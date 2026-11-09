 Nicușor Dan, pe „Lista rușinii” primăriei din Predeal. Președintele „a uitat” să-și plătească impozitele
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Nicușor Dan, pe „Lista rușinii” primăriei din Predeal. Președintele „a uitat” să-și plătească impozitele

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Să își achiți dările către stat la timp! Afirmația, literă de lege pentru românul de rând, este însă facultativă când vine vorba de VIP-uri, iar printre rău platnici se numără și numărul 1 în statul român. Preşedintele României, Nicuşor Dan, figurează pe lista contribuabililor pentru care Primăria Predeal a demarat procedura de înfiinţare a popririi, din cauza unor obligaţii fiscale locale neachitate.

Nicușor Dan
Nicușor Dan nu este afectat de anunțul Primăriei Predeal. Foto: Inquam Photos Foto: Inquam Photos

Cum a ajuns Nicușor Dan dator 

Numele şefului statului apare la poziţia 83 într-un anunţ colectiv publicat de administraţia orașului stațiune Predeal la 20 octombrie 2026. Nu este doar Nicușor Dan acuzat de autorități, „lista rușinii”, documentul în care sunt trecuți datornicii, vizează în total 161 de persoane scriu jurnaliștii de la bzb.ro. Restanţele sunt legate de un teren de aproximativ 7.460 de metri pătraţi pe care preşedintele îl deţine în Predeal.

În februarie 2026, datoria indicată public se ridica la 280,52 lei, din care 138,46 lei reprezentau restanţe din anii anteriori Adresa de înfiinţare a popririi în cazul lui Nicuşor Dan a fost emisă la 7 septembrie 2026. Actele fiscale au fost comunicate rău-platnicului la 5 noiembrie, conform procedurii de comunicare prin publicitate folosite de Primăria Predeal. Autoritățile locale au început procedura de executare silită încă din decembrie 2025, când Primăria Predeal a emis o somaţie şi un titlu executoriu.  

Ce a declarat Nicușor Dan despre datorie 

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Pentru că banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de euro”, declara în martie 2026 Nicuşor Dan conform sursei citate. 

Ce presupune executarea silită pentru neplata impozitelor

În cazul contribuabililor care nu își achită obligațiile fiscale, autoritățile locale pot începe procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor datorate bugetului. Procesul presupune emiterea unei somații și a unui titlu executoriu, iar ulterior poate fi aplicată poprirea asupra conturilor bancare sau a veniturilor. În cazul lui Nicușor Dan, a fost anunțată demararea procedurii de poprire, dar nu și recuperarea efectivă a datoriei, scriu jurnaliștii de la cotidianul.ro

Ghid de cumpărături

banner Bobonete jpg
Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori” Vedete românești
Paula Chirilă și Dan Giuveliuc
#Exclusiv Click!
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!” Vedete românești
image
Orașul fără mașini care va rivaliza cu Dubaiul. Se construiește de la zero, va avea hoteluri și vile de lux, un mall gigantic și terenuri de golf adevarul.ro
image
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs pe o șosea din Sibiu adevarul.ro

Parteneri

image
„Există bisericuțe în conducerea FCSB!” Gigi Becali, dezvăluiri explozive: „Mă mințiți cu toții. A ajuns cuțitul la os” www.fanatik.ro
image
Specia adusă din Franţa care promite o afacere profitabilă pe litoralul românesc. Va fi vândută peste un an observatornews.ro
image
Fenomenul six-seven la copiii din Gen Alpha: Ce înseamnă „6-7”, expresia folosită de adolescenții români care îi derutează pe părinți www.antena3.ro
image
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Regizorul Sebastián Lelio, câștigător al premiului Oscar, a fost găsit fără suflare de partenera lui: „Doar iubirea rămâne” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Firmele renunță la angajați, dar un domeniu face recrutări. Cine are cele mai mari șanse să se angajeze playtech.ro
image
Cine e miliardarul secret din spatele Universității Craiova: „S-a supărat cu Rotaru, dar dă bani în continuare. E peste Gigi Becali” www.fanatik.ro
image
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Soția incredibil de HOT a ”Curierului” Jason Statham! Blondina zglobie și-a etalat fesele ferme și rotunjite la un eveniment de gală okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
pratesi1 jpeg
O italiancă în vârstă de 106 de ani spune care sunt secretele din spatele longevității sale. Alimentul pe care îl consumă constan Fapt divers
haine adobestock jpg
De ce apar găuri mici în bluzele noastre? Cauza neașteptată la care puțini se gândesc Fapt divers
trufa alba forbes jpg
O trufă albă de 850 de grame, vândută cu 100.000 de euro! Cine a oferit suma impresionantă Internațional
image png
Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă Fapt divers
Conditii de ceata - ninsoare - zapada - polei- sofer- masina - vreme - meteo- FOTO Shutterstock
Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață! Ce trebuie să aprinzi când plouă torențial Național
cancer san jpg
Descoperire majoră în lupta cu cancerul! Vaccinul personalizat care reduce cu 42% riscul de recidivă sau deces Internațional
frig AP Photo jpg
Se anunță 10 zile cu ninsoare în România. Zonele în care iarna își intră în drepturi Național
alin si andreea ghiorghiu stiri diaspora webp
Doi români plecați în Elveția au investit în Vrancea! Cum au transformat o pasiune din copilărie într-o afacere în domeniul tehnologiei Fapt divers
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net