Nicușor Dan, pe „Lista rușinii” primăriei din Predeal. Președintele „a uitat” să-și plătească impozitele

Să își achiți dările către stat la timp! Afirmația, literă de lege pentru românul de rând, este însă facultativă când vine vorba de VIP-uri, iar printre rău platnici se numără și numărul 1 în statul român. Preşedintele României, Nicuşor Dan, figurează pe lista contribuabililor pentru care Primăria Predeal a demarat procedura de înfiinţare a popririi, din cauza unor obligaţii fiscale locale neachitate.

Nicușor Dan nu este afectat de anunțul Primăriei Predeal. Foto: Inquam Photos Foto: Inquam Photos

Cum a ajuns Nicușor Dan dator

Numele şefului statului apare la poziţia 83 într-un anunţ colectiv publicat de administraţia orașului stațiune Predeal la 20 octombrie 2026. Nu este doar Nicușor Dan acuzat de autorități, „lista rușinii”, documentul în care sunt trecuți datornicii, vizează în total 161 de persoane scriu jurnaliștii de la bzb.ro. Restanţele sunt legate de un teren de aproximativ 7.460 de metri pătraţi pe care preşedintele îl deţine în Predeal.

În februarie 2026, datoria indicată public se ridica la 280,52 lei, din care 138,46 lei reprezentau restanţe din anii anteriori Adresa de înfiinţare a popririi în cazul lui Nicuşor Dan a fost emisă la 7 septembrie 2026. Actele fiscale au fost comunicate rău-platnicului la 5 noiembrie, conform procedurii de comunicare prin publicitate folosite de Primăria Predeal. Autoritățile locale au început procedura de executare silită încă din decembrie 2025, când Primăria Predeal a emis o somaţie şi un titlu executoriu.

Ce a declarat Nicușor Dan despre datorie

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Pentru că banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de euro”, declara în martie 2026 Nicuşor Dan conform sursei citate.

Ce presupune executarea silită pentru neplata impozitelor

În cazul contribuabililor care nu își achită obligațiile fiscale, autoritățile locale pot începe procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor datorate bugetului. Procesul presupune emiterea unei somații și a unui titlu executoriu, iar ulterior poate fi aplicată poprirea asupra conturilor bancare sau a veniturilor. În cazul lui Nicușor Dan, a fost anunțată demararea procedurii de poprire, dar nu și recuperarea efectivă a datoriei, scriu jurnaliștii de la cotidianul.ro.