 România, principalul furnizor de droguri în Ucraina. Aproape o tonă de „Kratom” descoperită în două camioane
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România, principalul furnizor de droguri în Ucraina. Aproape o tonă de „Kratom” descoperită în două camioane

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România nu exportă doar armament și nu oferă doar bani Ucrainei. Din nefericire, țara noastră a ajuns, conform autorităților, principalul loc pe unde ajung drogurile de mare risc în țara vecină. Aproape o tonă de „Kratom”, un drog natural, la modă în SUA, a fost confiscată în două camioane care veneau din România.

Captură de droguri noi, numite „Kratom” în Ucraina
Captură record de droguri în Ucraina venită din România. Foto: monitorulsv.ro Foto: monitorulsv.ro

Povestea celei mai mari capturi de droguri venită din România

În aceste zile, conform monitorulsv.ro, o știre a explodat în presa ucraineană. Este vorba despre finalizarea analizelor care dovedesc că în cele două TIR-uri care veneau din România la sfârșitul acestei veri se găsea cea mai mare captură de droguri făcută vreodată în Ucraina. Este vorba de 960 de kilograme de „Kratom”, noul drog natural care face ravagii în SUA și provine din Asia. 

Povestea drogurilor începe în august 2026, când funcționarii vamali din Cernăuți, în cooperare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au descoperit aproape o tonă de substanță narcotică de tip „Kratom”. Aceasta era ascunsă în două camioane de mare tonaj înmatriculate în România și care s-au dovedit a fi parte a unei flote pe roți care căra un nou drog pentru mafia albaneză. Cele două vehicule au trecut prin Vama Siret și au fost ulterior oprite pe teritoriul Ucrainei în regiunea Cernăuți. Substanța narcotică era ascunsă în interiorul vehiculelor în saci pe care scria ceai.

Gruparea condusă de un român, punea la dispoziția acestei organizații criminale o adevărată flotă de TIR-uri folosite ca paravan, modificate în ateliere clandestine din Maramureș. Sub masca unor curse perfect legale, suspecții mutau orice fel de droguri, de la cocaină, cannabis și hașiș la noua vedetă „Kratom”, din Spania în toată Europa, inclusiv Ucraina. Totul funcționa ca o firmă privată de servicii logistice pentru marile rețele de trafic de droguri, au scris jurnaliștii de la adevarul.ro.  

Ce este „Kratom”

Drogul este clasificat drept substanță narcotică, o plantă a cărei circulație este restricționată, în ceea ce privește trecerea frontierei vamale a Ucrainei. Oficial este vorba despre „Mitragyna speciosa”, o plantă originară din Asia de Sud-Est, care face parte din medicina tradițională a fermierilor. Este larg răspândită în special în țări precum Thailanda, Indonezia și Malaezia, care o folosesc pentru ameliorarea oboselii și ca stimulent.

Cu toate acestea, poate duce la consecințe foarte grave la nivel fizic, una din șase persoane care au consumat-o a ajuns în stare gravă la spital, relatează La Repubblica. Cel mai recent raport despre Kratom indică o creștere de 1.200% a consumului în SUA în interval de 10 ani. Ultimele cercetări ale specialiștilor arată că folosirea „Kratom” chiar și în cantități mici duce la „tahicardie, durere, greață, tulburări gastrointestinale, insomnie, hipertensiune arterială și simptome psihologice precum anxietate și iritabilitate”.

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