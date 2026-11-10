O româncă a scris istorie în Antarctica! Maria Dănilă a câștigat ultramaratonul de 100 km și i-a dedicat victoria tatălui său: „Am alergat pentru el”

Performanță extraordinară pentru România! Maria Dănilă a câștigat ultramaratonul de 100 de kilometri desfășurat în Antarctica și a stabilit un nou record feminin al competiției. Alpinista a trecut linia de sosire după 13 ore, 34 de minute și 8 secunde, reușind să depășească precedentul record cu aproape două ore. Dincolo de rezultatul impresionant, victoria are și o semnificație profund emoționantă pentru sportivă: aceasta a alergat în memoria tatălui său, care a murit în acest an.

Maria Dănilă a câștigat ultramaratonul de 100 km și i-a dedicat victoria tatălui său Foto: Instagram

Maria Dănilă, victorie spectaculoasă în Antarctica! A devenit campioană generală la ultramaratonul de 100 km

România are un nou motiv de mândrie datorită alpinistei Maria Dănilă. Sportiva a obținut luni, 9 noiembrie 2026, o victorie remarcabilă la Antarctic Ice Ultra 2026, una dintre cele mai solicitante competiții de alergare din lume.

Românca a încheiat traseul de 100 de kilometri în 13:34:08, rezultat care i-a adus atât titlul de campioană generală, cât și stabilirea unui nou record feminin al cursei.

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Maria Dănilă a reușit să îmbunătățească recordul anterior cu o oră, 57 de minute și 2 secunde. Vechiul timp de referință fusese stabilit în 2012 de australianca Julianne Young.

Astfel, alpinista română nu doar că a câștigat competiția, ci a reușit să intre în istoria acesteia printr-un rezultat excepțional, obținut în condițiile dificile ale Antarcticii.

Maria Dănilă i-a dedicat victoria tatălui său, care a murit în acest an

În spatele performanței sportive se află și o poveste de viață emoționantă. După ce a obținut victoria, Maria Dănilă a dezvăluit că a avut un motiv personal puternic pentru care a dus cursa până la capăt.

Alpinista a mărturisit că tatăl său s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, iar participarea la ultramaraton a reprezentat și un mod de a-i păstra vie amintirea.

„Tatăl meu a murit în acest an, am alergat pentru el”, a declarat Maria Dănilă, după ce a stabilit noul record feminin la ultramaratonul din Antarctica.

Mărturisirea sportivei oferă o altă dimensiune acestei reușite și arată că, dincolo de ambiție, rezistență și pregătire fizică, victoria a fost dedicată unei persoane extrem de importante din viața sa.

Cum s-a pregătit Maria Dănilă pentru ultramaratonul extrem din Antarctica

Rezultatul obținut de româncă nu a venit întâmplător. Pregătirile pentru această provocare au început încă din decembrie 2025, iar sportiva și-a construit treptat rezistența necesară pentru o competiție de asemenea amploare.

În martie 2026, Maria Dănilă a participat la primul său maraton, iar două luni mai târziu a făcut următorul pas și a luat startul într-un ultramaraton.

Antrenamentele și experiența acumulată au ajutat-o să ajungă la una dintre cele mai dificile competiții de profil din lume, unde a reușit nu doar să termine cursa, ci să obțină victoria și să doboare recordul feminin.

Cine este Maria Dănilă, românca ce a cucerit cei mai înalți munți ai lumii

Succesul din Antarctica completează un palmares impresionant. Maria Dănilă este cunoscută pentru expedițiile sale montane și pentru ascensiunile pe unii dintre cei mai înalți și dificili munți ai planetei.

Printre vârfurile pe care le-a escaladat se numără Everest, K2, Kanchenjunga și Annapurna. De asemenea, sportiva a ajuns și pe Kilimanjaro, muntele african care are o altitudine de 5.895 de metri.

De-a lungul anilor, românca a participat la numeroase expediții internaționale și a demonstrat că poate face față unor provocări extreme. Ascensiunile sale pe cei mai înalți munți din lume au transformat-o într-un nume important în alpinismul românesc.

Maria Dănilă s-a născut în Mangalia, iar ulterior s-a mutat în București, unde a urmat cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București. De profesie specialist IT, aceasta și-a construit în paralel o carieră sportivă impresionantă.

Pasiunea pentru munte a apărut încă din primul an de facultate, când a început să participe la drumeții alături de colegii săi. Prima experiență importantă a fost ascensiunea pe Vârful Omu, moment care i-a alimentat visul de a ajunge într-o zi pe Everest.

Într-un interviu acordat publicației Libertatea, sportiva a povestit cum a început această pasiune și cum s-a transformat treptat într-un obiectiv de viață.

„Aș putea spune că alpinismul a venit treptat, ca o alegere naturală și ca un pas următor firesc. Însă trebuie să recunosc că încă din anul I de facultate, când am ajuns prima dată la Vârful Omu, am început în secret să visez la urcarea pe Everest, despre care vizionasem și serialul documentar Everest beyond the limit (asta apropo de importanța unor festivaluri de filme montane, care să le aprindă imaginația și curiozitatea celor din public)”, a declarat Maria Dănilă, pentru Libertatea.

Victoria din Antarctica reprezintă o nouă reușită importantă pentru sportiva din România, care a demonstrat încă o dată că ambiția și perseverența pot duce la performanțe extraordinare. De această dată, însă, recordul stabilit în cursa de 100 de kilometri are și o încărcătură sufletească aparte: Maria Dănilă a alergat cu gândul la tatăl său.