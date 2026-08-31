Casa pare lună, dar aceste locuri sunt pline de praf. Le uiți la fiecare curățenie

Ai pus la cale curățenia generală și ai în plan geamurile, podelele, baia, bucătăria și dulapurile? Casa poate arăta impecabil, însă praful și murdăria se ascund în locuri pe lângă care trecem zilnic fără să le acordăm atenție. Iată ce zone merită curățate temeinic!

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Când vine vorba despre curățenia generală, avem cu toții câteva priorități clare. Ștergem mobila, aspirăm, spălăm podelele, curățăm baia și bucătăria, apoi ne ocupăm de geamuri. După câteva ore de muncă, casa arată impecabil.

Totuși, există numeroase locuri care rămân în afara listei. Aparatul de aer condiționat, jaluzelele, draperiile, corpurile de iluminat sau spațiul din spatele electrocasnicelor pot acumula în timp praf, păr, grăsime și alte impurități. Curățarea lor periodică face parte dintr-o igienizare completă a locuinței.

Aerul condiționat, primul pe lista curățeniei

Aparatul de aer condiționat poate acumula mult praf în filtre și în componentele accesibile ale unității interioare. Înainte de curățare, oprește aparatul și deconectează-l de la sursa de alimentare, conform instrucțiunilor producătorului.

Scoate filtrele de praf și spală-le cu apă și puțin detergent, apoi lasă-le să se usuce complet înainte de remontare. Cu o lavetă moale, ușor umedă, poți șterge carcasa și lamelele prin care este distribuit aerul. Pentru zonele înguste, o periuță moale poate fi utilă.

Există și soluții speciale pentru igienizarea aparatelor de aer condiționat. Folosește-le doar conform instrucțiunilor de pe ambalaj și evită să umezești componentele electrice.

Pentru o curățare în profunzime, mai ales când aparatul prezintă mirosuri neplăcute, scurgeri sau depuneri vizibile, este recomandată intervenția unui specialist.

Merită verificate și gurile de aerisire din baie și bucătărie. Grilele detașabile pot fi spălate, iar zona din jurul lor poate fi ștearsă cu o lavetă și o soluție potrivită pentru suprafața respectivă.

Jaluzelele sunt adevărate capcane pentru praf

Jaluzelele orizontale se murdăresc rapid, iar praful se depune pe fiecare lamelă. Pentru modelele din PVC sau metal, închide jaluzeaua și șterge lamelele cu o lavetă moale ori cu o perie specială pentru praf.

Poți folosi o soluție blândă de curățare, potrivită materialului. Ai grijă să nu uzi excesiv mecanismele și componentele textile.

În cazul jaluzelelor textile, verifică recomandările producătorului. Unele modele pot fi aspirate ușor, în timp ce altele necesită o metodă specială de curățare.

Draperiile păstrează praf, mirosuri și păr de animale

Draperiile pot părea curate la prima vedere, însă materialul lor reține particule de praf, mirosuri și fire de păr.

În timpul curățeniei generale, verifică eticheta și spală-le conform recomandărilor producătorului. Pentru materialele delicate poate fi necesară curățarea profesională.

Nu uita de galerie, șină și sistemul de prindere. Praful se adună frecvent în partea superioară, într-o zonă pe care o observăm rar.

Spatele frigiderului și al celorlalte electrocasnice

În spatele frigiderului, aragazului, mașinii de spălat sau uscătorului se pot strânge praf, scame, resturi alimentare și urme de grăsime.

Dacă aparatul poate fi deplasat în siguranță, curăță cu grijă zona din spate și de sub el. Aspiratorul este util pentru praf și scame, iar o lavetă ușor umedă poate îndepărta murdăria rămasă.

În cazul electrocasnicelor racordate la gaz sau la instalații fixe, evită să le deplasezi singură dacă există riscul de a deteriora conexiunile. Pentru aceste situații, este mai sigur să apelezi la un specialist.

Mânerele și întrerupătoarele sunt atinse în fiecare zi

Clanțele, mânerele dulapurilor, întrerupătoarele și alte suprafețe atinse frecvent acumulează urme de mâini, grăsime și murdărie.

Șterge-le periodic cu o lavetă și o soluție potrivită materialului. Dacă folosești un produs dezinfectant, respectă instrucțiunile de pe etichetă și nu aplica lichid direct pe întrerupătoare sau alte componente electrice.

Lustrele și abajururile au și ele nevoie de atenție

Praful se depune inclusiv pe becuri, abajururi și alte corpuri de iluminat. În timp, murdăria poate afecta aspectul acestora și cantitatea de lumină percepută în încăpere.

Înainte de curățare, oprește alimentarea cu energie electrică și lasă becurile să se răcească. Șterge cu grijă suprafețele accesibile folosind o lavetă uscată sau ușor umedă, în funcție de material.

Dacă abajurul poate fi demontat și producătorul permite spălarea, curăță-l separat și lasă-l să se usuce complet înainte de remontare.

Nu uita de partea de sus a tocurilor!

Tocurile ușilor și ferestrelor sunt printre locurile pe care le ignorăm cel mai ușor. Praful se depune în partea superioară și pe muchiile greu accesibile.

O lavetă ușor umedă este suficientă pentru a îndepărta depunerile. Poți include această zonă în rutina de curățenie generală, alături de pervazuri și rame.

Curățenia generală înseamnă și detaliile ascunse

O locuință îngrijită presupune mai mult decât suprafețele pe care le vedem în fiecare zi. Câteva ore dedicate zonelor uitate pot face diferența, mai ales în cazul locurilor care acumulează praf și murdărie în timp.

Editor: Raluca Toma