Kaufland face angajări în mai multe orașe din România. Tichete de masă și salarii atractive pentru candidați

Kaufland recrutează în mai multe orașe din țară și oferă salarii nete de până la aproximativ 4.300 de lei pe lună, în funcție de post și de programul de lucru. Pe lângă remunerație, angajații beneficiază de tichete de masă, contracte pe perioadă nedeterminată și minimum 22 de zile lucrătoare de concediu de odihnă pe an.

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Care sunt ofertele de muncă

Potrivit ofertelor de angajare analizate de Economica.net, retailerul caută personal atât pentru magazine, cât și pentru centre logistice și alte departamente.

Un aspect mai puțin obișnuit în sectorul comerțului alimentar este faptul că societatea publică inclusiv nivelul salariilor pentru o parte dintre posturile vacante.

Cel mai bine plătit post din lista analizată este cel de șef de raion în Năsăud. Pentru un program cu normă întreagă, salariul ajunge la aproximativ 4.300 de lei net pe lună, echivalentul unui venit brut de circa 7.400 de lei, la care se adaugă tichetele de masă.

Candidații trebuie să aibă experiență în retail și în coordonarea echipelor, să fie orientați către clienți și să accepte lucrul în ture, inclusiv în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Ce posturi sunt disponibile

Printre posturile disponibile se numără și cel de lăcătuș mecanic în centrul logistic din Ploiești, pentru care compania oferă un salariu de aproape 3.400 de lei net lunar, corespunzător unui venit brut de 5.700 de lei. În București, un lucrător comercial poate câștiga aproximativ 3.300 de lei net pentru un program de opt ore pe zi.

Kaufland recrutează și pentru poziții part-time. De exemplu, un inspector exploatare poștală din Medgidia, cu un program de trei ore pe zi, poate obține aproximativ 1.100 de lei net lunar. Totodată, pentru postul de cadru tehnic PSI, cu un program de patru ore zilnic, salariul oferit este de aproape 2.100 de lei net.

Toate posturile menționate sunt însoțite de contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată și tichete de masă.

De asemenea, noii angajați beneficiază încă de la semnarea contractului de minimum 22 de zile lucrătoare de concediu de odihnă, numărul acestora urmând să crească în funcție de vechimea acumulată în companie.