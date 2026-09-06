De ce trebuie să rotești salteaua. Beneficiile din spatele unui gest aparent banal

Spre deosebire de cearșafuri, fețe de pernă și pilote, care ajung regulat la spălat, salteaua beneficiază de obicei de mai puțină atenție, deși reprezintă piesa centrală a dormitorului. Neglijarea acesteia poate duce la o uzură prematură sau neuniformă, afectând calitatea somnului și suportul oferit corpului.

De ce trebuie să rotești salteaua. Foto: unsplash.com

Astfel, experții spun că un obicei aparent banal poate avea efecte benefice asupra sănătății. Întoarcerea saltelei poate face o diferență semnificativă.

Întoarcerea saltelei, un beneficiu real pentru sănătate

În fiecare noapte, corpul exercită o presiune constantă asupra acelorași zone. În timp, materialele din interior se uzează neuniform, însă rotirea la 180 de grade ajută la redistribuirea acestei presiuni pe întreaga suprafață.

„Dacă nu rotești salteaua, riști să se lase în zonele în care dormi constant, iar uzura neuniformă se amplifică în timp. Odată ce o saltea începe să se lase într-un loc, își pierde capacitatea de a te susține corespunzător, ceea ce poate duce la disconfort, dureri de spate și un somn de calitate inferioară”, explică Byron Golub, expert în saltele și managerul brandului Saatva, conform marthastewart.com.

Expertul în saltele Steve Krinberg, șeful diviziei de mărci de la Helix, observă, de asemenea, că o saltea care nu este rotită poate începe să prezinte adâncituri mai devreme decât ar fi indicat. Deși rotirea nu va dubla în mod magic durata de viață a unei saltele, el spune că ar putea ajuta la obținerea unui an în plus sau mai mult din ea, făcând în același timp salteaua să se simtă mai confortabilă pe măsură ce trece timpul.

Cât de des să faci acest lucru

Potrivit lui Krinberg, rotirea unei saltele ar trebui să se facă o dată la șase luni. În acest fel se prelungește și durata de viață a produsului.

„La majoritatea saltelelor moderne nu este strict obligatoriu, dar este un obicei bun, iar acest lucru la fiecare șase luni vă permite să prelungiți durata de viață a saltelei”, a declarat el.

În același timp, Golub vine cu o altă „tehnică”. Acesta recomandă rotirea saltelei după primele șase luni, apoi o dată pe an.

Diferența dintre rotirea și întoarcerea saltelei este esențială pentru întreținerea corectă a acesteia. Rotirea presupune schimbarea poziției saltelei la 180 de grade, un proces prin care uzura este distribuită uniform pe întreaga suprafață utilizabilă pe parcursul anilor. În schimb, întoarcerea sau răsturnarea implică schimbarea feței de dormit, astfel încât partea de jos să ajungă deasupra.

Care sunt semnele de uzură

„Primul indiciu este, de obicei, apariția unor urme vizibile ale corpului sau o adâncitură evidentă în locul în care te întinzi de obicei. De asemenea, s-ar putea să începi să simți că te rostogolești spre centrul patului sau să observi dureri noi care nu existau înainte, mai ales în partea inferioară a spatelui. Dacă dormi cu un partener și o parte se simte vizibil mai moale decât cealaltă, acesta este un semn bun că este timpul să rotești”, a afirmat Golub.

Krinberg recomandă un test simplu. „O modalitate de a verifica dacă există adâncituri este să luați o sfoară, să o țineți întinsă de la un capăt la altul al saltelei, să o mențineți la același nivel cu suprafața la fiecare capăt și să vedeți dacă există vreo adâncitură”.