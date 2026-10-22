 Și-a pus coșuri de răchită în loc de sutien! Cine e influencerița care a șocat la premiera „Wicker”
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Și-a pus coșuri de răchită în loc de sutien! Cine e influencerița care a șocat la premiera „Wicker”

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Vita Kari (31 de ani) a atras privirile la premiera filmului „Wicker”, organizată la Los Angeles, cu o ținută excentrică. Creatoarea de artă avangardistă, care se identifică drept nonbinară, a ales să poarte coșuri de răchită în loc de sutien, transformând apariția într-o adevărată declarație artistică.

Vita Kari a purtat o ținută excentrică
Vita Kari a purtat o ținută excentrică Foto: Profimedia

Vestimentația neobișnuită a fost completată de sfori, materiale textile aspre și sacoșe de cumpărături purtate în locul unei jachete. Pe cap, Vita a avut și un accesoriu din răchită, așezat într-o parte, care a întregit ținuta ieșită din comun.

Cunoscută pentru aparițiile sale virale și proiectele de artă pe care le publică pe rețelele sociale, Vita Kari explorează prin creațiile sale limitele expresiei artistice și ale culturii online.

La evenimentul organizat la DGA Theatre, creatoarea s-a remarcat prin combinația neașteptată de obiecte cotidiene și materiale naturale.

Cine este Vita Kari

Vita Kari este o artistă vizuală din Los Angeles, cunoscută pentru videoclipurile virale în care transformă iluziile optice în adevărate spectacole.

Unul dintre cele mai populare clipuri ale sale, urmărit de peste 27 de milioane de ori pe TikTok, prezintă o demonstrație în care buzele și alte elemente aparent reale se dovedesc a fi imagini imprimate pe hârtie.

Artista explorează și arta performativă. În 2023, la Miami, a realizat proiectul „Trapped in a Can”, în care a stat într-un recipient transparent, invitând trecătorii să interacționeze cu instalația.

Vita Kari are deficiențe de auz, experiență care îi influențează preocuparea pentru accesibilitate și comunicare. În paralel, creează tapiserii inspirate de covoarele bunicii sale, combinând motive tradiționale cu elemente ale culturii digitale.

De asemenea, a fondat VITAWOOD LA, un spațiu comunitar dedicat artiștilor queer, activ între 2020 și 2022.

Vita Kari se identifică drept o persoană nonbinară și face parte din comunitatea LGBTQ+. Într-un interviu pentru publicația Reviewed, artista a vorbit despre felul în care explorarea identității de gen i-a influențat stilul vestimentar.

„În perioada aceasta, sunt într-o etapă foarte feminină, dar s-ar putea să revin la un stil masculin”, a explicat Kari.

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