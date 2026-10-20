Ce se întâmplă cu Kim Jong Un? Zvonurile despre sănătatea liderului nord-coreean și tensiunile de la graniță

Tensiunile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au amplificat după ce Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a acuzat armata sud-coreeană de provocări repetate la frontieră și a avertizat că Phenianul ia în calcul desfășurarea unor noi mijloace militare în zona de graniță. Declarațiile vin în contextul în care există zvonuri despre starea de sănătate precară a liderului coreean.

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Noi speculații despre starea lui Kim Jong Un

Oficialul nord-coreean susține că autoritățile de la Seul au tras focuri de avertisment și au difuzat mesaje prin instalații de propagandă de mai multe ori în ultimele luni, invocând presupuse încălcări ale liniei de demarcație militară de către soldați nord-coreeni.

„O situație gravă predomină de-a lungul frontierei sudice din cauza comportamentului nesăbuit al militarilor sud-coreeni”, a transmis Kim Yo Jong.

Declarațiile lui Kim Yo Jong au fost făcute și pe fondul unor zvonuri apărute recent în spațiul public privind starea de sănătate a lui Kim Jong Un, iar din această cauză ar fi crescut securitatea la graniță potrivit The Mirror.

De asemenea, circulă zvonuri potrivit cărora liderul Kim Jong Un ar fi fost transportat la Spitalul Peking Union Medical College din Beijing pentru îngrijiri medicale. Totuși, până în prezent, nu există nicio confirmare oficială privind presupusele sale probleme de sănătate, transferul în China sau informațiile care susțin că liderul nord-coreean s-ar afla într-o stare gravă.

Autoritățile nord-coreene au respins informațiile care sugerau că liderul de la Phenian ar fi murit, iar presa de stat a publicat imagini în care acesta apare vizitând o expoziție dedicată produselor de încălțăminte și îmbrăcăminte.

Incidente repetate la frontieră

Autoritățile sud-coreene au anunțat anterior că soldați nord-coreeni ar fi trecut de mai multe ori linia de demarcație militară în timpul lucrărilor de fortificare desfășurate în apropierea graniței. Drept răspuns, armata sud-coreeană a folosit focuri de avertisment și mesaje transmise prin difuzoare.

În ultimii ani, Coreea de Nord a construit garduri de sârmă ghimpată, obstacole antitanc și alte infrastructuri defensive de-a lungul frontierei, pe fondul deteriorării relațiilor dintre cele două state.

Relațiile dintre cele două Corei rămân unele dintre cele mai tensionate din regiune, iar schimburile de acuzații din ultimele săptămâni au alimentat temerile privind o nouă escaladare la frontieră.