar David 19 ani. În ceea ce îl privește pe fiul mai mic, prezentatorul spunea că acesta nu își stabilise încă exact drumul profesional pe care vrea să îl urmeze.

„Cel cu vârsta mai fragedă nu a identificat exact o direcție către care se va îndrepta. Sunt cu ochii pe ei din punctul acesta de vedere. Aș vrea să văd ce simt ei, ce e în interiorul lor, ce își doresc ei. E prea puțin important ce cred eu”, declara Andi Moisescu pentru Unica.

Astfel, prezentatorul a explicat că preferă ca fiii săi să își descopere singuri pasiunile și domeniul în care își doresc să se dezvolte.

David este interesat de domeniul în care lucrează tatăl său

În cazul lui David, lucrurile par să fie mai clare. Tânărul, ajuns la vârsta de 19 ani, este atras de activitatea tatălui său și a început deja să se apropie de domeniul producției și al conținutului.

Andi Moisescu a povestit că fiul său a fost pasionat de sporturile urbane și că a obținut inclusiv performanțe în această zonă. Ulterior, David a început să se implice și în alte activități care au legătură cu domeniul în care activează tatăl său.

Tânărul a fost deja gazdă la câteva concursuri, unde a avut rolul de a vorbi în fața publicului și de a întreține atmosfera. Potrivit lui Andi Moisescu, David este foarte interesat de ceea ce presupune în prezent munca sa.

Această apropiere de activitatea tatălui său l-a făcut pe David să își exprime dorința de a lucra împreună cu acesta în compania sa de producție.

Andi Moisescu vrea ca fiul său să învețe toate meseriile din producție

Andi Moisescu a spus că este de acord cu dorința fiului său de a intra în compania de producție și consideră că acesta ar trebui să descopere treptat diferitele activități din domeniu.

Planul prezentatorului este ca David să învețe, pe rând, cât mai multe dintre meseriile implicate în producție. În opinia sa, această experiență îi poate permite tânărului să înțeleagă mai bine activitatea fiecărui coleg și modul în care funcționează întregul proces.

„Este extrem de fascinat de ce fac eu acum, de producție și de conținut. Și-a exprimat dorința de a veni să lucreze împreună cu mine, în compania mea de producție, și eu sunt foarte de acord să vină să învețe rând pe rând toate meseriile”, a povestit Andi Moisescu.

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