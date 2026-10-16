 Noi reguli rutiere pe Bulevardul Dimitrie Pompei, supranumit „Artera Corporatiștilor”
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Noi reguli rutiere pe Bulevardul Dimitrie Pompei, supranumit „Artera Corporatiștilor”

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Atenție bucureșteni, șoferi sau călători cu transportul în comun de suprafață. Primăria Capitalei anunță că începând cu sâmbătă, 17 octombrie, se instituie sens unic pe Bd. Dimitrie Pompeiu, pe o lungime de 600 m, din cei aproape 2 km cât măsoară artera. Măsura va fi în vigoare până la 1 ianuarie 2027.

Restricțiile rutiere de pe Bulevardul Pompei
Cum se va circula pe Bulevardul Corporatiștilor în perioada 17 octombrie-31 decembrie. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

Cât durează lucrările 

Restricțiile vor fi valabile din 17 octombrie până pe 31 decembrie și nu este vorba de toată strada, ci despre bucata dinspre Str. George Constantinescu și Șoseaua Petricani. Motivul? Constructorul care înlocuiește linia de tramvai din zonă trebuie să înlocuiască conducta de distribuție a apei potabile, veche de 53 de ani, o lucrare dificilă deoarece presupune multe lucrări. Rețeaua se află între carosabil și linia de tramvai.

Restricția a fost decisă de Primăria Capitalei, împreună cu Brigada Rutieră, iar lucrările fac parte din „Lotul 6 de modernizare linie tramvai”. Acesta începe din Bulevardul Dimitrie Pompei, continuă pe Șoseaua Petricani-Bulevardul Lacul Tei-strada Maica Domnului-strada Reînvierii-strada Turmelor. 

Cum se va circula și rute ocolitoare

Șoferii vor circula în sens unic dinspre strada George Constantinescu către Șoseaua Petricani, pe o singură bandă. Devine interzisă circulația dinspre Șoseaua Petricani către strada Barbu Văcărescu și se închide în același timp și banda de lângă linia de tramvai 

Brigada de Poliție Rutieră recomandă ca rută ocolitoare pentru cei care vin dinspre Șoseaua Petricani: Șos. Fabrica de Glucoză-Str. George Constantinescu-Bd. Dimitrie Pompeiu; 

Circulația pe trotuare nu este afectată iar trecerile de pietoni existente rămân în funcțiune, cu semnalizare adaptată. Excepție face trecerea din intersecția cu Șoseaua Petricani. Aceasta se desființează temporar, iar pentru accesul la stația de autobuz se amenajează o trecere provizorie la circa 100 m distanță. 

Modificări în circulația autobuzelor

Noile restricții rutiere de pe Dimitrie Pompei aduc și modificări în circulația mijloacelor de transport în comun care traversează zona. Astfel, liniile de autobuz 290, 416, 450, 459 și 488 vor fi deviate, începând de sâmbătă, 17.10.2026, pe Șos. Fabrica de Glucoză. 

Autobuzele acestor linii vor circula pe sensul către intersecția Șos. Pipera/ Bd. Barbu Văcărescu (în zona stației de Metrou Aurel Vlaicu), de la intersecția Șoseaua Petricani/ Șos. Fabrica de Glucoză, pe Șos. Fabrica de Glucoză, până la intersecția cu Strada Gara Herăstrău/ Bd. Barbu Văcărescu, urmând apoi traseele de bază. 

Astfel, stațiile de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu se suspendă, iar vehiculele STB vor opri pe Șoseaua Fabrica de Glucoză în stațiile „Fabrica de Glucoză”, „Fabrica de Glucoză nr.15”, „George Constantinescu”, „Chefalului”, iar apoi în stațiile de pe traseul normal. 

Celălalt sens nu se modifică pentru nicio linie. 

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