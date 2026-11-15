 O rochia din sute de baloane a atras toate privirile pe covorul roșu! Cum arată ținuta neobișnuită în partea de jos
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O rochia din sute de baloane a atras toate privirile pe covorul roșu! Cum arată ținuta neobișnuită în partea de jos

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Cea de-a 39-a ediție a galei Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026, desfășurată sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la CBS Television City din Los Angeles, a adus pe celebrul covor roșu unele dintre cele mai excentrice apariții ale anului. 

Ținuta care a eclipsat aparițiile de pe covorul roșu
Ținuta care a eclipsat aparițiile de pe covorul roșu Foto: Profimedia

Vedeta absolută a serii din punct de vedere vestimentar a fost modelul și creatoarea de conținut Haley Kalil, cunoscută în mediul online drept Haley Baylee, care a reușit să capteze toate obiectivele aparatelor de fotografiat printr-o creație spectaculoasă, realizată manual din sute de baloane verde-lime, inspirată chiar de celebra substanță „slime”, simbolul postului Nickelodeon. 

O rochie din sute de baloane 

Ținuta purtată de Haley Kalil, în vârstă de 34 de ani, a fost realizată manual de tânărul designer Finn Thompson, după cum a scris chiar ea pe Instagram. Creația a îmbinat croiala dramatică a unei rochii de gală cu umerii goi, corset structurat și o trenă amplă, asimetrică cu aspectul jucăuș al baloanelor de diferite dimensiuni, aranjate astfel încât să imite bulele celebrului „slime” verde al galei.

Mai mult decât atât, apariția a fost completată de un accesoriu la fel de neobișnuit: o geantă construită tot din baloane verzi, pe care era scris cu litere negre mesajul WIN THE MALL!”.

Detaliul nu a fost deloc întâmplător, ci a reprezentat o trimitere directă la noua emisiune de pe Netflix pe care Haley Kalil o prezintă, intitulată chiar Win the Mall, a cărei lansare a fost programată pentru 18 noiembrie 2026, conform datelor biografice publicate de Wikipedia.

Ținuta neașteptată a lui Haley Kalil
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Ținuta neașteptată a lui Haley Kalil Foto: Profimedia

Cine este Haley Kalil, vedeta care a cucerit internetul și covorul roșu

Născută  în Excelsior, Minnesota, sub numele Haley O'Brien, Haley Kalil are o poveste de viață atipică pentru lumea modei și a divertismentului. Înainte de a deveni un fenomen global pe rețelele sociale, unde a strâns peste 17,6 milioane de urmăritori pe TikTok și milioane de fani pe Instagram și YouTube –, ea a absolvit summa cum laude Universitatea de Stat St. Cloud, obținând o licență în biologie medicală și psihologie, cu specializare secundară în chimie.

Parcursul ei în lumina reflectoarelor a început în concursurile de frumusețe, câștigând titlurile Miss Minnesota Teen USA 2010 și Miss Minnesota USA 2014 (unde s-a clasat în top 20 la nivel național la Miss USA), iar ulterior a devenit celebră ca model în paginile revistei Sports Illustrated Swimsuit Issue.

În 2025, publicația TIME a inclus-o pe prestigioasa listă inaugurală TIME100 Creators, iar Forbes a desemnat-o unul dintre cei mai influenți creatori digitali. 

Ce este gala Nickelodeon Kids' Choice Awards

Nickelodeon Kids' Choice Awards este una dintre cele mai populare gale anuale de divertisment din Statele Unite, organizată de postul de televiziune Nickelodeon, în cadrul căreia copiii și adolescenții își votează favoriții din film, televiziune, muzică, sport și social media. 

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