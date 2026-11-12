Clădire prăbușită peste un șantier din New York! Cinci oamenu au murit

Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite după ce o clădire cu trei etaje s-a prăbușit miercuri, în cartierul Flatbush din Brooklyn, New York, îngropând sub dărâmături locatari și muncitori de pe un șantier învecinat. Patru dintre răniți se află în stare critică, iar printre persoanele afectate se numără și șapte copii.

Operațiunile de salvare continuă Foto: Profimedia

Echipele de salvare au lucrat toată noaptea pentru a găsi oameni prinși sub ruine, însă operațiunea este departe de a se fi încheiat, iar autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește, potrivit Associated Press.

Prăbușirea s-a produs la intersecția bulevardelor Flatbush și Bedford, în zona unei excavații de pe terenul învecinat, unde se desfășurau lucrări de construcție. Primul apel la numărul de urgență 911 a fost înregistrat la ora 16:01.

O femeie însărcinată a fost salvată de sub dărâmături

Femeia însărcinată a fost transportată la spital Foto: Profimedia

În urma prăbușirii, s-a desprins și o parte din peretele clădirii învecinate, iar interiorul mai multor apartamente a rămas la vedere. Pompierii au mobilizat echipe specializate, câini antrenați pentru căutarea victimelor și drone.

Printre persoanele salvate se numără și o femeie însărcinată, pe care pompierii au găsit-o în viață după mai bine de două ore de căutări. Partenerul ei, care se temea că femeia nu mai trăiește, a aflat în cele din urmă că aceasta fusese recuperată și transportată la spital.

Mai mulți muncitori răniți în urma prăbușirii au fost transportați la spital, în timp ce echipele de intervenție au continuat să caute eventuali supraviețuitori sub dărâmături. Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a descris incidentul drept „devastator” și le-a cerut oamenilor să evite zona. Consiliera locală Farah Louis a spus că imaginile de la fața locului sunt sfâșietoare și că familiile afectate au nevoie de sprijin.

Departamentul pentru Clădiri și poliția au început cercetările pentru a stabili cauza prăbușirii și dacă lucrările de excavare au afectat structura imobilului. Terenul învecinat avea aprobare pentru o construcție cu trei etaje, în timp ce planurile pentru un complex cu nouă etaje nu fuseseră încă aprobate.