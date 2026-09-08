Solista Lorraine Baicu vinde în Franța cele mai gustoase sarmale: „Și regele Mihai a fost impresionat!” Rețeta ei delicioasă

Solista româncă Lorraine Baicu și soțul ei, instrumentistul Marian Baicu, dețin în Franța o firmă de catering. Mai înainte însă au făcut bani frumoși cu localul lor, unde serveau produse tradiționale românești. Printre invitații importanți care s-au ospătat, odinioară, la masă, s-a numărat și regele Mihai. Exclusiv pentru Click!, artista de muzică de petrecere ne-a povestit despre acea zi importantă, care i-a rămas în suflet. Ne-a oferit și rețeta gustoaselor ei sărmăluțe.

1/6 Lorraine și Marian Baicu dețin în Franța o firmă de catering. În meniu au și delicioasele sarmale Foto: foto: arhiva personala

„Am organizat o masă festivă și pentru regele Mihai”

Lorraine și Marian Baicu, vestiții artiști de muzică de petrecere, dețin o firmă de catering, în Franța, unde locuiesc. În meniu sunt incluse și vestitele sarmale ale solistei, preparate după o rețetă veche, și cu care l-a impresionat chiar și pe regele Mihai, în urmă cu peste 30 de ani:

„Nouă ne-au călcat pragul localului, din orașul Nantes, o sumedenie de personalități, politicieni și sportivi francezi. Am avut însă bucuria să organizăm o masă festivă și pentru regele Mihai, era prin anul 1995, fusese invitat de comunitatea românească la un eveniment local.

A apreciat preparatele tradiționale românești, îndeosebi sarmalele, gătite chiar de mine. Mi-a spus că tot cam așa gătea și bunica lui, aveau cam același gust”, a povestit Lorraine Baicu, exclusiv pentru Click!

Cum prepară sarmalele, preferatele francezilor: „Cu afumătură!”

Lorraine Baicu ne-a oferit, exclusiv pentru Click!, și rețeta de sarmale, atât de apreciată în Franța. Iată care sunt micile ei trucuri, pentru un gust desăvârșit:

„Eu nu gătesc sarmalele simplu, din carne grasă de porc, așa cum prepară alte gospodine. Sarmalele noastre sunt delicioase pentru că au gust de afumătură, așa îi plăceau și Regelui Mihai, așa sunt și pe placul francezilor. Am vândut mii de porții.

Le preparăm și în frunză de varză, dar și în foi de viță-de vie. Noi punem carne de porc slabă, nu cu grăsime, afumătură și niște șuncă, le tocăm pe toate deodată. Apoi se călesc cu ceapa tăiată foarte mărunt, așa au sarmalele savoare.

Fără afumătură nu au absolut niciun gust. În plus, trebuie să fie bine fierte, la cuptor, la foc mic, punem și mirodenii, busuioc, foi de dafin, piper și cimbru. Sunt delicioase! Se servesc cu smântână, cu mămăliguță, dar și cu ardei iute”, a menționat artista, atât de pricepută și la gătit.

„La nunți servim și ciorbă de burtă, după rețeta lui Dorel Vișan”

În meniul de petreceri au însă și ciorbă de burtă, rețetă învățată de la bunul lor prieten, actorul Dorel Vișan:

„Deținem o firmă de catering, avem o întreagă echipă de organizare evenimente, nunți, petreceri de firmă, botezuri. În meniu mai avem și ciorbă de burtă, preferata românilor din diaspora, dar și a francezilor, și pe care o preparăm după o rețetă unică, oferită de bunul nostru prieten, actorul Dorel Vișan, de altfel, foarte iscusit și în bucătărie.

El ne-a învățat cum să dăm un gust desăvârșit acestui preparat culinar, pe care noi îl propunem românilor la nunți, și pe post de ciorbă de potroace, la o zi după petrecere. Îi și mulțumim pentru sfaturi, este delicioasă”, ne-au declarat soții Lorraine și Marian Baicu, exclusiv pentru Click!

Cât costă o porție de ciorbă de burtă?

Am aflat și cât costă o porție de ciorbă de burtă:

„Se amestecă 2-3 gălbenușuri de ou cu smântână și se adaugă, la sfârșit, în oală. În plus, ciorba nu e preparată numai din burtă curățată și fiartă, se mai adaugă, la fiert, și un os de vițel și un os de porc afumat, afumătura îi dă savoare.

Nu uitați de condimente, sare, piper, dar și de gogoșarii murați sau de ardeiul roșu, tăiați feliuțe. Un deliciu! O porție de ciorbă de burtă costă 8 euro, în Franța, noi am avut-o și în meniul localului din Nantes. O savurau și sportivii, politicienii, muzicienii”.