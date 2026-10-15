Scandal la Romsilva! Șefi din mai multe județe, la vânătoare în timpul programului. Reacția Dianei Buzoianu

Mai mulți directori ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva ar fi participat la partide de vânătoare organizate la Iași în timpul programului de lucru, fără să justifice deplasările prin rapoarte oficiale. Verificările Corpului de Control al Ministerului Mediului au scos la iveală și nereguli privind participarea unor invitați care nu ar fi achitat tarifele de organizare. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunță măsuri pentru recuperarea prejudiciilor și stabilirea unor reguli clare.

Șefi din mai multe județe, la vânătoare în timpul programului. Reacția Dianei Buzoianu Foto: arhiva

Ce nereguli a descoperit Corpul de Control la Direcția Silvică Iași

Diana Buzoianu a anunțat joi, 15 octombrie 2026, că a semnat raportul întocmit de Corpul de Control în urma verificărilor efectuate la Direcția Silvică Iași, structură din cadrul Romsilva.

Controlul a vizat modul în care au fost organizate și desfășurate mai multe partide de vânătoare în ianuarie 2026. Potrivit ministrului, printre participanți s-au numărat directori din alte județe, angajați zilieri și persoane din afara regiei, iar unele dintre aceste activități ar fi avut loc fără respectarea regulilor privind programul de muncă și plata tarifelor.

Într-o postare pe Facebook, șefa interimară de la Mediu a descris situația identificată de inspectori și a criticat participarea unor directori la astfel de acțiuni în timpul orelor de serviciu.

„Ce a descoperit Corpul Control? Directori Romsilva care se adună de prin țară în zile de muncă ca să participe la acțiuni de vânătoare, zeci de angajați zilieri (o parte rude sau cunoscuți ai personalului silvic din Romsilva) care participă la respectivele partidele de vânătoare cu niciun leu plătit oficial și invitați speciali din afara Romsilva la acțiuni de vânătoare care nu au plătit niciun tarif de organizare. De exemplu, Directorul Direcției Silvice Botoșani, domnul Havris Marius, și Directorul Direcției Silvice Ialomița, Niță Nicușor, și-au atribuit sarcini de serviciu în nume propriu fix ca să poată să participe la acțiuni de vânătoare la Direcția Silvică Iași”, a afirmat Diana Buzoianu.

Directorii ar fi participat la vânătoare fără justificarea deplasărilor

Potrivit constatărilor prezentate de ministru, persoanele care au luat parte la partidele de vânătoare nu ar fi prezentat documente oficiale care să explice necesitatea deplasărilor în interes de serviciu.

Verificările au indicat și probleme legate de evidențele administrative, decontarea cheltuielilor de deplasare și plata tarifelor legale pentru exemplarele de vânat doborâte.

Diana Buzoianu a criticat modul în care ar fi fost organizate aceste activități și a pus sub semnul întrebării justificarea lor profesională.

„Niciunul dintre directorii care au participat la partide de vânătoare nu au dat rapoarte oficiale care să arate ce era așa mare interes de serviciu pentru ei să bată atâția km în alte județe să vâneze la Direcția Silvică Iași. Așa arată vânătoarea ca «management cinegetic» susținută de Direcția Silvică Iași”, susține Diana Buzoianu.

Ce măsuri cere Diana Buzoianu după controlul de la Romsilva

În urma verificărilor, Corpul de Control al Ministerului Mediului a solicitat măsuri pentru clarificarea procedurilor și prevenirea unor situații similare.

Ministrul a anunțat că sunt necesare reguli transparente privind participarea angajaților Romsilva și a persoanelor din afara instituției la partidele de vânătoare. De asemenea, trebuie clarificate obligațiile de plată și recuperate eventualele prejudicii constatate.

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„Corpul de Control al Ministerului Mediului a cerut să fie aplicate reguli foarte clare pe viitor să nu mai existe invitați externi care nu-și plătesc tarifele. Să fie recuperate prejudiciile. Să fie trasate proceduri clare despre cine vine la aceste acțiuni din cadrul Romsilva”, a precizat Diana Buzoianu.

Măsurile anunțate vizează, așadar, atât stabilirea unor criterii clare pentru participarea la activitățile cinegetice, cât și clarificarea responsabilităților administrative și financiare.

Romsilva, vizată și de controale privind contractele publice

Neregulile semnalate la Direcția Silvică Iași apar în contextul altor controverse legate de activitatea Romsilva.

În august 2026, Diana Buzoianu a anunțat că intenționează să convoace de urgență conducerea regiei, după publicarea unui raport al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) privind atribuirea contractelor fără publicarea prealabilă a unui anunț.

Potrivit datelor prezentate atunci de ministru, Romsilva se afla pe locul al doilea la nivel național în clasamentul instituțiilor care recurgeau la astfel de proceduri, iar 82,75% dintre procedurile respective erau justificate prin „extremă urgenţă”.

„Romsilva se menţine pe locul al doilea la nivel naţional în topul instituţiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin «extremă urgenţă»”, a anunțat Diana Buzoianu pe Facebook.

Noile constatări privind partidele de vânătoare de la Iași readuc în discuție modul de utilizare a resurselor publice și necesitatea unor proceduri clare în cadrul regiei naționale.

Raportul Corpului de Control și măsurile solicitate de Ministerul Mediului urmează să stea la baza demersurilor pentru clarificarea situației și recuperarea eventualelor prejudicii.