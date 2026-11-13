Taxă nouă pentru turiștii din Botoșani. Cât vor plăti în plus din 2027?

Turiștii care vor merge la Botoșani de anul viitor vor plăti mai mult pentru cazare. De la 1 ianuarie 2027, fiecare persoană va achita o taxă suplimentară de 5 lei pentru fiecare noapte petrecută la hotel, motel sau pensiune. Nu toată lumea va plăti, însă această sumă. Există mai multe categorii de persoane scutite.

Botoșani introduce o taxă pentru turiști Foto: Freepik

Cum va fi încasată taxa

Taxa va avea o valoare de 5 lei pe noapte pentru fiecare turist şi va fi încasată de unităţile de cazare, respectiv hoteluri, moteluri sau pensiuni. Operatorii vor colecta suma odată cu plata cazării și vor evidenția separat contribuția în documentele emise către clienți.

Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, consideră că valoarea contribuției este redusă: „Consider că este o taxă minimă. Nu influenţează sub nicio formă intenţia turiştilor de a veni sau de a nu veni în municipiul Botoşani. Este o taxă pe care majoritatea oraşelor o au instituite şi cu care noi suntem familiarizaţi".

Potrivit edilului, sumele colectate nu vor fi folosite pentru alte cheltuieli ale administrației locale, ci vor avea o destinație precisă: promovarea turistică a Botoșaniului. Printre acțiunile avute în vedere se numără participarea la târguri de turism și la diferite evenimente de promovare, prin care municipiul să devină mai vizibil pentru potențialii vizitatori.

Cine este scutit de plata taxei turistice

Noua taxă de 5 lei pe noapte nu va fi plătită de toți cei care se cazează în Botoșani. Sunt prevăzute mai multe excepții, printre care persoanele cu handicap grav sau accentuat, cele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor aflați în aceste situații.

Scutiți vor fi și elevii și studenții care participă la excursii, tabere, competiții sau alte activități școlare și universitare organizate. De asemenea, nu vor achita această contribuție persoanele care au contracte de închiriere pentru mai mult de 30 de zile consecutive, întrucât șederea lor nu este considerată cazare turistică.

Excepția se aplică și în cazul persoanelor cazate în situații de forță majoră, cum sunt cele rămase fără locuință în urma unor calamități. Pe lista celor scutiți se mai află veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor și persoanele deportate. Pentru a beneficia de scutire, cei vizați trebuie să prezinte documente care să dovedească încadrarea în una dintre aceste categorii.

Ce spun turiștii despre taxă

Anunțul a stârnit deja discuții în mediul online. „Ce atâtea taxe, domnule? La noi numai taxe! Faci aia, taxă, faci ailaltă, taxă! Să ne mai lase! Pe gratis când? Ce, taxă pe aer când?”, a comentat un utilizator pe Facebook. Un alt internaut i-a răspuns ironic: „Stai liniștit, 5 lei nici nu e mult față de ce va urma”. Altul a scris: „Măcar să îi folosească pentru promovarea orașului, să nu îi bage în buzunar. Aici e, de fapt, problema: cum avem încredere că merg unde trebuie?".

Alți doi utilizatori au scris: „Problema nu este suma, într-adevăr, ci faptul că se inventează taxe noi pentru orice. Turistul plătește cazarea, masa, transportul și acum încă o contribuție. Autoritățile ar trebui să se gândească și cum să atragă vizitatori, nu doar cum să îi taxeze", „Nu cred că 5 lei în plus pe noapte o să țină pe cineva departe de Botoșani. Dar dacă tot plătim, ar trebui să vedem și rezultate: mai multă promovare, evenimente și locuri de vizitat puse în valoare".

Ce alte orașe taxează deja turiștii

Botoșani nu este singurul oraș din România în care turiștii trebuie să scoată bani în plus din buzunar pentru fiecare noapte de cazare. Din 2026, tot mai multe administrații locale au introdus taxe speciale, însă sumele diferă de la o destinație la alta. În București, de exemplu, contribuția ajunge la aproximativ 10 lei pe noapte, în timp ce la Brașov și Poiana Brașov turiștii plătesc circa 12 lei pe zi, bani destinați promovării și serviciilor Salvamont.

La Sibiu, taxa este calculată procentual și reprezintă aproximativ 2% din valoarea cazării. Alte orașe au ales tarife fixe: aproximativ 4 lei pe noapte la Odorheiu Secuiesc și 2 lei la Miercurea Ciuc. Și Constanța și Oradea au introdus propriile contribuții pentru vizitatori.

Taxe turistice în afara României

Taxele turistice nu sunt o practică întâlnită doar la noi. În multe dintre cele mai vizitate orașe europene, turiștii plătesc sume suplimentare pentru fiecare noapte de cazare, iar în unele destinații există chiar și taxe de acces pentru cei care vin doar în vizită. La Amsterdam, de exemplu, taxa ajunge la 12,5% din prețul camerei, ceea ce înseamnă, în medie, aproximativ 18 euro pe noapte.

În Barcelona, contribuția poate ajunge la 10-15 euro pentru o noapte de hotel, în timp ce în Insulele Baleare, inclusiv Mallorca și Ibiza, taxa ecologică variază între 2 și 4 euro, în funcție de sezon. Nici Parisul nu face excepție: vizitatorii plătesc de la aproximativ 2,60 euro până la 16 euro pe noapte, în funcție de categoria unității de cazare.

În Grecia, taxa de reziliență climatică poate ajunge la 15 euro pe noapte pentru hotelurile de cinci stele, iar pasagerii navelor de croazieră care debarcă în Santorini sau Mykonos pot plăti 20 de euro. În Italia, Roma și Milano percep taxe cuprinse între 3 și 10 euro pe noapte, în funcție de clasificarea hotelului. Veneția a mers și mai departe și le cere bani inclusiv vizitatorilor de o zi, care trebuie să achite o taxă de acces în perioadele aglomerate.