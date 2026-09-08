 Solista Lorraine Baicu vinde în Franța cele mai gustoase sarmale: „Și regele Mihai a fost impresionat!” Rețeta ei delicioasă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Solista Lorraine Baicu vinde în Franța cele mai gustoase sarmale: „Și regele Mihai a fost impresionat!” Rețeta ei delicioasă

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Solista româncă Lorraine Baicu și soțul ei, instrumentistul Marian Baicu, dețin în Franța o firmă de catering. Mai înainte însă au făcut bani frumoși cu localul lor, unde serveau produse tradiționale românești. Printre invitații importanți care s-au ospătat, odinioară, la masă, s-a numărat și regele Mihai. Exclusiv pentru Click!, artista de muzică de petrecere ne-a povestit despre acea zi importantă, care i-a rămas în suflet. Ne-a oferit și rețeta gustoaselor ei sărmăluțe. 

Lorraine și Marian Baicu dețin în Franța o firmă de catering. În meniu au și delicioasele sarmale
1/6
Lorraine și Marian Baicu dețin în Franța o firmă de catering. În meniu au și delicioasele sarmale Foto: foto: arhiva personala

„Am organizat o masă festivă și pentru regele Mihai”

Lorraine și Marian Baicu, vestiții artiști de muzică de petrecere, dețin o firmă de catering, în Franța, unde locuiesc. În meniu sunt incluse și vestitele sarmale ale solistei, preparate după o rețetă veche, și cu care l-a impresionat chiar și pe regele Mihai, în urmă cu peste 30 de ani:

„Nouă ne-au călcat pragul localului, din orașul Nantes, o sumedenie de personalități, politicieni și sportivi francezi. Am avut însă bucuria să organizăm o masă festivă și pentru regele Mihai, era prin anul 1995, fusese invitat de comunitatea românească la un eveniment local.

A apreciat preparatele tradiționale românești, îndeosebi sarmalele, gătite chiar de mine. Mi-a spus că tot cam așa gătea și bunica lui, aveau cam același gust”, a povestit Lorraine Baicu, exclusiv pentru Click!

Cum prepară sarmalele, preferatele francezilor: „Cu afumătură!”

Lorraine Baicu ne-a oferit, exclusiv pentru Click!, și rețeta de sarmale, atât de apreciată în Franța. Iată care sunt micile ei trucuri, pentru un gust desăvârșit: 

„Eu nu gătesc sarmalele simplu, din carne grasă de porc, așa cum prepară alte gospodine. Sarmalele noastre sunt delicioase pentru că au gust de afumătură, așa îi plăceau și Regelui Mihai, așa sunt și pe placul francezilor. Am vândut mii de porții.

Le preparăm și în frunză de varză, dar și în foi de viță-de vie. Noi punem carne de porc slabă, nu cu grăsime, afumătură și niște șuncă, le tocăm pe toate deodată. Apoi se călesc cu ceapa tăiată foarte mărunt, așa au sarmalele savoare.

Fără afumătură nu au absolut niciun gust. În plus, trebuie să fie bine fierte, la cuptor, la foc mic, punem și mirodenii, busuioc, foi de dafin, piper și cimbru. Sunt delicioase! Se servesc cu smântână, cu mămăliguță, dar și cu ardei iute”, a menționat artista, atât de pricepută și la gătit.

„La nunți servim și ciorbă de burtă, după rețeta lui Dorel Vișan”

În meniul de petreceri au însă și ciorbă de burtă, rețetă învățată de la bunul lor prieten, actorul Dorel Vișan: 

„Deținem o firmă de catering, avem o întreagă echipă de organizare evenimente, nunți, petreceri de firmă, botezuri. În meniu mai avem și ciorbă de burtă, preferata românilor din diaspora, dar și a francezilor, și pe care o preparăm după o rețetă unică, oferită de bunul nostru prieten, actorul Dorel Vișan, de altfel, foarte iscusit și în bucătărie.

El ne-a învățat cum să dăm un gust desăvârșit acestui preparat culinar, pe care noi îl propunem românilor la nunți, și pe post de ciorbă de potroace, la o zi după petrecere. Îi și mulțumim pentru sfaturi, este delicioasă”, ne-au declarat soții Lorraine și Marian Baicu, exclusiv pentru Click!

Cât costă o porție de ciorbă de burtă?

Am aflat și cât costă o porție de ciorbă de burtă:

„Se amestecă 2-3 gălbenușuri de ou cu smântână și se adaugă, la sfârșit, în oală. În plus, ciorba nu e preparată numai din burtă curățată și fiartă, se mai adaugă, la fiert, și un os de vițel și un os de porc afumat, afumătura îi dă savoare.

Nu uitați de condimente, sare, piper, dar și de gogoșarii murați sau de ardeiul roșu, tăiați feliuțe. Un deliciu! O porție de ciorbă de burtă costă 8 euro, în Franța, noi am avut-o și în meniul localului din Nantes. O savurau și sportivii, politicienii, muzicienii”.

Ghid de cumpărături

sara, adina buzatu si luca
Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă Vedete românești
adi sina
Adi Sînă, accident pe străzile Capitalei! Ce au descoperit polițiștii și ce sancțiune a primit artistul Vedete românești
image
„Nu-i nimic regizat”. Motivul pentru care un fermier din Galați preferă să dea gratuit castraveții din seră oricui vine să îi culeagă adevarul.ro
image
Detaliul care a declanșat criza de furie a bărbatului imobilizat cu bandă adezivă în avion. Mărturia vecinului de scaun adevarul.ro

Parteneri

image
Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie Năstase și soția lui, Ioana: „Am tăcut mult timp” www.fanatik.ro
image
Ce exerciţii primesc elevii la Testele PISA, unde România a obţinut un scor dezastruos observatornews.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare www.antena3.ro
image
Nicușor Dan cere măsuri urgente după dezastrul înregistrat de elevii din România la testele PISA. Ce solicită președintele www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Elevii și studenții pot rămâne fără pensia de urmaș dacă nu depun acest document. Ce trebuie să facă pentru a primi în continuare banii playtech.ro
image
La 16 ani după ce au cucerit Europa împreună, Cristi Chivu și Jose Mourinho au oferit un moment emoționant în Champions League, la Real Madrid – Inter www.fanatik.ro
image
Iubita lui Mocăniță a cedat în baie cu ispita-pilot! Culisele celei mai încurcate povești din Thailanda www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
brigitte si nastase
Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă după declarațiile despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Frumos ar fi să își vadă de familia ei!” Vedete românești
Francesca Cuccuru jpg
Cine este italianca ce a făcut furori la Veneția cu o rochie îndrăzneață? De ce a ajuns în presa din România Vedete internaționale
radu ciuca si maruta
Ce îl enervează cel mai mult pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată” Vedete românești
Phoebe Bridgers jpg
A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția Vedete internaționale
Alexia Eram (1) jpg
Alexia Eram, apariție de senzație pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cât valorează ținuta aleasă de fiica Andreei Esca Vedete românești
adi sina
Adi Sînă, accident pe străzile Capitalei! Ce au descoperit polițiștii și ce sancțiune a primit artistul Vedete românești
briggite, despre ilie si ioana nastase
Brigitte Pastramă, acuzații explozive la adresa Ioanei Năstase: „L-a stors pe Ilie de bani” Vedete românești
sara, adina buzatu si luca
Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net