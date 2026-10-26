Ce se întâmplă cu Leia, pisica devenită celebră la Ministerul Mediului. Decizia luată de Diana Buzoianu

Diana Buzoianu a lămurit una dintre cele mai frecvente întrebări primite în ultima perioadă din partea urmăritorilor săi. Într-o postare publicată pe Instagram, aceasta a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Leia, pisica care a devenit cunoscută în comunitatea sa online și care are, după cum spune chiar ea, numeroși admiratori. Postarea vine în contextul votării noului Guvern al României și, implicit, plecarea Dianei Buzoianu de la biroul Ministerului Mediului.

Foto: Facebook

Unde va locui felina după ce ministrul Mediului va părăsi biroul

„Cu Leia ce s-a întâmplat?” este întrebarea pe care o primește constant în ultimele zile. Răspunsul oferit de Diana Buzoianu a fost simplu: felina și-a schimbat locuința și a devenit oficial pisica familiei.

„Nu m-am putut despărți de ea”, a mărturisit aceasta, explicând astfel că Leia a rămas alături de Diana Buzoianu.

În comentarii, internauții susțin pe deplin gestul fostului ministru al Mediului.

„Felicitări că ați luat-o acasă,cu noua ministra acolo,ar fii ajuns pe străzi!”; „Diana, să o aduci înapoi când te reîntorci”; „Felicitări! Ce frumos, o legătură atât de profundă,nu se poate destrăma de nicio funcție! Multe felicitări pentru alegerea făcută! Cu siguranță ați câștigat o prietenie pe viață!”.

Pisica a fost salvată în luna aprilie a acestui an

Potrivit ministrului, Leia a fost găsită într-un subsol, cu leziuni neurologice grave și probleme severe de mobilitate, în urma unui act de violență extremă.

După o intervenție medicală complexă și o perioadă îndelungată de recuperare, animalul a reușit să se refacă.

Diana Buzoianu a explicat că decizia de a adopta pisica reprezintă un gest de responsabilitate și un semnal de susținere a adopției animalelor abandonate sau abuzate. Totodată, aceasta a subliniat că povestea lui Leia este o dovadă că recuperarea este posibilă atunci când există implicare și sprijin.

Foto: Facebook

„Leia vine cu o poveste grea, dar și cu o forță extraordinară de a merge mai departe. Prin această adopție, arătăm că schimbarea este posibilă atunci când cineva alege să se implice”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrul și-a exprimat speranța ca exemplul oferit de Leia să încurajeze adopția responsabilă și să atragă atenția asupra importanței protecției animalelor, subliniind că fiecare dintre ele merită șansa la o viață normală și în siguranță.