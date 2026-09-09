 Geta Sterp este însărcinată! Va deveni mamă pentru a doua oară, iar Culiță a izbucnit în lacrimi: „Vladimir, vei avea...”
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Geta Sterp este însărcinată! Va deveni mamă pentru a doua oară, iar Culiță a izbucnit în lacrimi: „Vladimir, vei avea...”

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Geta Sterp a anunțat de curând că urmează să devină mamă pentru a doua oară. Sora cântărețului Culiță Sterp și soțul ei, Sebastian, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi au pregătit o surpriză pentru familie și prieteni, iar vestea a fost dezvăluită chiar de ziua de naștere a Getei. Aflați din continuarea acestui articol și sexul bebelușului.

Sora lui Culiță Sterp, însărcinată din nou.
Sora lui Culiță Sterp, însărcinată din nou. Foto: Instagram

Sora lui Culiță Sterp a avut parte astăzi de un motiv dublu de sărbătoare. Pe lângă aniversarea zilei de naștere, cu ocazia împlinirii a 30 de ani, Geta a anunțat că este însărcinată și că urmează să aducă pe lume o fetiță. Vedeta a împărtășit vestea cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, printr-un mesaj emoționant.

Geta Sterp: „Mi-am dorit să anunț vestea asta astăzi”

Geta a mărturisit că a preferat să păstreze sarcina secretă până în acest moment. În afară de ea, doar soțul său, Sebastian, a știut că familia lor urmează să se mărească. Cei doi au ales, la rândul lor, să păstreze secretul până la momentul în care au putut afla împreună sexul bebelușului, în cadrul unui gender reveal special.

„Vladimir, vei avea o surioară!

Mi-am dorit să anunț vestea asta astăzi, alături de cei dragi, sărbătorind ziua mea. Nimeni nu a știut nimic până acum. Doar eu și Sebi am știut că vom deveni părinți din nou, dar am ales să păstrăm și noi surpriza de a afla împreună printr-un gender reveal diferit, fără ca nimeni să bănuiască ceva.

Cel mai frumos cadou de ziua mea? Un suflet mic vine să ne completeze familia și să ne umple casa de și mai multă iubire.”

Mesajul lui Culiță Sterp 

Întreaga familie a fost prezentă la momentul important din viața Getei, iar Culiță Sterp și-a împărtășit bucuria că va deveni unchiul unei fetițe printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Emoțiile au fost atât de puternice pentru Culiță Sterp, încât la aflarea veștii că sora lui va aduce pe lume o fetiță, a început sa plângă, moment care a topit inimile fanilor. 

„Se mărește familia! Surioara noastră, @getasterp, o să aducă pe lume o fetiță! Felicitări, dragii mei!”

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