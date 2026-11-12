Cel mai lung zbor din lume a durat 24 de ore și 24 de minute

Un avion Airbus A350-1000ULR a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a parcurs 23.155 de kilometri fără escală, între Melbourne, Australia, și Toulouse, Franța. Zborul a durat 24 de ore și 24 de minute și a devenit cel mai lung din lume ca distanță parcursă de un avion comercial. Performanța a fost confirmată oficial pe 9 noiembrie, după verificarea independentă a datelor de zbor.

vionul Airbus A350-1000ULR a zburat din Melbourne până la Toulouse Foto: Qantas

Aeronava a decolat pe 27 iulie, la ora locală 17:27, și a aterizat în dimineața următoare, la 9:51. După plecarea din Melbourne, avionul a trecut pe deasupra orașului Sydney, apoi a traversat Oceanul Pacific în direcția Los Angeles.

A continuat peste America de Nord și Oceanul Atlantic, a survolat Londra și a ajuns în sudul Franței. În total, a străbătut trei continente și două oceane. Pe parcursul călătoriei, cei aflați la bord au avut parte de două apusuri și două răsărituri

La bordul zborului record s-au aflat 13 persoane

La bord s-au aflat doar 13 persoane: piloți și ingineri de la Airbus și Qantas, precum și un reprezentant al Federației Aeronautice Internaționale. Nu a fost un zbor comercial cu pasageri, ci o misiune de testare pentru modelul A350-1000ULR, dezvoltat pentru compania aeriană australiană Qantas, în cadrul proiectului Sunrise. Aeronava are un rezervor suplimentar de combustibil, cu o capacitate de 20.000 de litri, care îi mărește autonomia.

Testul pregătește lansarea unor curse directe foarte lungi, între Sydney și Londra, respectiv Sydney și New York. Qantas intenționează să înceapă zborurile spre Londra în 2027. Aproape patru milioane de persoane au urmărit aeronava în timp real pe platforma Flightradar24, transformând călătoria într-unul dintre cele mai urmărite zboruri din istoria site-ului.

Recordul anterior aparținea unui Boeing 777-200LR, care a zburat în 2005 între Hong Kong și Londra, parcurgând 21.601 kilometri în 22 de ore și 42 de minute, într-o singură cursă.